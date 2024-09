Melania Trump a vorbit despre tentativele de asasinat asupra fostului președinte american: „Supraviețuirea soțului meu a fost un miracol”

Melania Trump, soția lui Donald Trump, a vorbit într-un interviu despre cele două tentative de asasinat asupra soțului său susținând că „a fost un miracol că a supraviețuit”.

Fosta primă doamnă Melania Trump a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Fox News cum a aflat despre cele două tentative de asasinat asupra vieții soțului ei.

Donald Trump a fost împușcat, pe 13 iulie 2024, în timpul unui miting electoral în Butler, Pennsylvania. Fostul președinte american a fost rănit atunci la urechea dreaptă și evacuat de urgență de agenții Secret Service.

Ulterior, pe 15 septembrie, candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA a fost vizat de o nouă tentativă de asasinat. Au fost auzite focuri în apropierea terenului său de golf din Florida, unde acesta se afla. Un agent Secret Service a văzut o pușcă în tufișuri și a tras asupra suspectului care era la 300-500 de metri de Trump. Bărbatul ar fi fugit de la locul faptei, dar a fost reținut ulterior.

„Nu am văzut live ce s-a întâmplat, am văzut câteva minute mai târziu... Îl vezi pe jos și nu știi ce s-a întâmplat cu adevărat”, a povestit Melania Trump despre prima tentativă de asasinat asupra soțului ei.

Thomas Matthew Crooks a fost atacatorul care a vrut să-l asasineze pe Donald Trump, în timpul mitingului electoral, de pe acoperișul unei clădiri, fiind ucis de un lunetist. Despre această tentativă de asasinat și Donald Trump a spus, ulterior, că „ar fi trebuit” să fie mort.

Melania Trump a mai povestit că se afla la New York când a avut loc a doua tentativă de asasinat, în timp ce soțul ei juca golf la clubul său din West Palm Beach.

„Am văzut la televizor. Am sunat, iar el era ok. Băieții care au fost, întreaga echipă, cu toții au fost fantastici. Și cred că a fost un miracol că el a supraviețuit, în ambele situații. Dacă te gândești cu adevărat la asta, pe 13 iulie s-a întâmplat un miracol”, a mai spus Melania Trump.