Tik Tok are un buton care poate face pe oricine să devină viral

Tik Tok are o caracteristică ascunsă care poate face pe oricine să devină viral. Caracteristica este cunoscută sub numele de „heating” (încălzire) de personalul intern al companiei chineze de social media, potrivit unui raport al Forbes, relatează The Sun.

Termenul „încălzire” se referă la un buton manual pe care personalul îl poate apăsa, pentru a se asigura că videoclipurile specifice „obțin un anumit număr de vizualizări”, au declarat câteva surse pentru The American Outlet.

Angajații de la Tik Tok și compania sa mamă, aparent, apelează destul de frecvent la această oportunitate de creștere a numărului de vizualizări ale videoclipurilor unor influenceri și ale unor branduri.

„Funcția de încălzire se referă la stimularea videoclipurilor în feed -ul pentru dvs. prin intervenția de operare pentru a obține un anumit număr de vizualizări video”, potrivit unui document intern al companiei Tik Tok.

„Vizualizările zilnice totale ale videoclipurilor încălzite reprezintă o mare parte din vizualizările zilnice totale ale videoclipurilor (de pe platformă), în jur de 1-2%, ceea ce poate avea un impact semnificativ asupra valorilor de bază generale.”

Un alt document numit al Tik Tok arată că angajații pot folosi încălzirea inclusiv pentru a „promova conținut divers”.

Și, de asemenea, pentru a „împinge informații importante” și a promova ”videoclipuri relevante care au fost ratate de algoritmii de recomandări”.

Tiktok nu a dezvăluit niciodată public că se angajează în această practică.

Platforma de socializare a devenit extrem de populară în timpul pandemiei de Covid-19.

Aplicația oferă iluziei utilizatorilor că paginile „pentru tine” sunt fluxuri personalizate care se bazează pe algoritmul său inteligent.

Cu toate acestea, așa-numitul buton de încălzire sugerează că videoclipurile de pe pagina pentru dvs. s-ar putea să nu fie acolo, deoarece algoritmul își cunoaște utilizatorii ci pentru că personalul de la Tik Tok , dintr-un anumit motiv, dorește ca un anumit brand sau creator să obțină mai multe vizualizări.

Un purtător de cuvânt al Tiktok a declarat pentru The Sun: „Promovăm unele videoclipuri pentru a ajuta la diversificarea experienței de conținut și pentru a introduce celebritățile și creatorii emergenți în comunitatea Tik Tok Continuăm munca noastră pentru a ne extinde funcția și pentru a oferi mai multă (...) transparență la recomandările de conținut.”