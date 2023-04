Marii donatori se adună în spatele lui Biden pentru realegerea sa ca președinte al SUA

Marii donatori din lumea afacerilor au început să se ralieze în jurul președintelui Joe Biden imediat după ce acesta a anunțat marți că va candida pentru realegerea de anul viitor.

Finanțatori din domeniul tehnologiei, al mass-mediei și al finanțelor au arătat în mod clar, atât în public, cât și în culise, că sunt pregătiți să îl ajute pe Biden într-o eventuală confruntare electorală, poate chiar cu fostul președinte Donald Trump, scrie cnbc.com.

Între timp, mai mulți donatori republicani importanți s-au străduit să găsească o alternativă la Trump, în timp ce unii și-au pus speranțele ca acel potențial candidat să fie guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care încă nu a anunțat dacă va candida. Unii dintre aceiași donatori au început să se uite la alte opțiuni în afara lui DeSantis, în timp ce acesta își continuă lupta cu Disney

Fostul vicepreședinte Mike Pence ar putea intra și el în câmpul primarilor republicani.

Indiferent de candidatul republican, Biden va avea probabil un fond de război formidabil pentru campania 2024.

Reid Hoffman, co-fondatorul miliardar al LinkedIn, s-a oferit aliaților lui Biden să găzduiască evenimente de strângere de fonduri pentru președinte odată ce acesta a anunțat că va candida pentru realegere, potrivit unuia dintre consilierii apropiați ai omului de afaceri.

Hoffman este aliat cu Biden de ani de zile. El a fost co-organizator al unei strângeri de fonduri virtuale în 2021 pentru Comitetul Național Democrat, la care a participat președintele. Consilierul a precizat că Hoffman a fost invitat să participe la o întâlnire a donatorilor lui Biden, care va avea loc la Washington în această săptămână, deși nu poate merge din motive personale. Hoffman a vizitat Casa Albă în urmă cu câteva săptămâni, a precizat această persoană.

"Ei știu că se pot baza pe noi", a spus acest consilier.

Unele dintre persoanele citate în acest articol au refuzat să fie menționate pentru a vorbi liber despre deliberări private. Un purtător de cuvânt al campaniei lui Biden nu a răspuns la o solicitare de comentarii înainte de publicare.

Haim Saban, mogulul media din spatele unor proprietăți, inclusiv Power Rangers, a declarat pentru CNBC într-un e-mail că "va face tot ce pot pentru ca președintele Biden să fie reales pentru un al doilea mandat bine meritat". El a precizat că va găzdui evenimente pentru Biden. Saban a strâns milioane de euro pentru Biden în timpul campaniei din 2020 și intenționează să "îmbunătățească acest lucru" în 2024.

Jeffrey Katzenberg, co-fondator al DreamWorks și un donator democrat veteran, este unul dintre copreședinții campaniei lui Biden pentru președinție. Katzenberg s-a numărat printre cei care au participat la strângerea de fonduri pentru 2020 a lui Biden și care au participat la un dineu de stat la Casa Albă anul trecut.

Katzenberg a declarat marți seară, într-un interviu exclusiv pentru CNBC, că el crede că, de data aceasta, campania lui Biden va strânge mai mult decât în 2020. Atunci, Biden a strâns puțin peste 1 miliard de dolari, în timp ce Trump a adus peste 740 de milioane de dolari, potrivit declarațiilor Comisiei Electorale Federale.

Katzenberg a fost în contact cu Biden și cu echipa sa de consilieri de lungă durată în ultimul an cu privire la candidatura președintelui în 2024.

"Am subliniat ceea ce a realizat și leadership-ul său și cât de esențial este în acest moment pentru el ca, încă o dată, să își pună șaua în șa și să meargă să facă acest lucru", a declarat Katzenberg. "Am fost cât se poate de activ și ambițios în încurajarea și susținerea lui Biden pentru a candida din nou. Am făcut acest lucru destul de consistent în ultimul an".

El a adăugat că se așteaptă ca rolul său de copreședinte al campaniei să se dezvolte. De asemenea, el a subliniat modul în care donatorii cu sume mici de bani vor juca un rol-cheie pentru campania de realegere a lui Biden din 2024, așa cum au făcut-o și în 2020.

Campania lui Biden a strâns peste 400 de milioane de dolari de la donatori care au donat sub 200 de dolari în timpul ultimei sale candidaturi la președinție, potrivit OpenSecrets. Katzenberg a declarat că donatori mari și mici l-au contactat deja pentru a afla cum pot ajuta.

Katzenberg a spus că a fost "inundat" de mesaje de susținere din partea donatorilor pentru președinte marți, după anunțul lui Biden.

"Îmi va lua zile întregi să ies de sub valul de susținere care a avut loc în 12 ore de la lansare", a spus el.

Charles Myers, fost vicepreședinte la Evercore și fondator al Signum Global Advisors, a declarat pentru CNBC că intenționează să doneze și să strângă milioane de dolari pentru candidatura lui Biden în 2024.

"Miza este mai mare ca niciodată. Trump 2.0 ar fi devastator pentru țară și, fără îndoială, pentru lume", a spus el, precizând că intenționează să strângă și să contribuie mai mult decât a făcut-o vreodată.

Veteranul director de fonduri speculative Donald Sussman a declarat pentru CNBC, după publicarea acestui articol, că și el se pregătește să îl susțină pe Biden. "Nimeni de la FDR încoace nu a realizat atât de multe pentru americani. Sunt încântat că leadership-ul său unic va continua", a declarat Sussman, un finanțator democrat de lungă durată, pentru CNBC.

Sussman își redusese sprijinul pentru campanie în timpul ciclului electoral din 2022. Donațiile lui Sussman de-a lungul acelui ciclu nu l-au făcut să intre nici măcar în lista primilor 100 de donatori din OpenSecrets. În 2020, Sussman a contribuit cu peste 20 de milioane de dolari, toți banii fiind direcționați către democrați, potrivit OpenSecrets. El a fost al 12-lea donator pe locul 12 în acel ciclu.

Un alt agent de strângere de fonduri al lui Biden a declarat că există deja două evenimente de strângere de fonduri în New York City în curs de desfășurare. Evenimentele sunt organizate, cel puțin în parte, de omul de afaceri Dennis Mehiel, care l-a susținut pe Biden în 2020, potrivit acestei persoane. Omul de afaceri din Chicago John Atkinson plănuiește, de asemenea, evenimente de strângere de fonduri în sprijinul președintelui, a spus această persoană.

Trump este favorit în alegerile primare ale Partidului Republican. Un sondaj NBC News arată că 46% dintre alegătorii republicani care au participat la sondaj în cadrul alegerilor primare îl susțin pe Trump în detrimentul altor pretendenți și potențiali candidați, inclusiv DeSantis. Majoritatea celor intervievați au declarat că ar prefera ca nici Biden și nici Trump să nu candideze la președinție.

Cincizeci și patru la sută dintre persoanele intervievate au declarat că dezaprobă munca pe care o face Biden. Alte sondaje publice arată că Biden ar fi favorit în fața lui Trump, deși într-o cursă strânsă.

Dominația lui Trump în tabăra republicană a împins alți mari donatori democrați să înceapă să se pregătească pentru a o susține pe Biden. Investitorul de capital de risc Ron Conway le-a spus prietenilor că va ajuta campania președintelui, potrivit unei persoane apropiate acestuia.

Conway nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii.

Alexander Soros, fiul miliardarului George Soros, a declarat într-un tweet că "călărește cu Biden". Purtătorul său de cuvânt nu a avut alte detalii de oferit cu privire la modul în care bătrânul Soros sau fiul său intenționează să îl ajute pe președinte.

Cel mai tânăr Soros, care l-a criticat public pe Trump, a vizitat Casa Albă de cel puțin 14 ori de când Biden a devenit președinte, potrivit New York Post. George Soros a donat peste 178 de milioane de dolari în timpul alegerilor de la jumătatea mandatului din 2022 către democrații care au candidat în sus și în josul buletinului de vot, potrivit OpenSecrets.

Tom Steyer, un miliardar care s-a dezlănțuit ani de zile împotriva lui Trump și care l-a susținut pe Biden după ce a candidat el însuși la președinție în 2020, și-a exprimat pe Twitter sprijinul pentru poziția președintelui privind schimbările climatice.

"Avem nevoie de un lider care să înțeleagă urgența acestui moment și care va lucra cu aliații noștri pentru a consolida răspunsul nostru global - acesta este @JoeBiden", a spus Steyer.

Echipa lui Steyer nu a răspuns la solicitările de comentarii.