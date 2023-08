Mărturii cutremurătoare din infernul incendiilor din Maui, Hawaii. „Pompierul ne-a spus că nici măcar nu e sigur că vom reuși”

Incendiile din insulele Maui din Hawaii care au izbucnit la începutul acestei săptămâni au dus până acum la moartea a 53 de persoane, 17 dintre ele fiind înregistrate joi după amiază. Supraviețuitorii au mărturii impresonante a ceea ce au trăit, încercând să se salveze din calea flăcărilor.incendii

O femeie alături de soțul ei și cei trei copii ai lor au avut o experiență cutremurătoare. Au fost nevoiți să se retragă în apa oceanului pentru a se feri din calea flăcărilor, care i-au surprins în mașină, pe șosea.

Tee Dang și familia ei se deplasau pe Front Street din Lahaiana când a văzut flăcările apropiindu-se tot mai mult de ei. Dar când vehiculele din jurul lor au început să ia foc, au decis să își ia mâncarea, apa și telefoanele și să fugă spre țărmul oceanului. Ei îi văzuseră deja pe alții care încercau să fugă de flăcările care se deplasau rapid făcând același lucru, inclusiv o femeie în vârstă care a fost ajutată să ajungă în ocean. „Trebuia să ajungem la ocean. Nu mai era nimic altceva pentru că eram încolțiți”, a spus mama celor trei copii, din Kansas.

Au stat în apa oceanului mai multe ore

Împreună cu copiii lor - de cinci, 13 și 20 de ani - au rămas la început aproape de țărm. Dar, pe măsură ce se apropia seara și mareea creștea, apa a început să o izbească de peretele de piatră al portului, rănindu-i grav piciorul. Însă când șirul de mașini de pe Front Street - cel puțin 50 dintre ele - a început să explodeze, au fost nevoiți să se mute în apă mai adâncă pentru a se adăposti de resturile de mașini care cădeau spre ei. Au stat în apă timp de aproape patru ore, a spus ea. A fost o încercare chinuitoare pentru familie, care s-a întrebat dacă va reuși să scape cu viață. La un moment dat, unul dintre copii a leșinat în apă. În cele din urmă au fost salvați de un pompier care i-a îndrumat pe străzile cuprinse de flăcări.

Ea își amintește că pompierul care conducea un grup de aproximativ 15 supraviețuitori, le-a spus: „Nici măcar nu știu dacă vom reuși în acest moment. Doar faceți tot ce vă spun eu. Dacă vă spun să săriți, săriți. Dacă vă spun să fugiți, fugiți”, a mai relatat ea despre experiența cutemurătoare. Întreaga familie a suferit arsuri.

După ce a ajuns la un adăpost la Maui Prep School, familia a fost nevoită să se mai mute de două ori, inclusiv o dată pentru că un adăpost a fost amenințat de flăcări. După ce au scăpat și s-au mutat din adăpost în adăpost, Dang și familia ei au reușit să ajungă la aeroportul din Maui, unde intenționau să se îmbarce într-un zbor înapoi în Kansas.

Destinație preferată de turiști, arsă din temelii

Cel mai grav afectat este orașul istoric Lahaina, în care locuiesc 12.000 de locuitori și care este o destinație populară pentru turiști.

În cadrul unei conferințe de presă de joi, guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a declarat că acesta este „cel mai mare dezastru natural din istoria statului Hawaii”.

„Vom continua să vedem pierderi de vieți omenești”, a declarat guvernatorul Green. Oficialii au declarat că nu știu deocamdată câte persoane sunt date dispărute, deoarece continuă să cerceteze pagubele. Niciunul dintre incendii nu este izolat 100%.

Guvernatorul Green a adăugat că statul se străduiește să găzduiască mii de persoane strămutate. El a făcut apel la hawaiienii din alte părți ale statului să ofere camere și adăpost pentru cei care au nevoie.

Oameni rămași fără case

Mulți și-au pierdut casele, inclusiv Bryce Baraoidan, care a fost nevoit să fugă împreună cu familia sa. Baraoidan a declarat că și-a lăsat aproape toate bunurile în urmă, crezând că locuința lor va fi încă în picioare când se vor întoarce, însă nu s-a întâmplat așa. „Când am aflat... mama mea a izbucnit în lacrimi”, a declarat el pentru BBC. „Nu doar întreaga stradă, ci întregul cartier a dispărut”, a mai spus el. „Lucrul pentru care sunt cel mai trist că am lăsat în urmă au fost cei cinci cameleoni pe care îi aveam ca animale de companie. Eram foarte atașat de ei și regret că nu i-am luat cu noi când am plecat”, a mai spus tânărul de 26 de ani.

Steve Kemper, un fotograf, a pierdut o galerie pe care o administra pe Front Street din Lahaina, a declarat sora sa, Susanne Kemper. Pentru că este un singur drum care duce în și din oraș, i-a luat trei ore să scape și să conducă spre est, în orașul Haiku din Maui, unde locuiește fiul său. „A fost la limită. Era absolut epuizat când a ajuns la nepotul meu. Era distrus”, a spus ea.

Clădiri din lemn, arse ca niște bețe de chibrit

Susanne Kemper, care a petrecut timp în Maui și în alte insule hawaiiene, a explicat că multe dintre clădirile din orașul vechi Lahaina sunt din lemn, o moștenire din perioada în care orașul era un important port de vânătoare de balene. Acest lucru a facilitat probabil răspândirea incendiului în oraș, a spus ea. „Pur și simplu a crescut ca o torță. Erau ca niște bețe de chibrituri pe pământ”, a spus ea.

Ea și alții s-au luptat să ia legătura cu prietenii și familia care locuiesc în zonă, deoarece incendiul a tăiat curentul electric pentru mii de persoane de pe insulă.

O femeie care a vorbit pentru BBC a spus că nu a putut lua legătura cu părinții ei, care erau cazați la un hotel din Lahaina pentru luna lor de miere. Ea a înregistrat numele lor la Crucea Roșie, dar nu a mai primit vești de la ei de 24 de ore.

Aproximativ 14.000 de turiști au fost mutați de pe Maui miercuri, potrivit autorităților, iar alți 14.500 urmează să fie mutați joi.

Bryce Baraoidan, tânărul în vârstă de 26 de ani, el și părinții lui au stat cu familia în cealaltă parte a Maui, de când și-au evacuat casa. Tot ce au reușit să ia au fost câteva documente importante, o geantă cu haine și cei doi câini ai lor. „Suntem cu toții în stare de șoc. Dar tatăl meu mi-a spus că tot ce este în casă poate fi înlocuit și că suntem norocoși că ne avem unul pe celălalt”, a mai spus el.