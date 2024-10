Celebra artistă Mariah Carey și actrița Kerry Washington au lansat împreună un videoclip pe rețelele sociale prin care îndeamnă alegătorii americani să iasă la vot pe 5 noiembrie.

La începutul videoclipului, Mariah, care urma să cânte celebrul hit lansat acum trei decenii, „All I want for Christmas Is You”, este întreruptă de actrița Kerry Washington, care apare în cadru purtând o șapcă pe care scrie „Vote”, și un tricou cu același mesaj.

„Nu, nu, nu, nu este încă sezonul tău, Mariah. Este sezonul de vot. Tot ce ei trebuie să știe este dacă te-ai înregistrat?”, întreabă actrița pe Mariah în videoclip

„Da m-am înregistrat”, răspunde Mariah Carey, referindu-se la înregistrarea pe listele electorale.

La jumătatea videoclipului, actrița deschide un evantai pe care scrie tot „Voter”.

Încă de când a început campania, Kerry Washington a fost o susținătoare a democratei Kamala Harris.

Deși Mariah Carey nu și-a exprimat intenția de vot, aceasta a fost în 2023 cu gemenii săi la Casa Albă pentru a sărbători Crăciunul în compania lui Joe Biden şi Kamala Harris, scrie News.ro

Chiar și acum patru ani, în timpul alegerilor dintre Biden și Trump din 2020, cântăreața a postat o fotografie pe Instagram cu un sticker pe care scrie „I voted”, îndemnând, la fel, pe cetățeni să iasă la vot.

După inaugurarea președintelui Biden și vice-președintei Kamala Harris, Mariah Carey și-a exprimat bucuria într-o postare pe Instagram.

„Plânsul poate dura o noapte, dar bucuria vine dimineața” Psalmi 30:5. Lacrimi de bucurie și rugăciuni pentru națiunea noastră și pentru întreaga lume ❤️” a transmis aceasta.

Mariah Carey, alături de 50 Cent și Mary J. Blige au participat încă din 2004 în proiectul privind promovarea alegerilor în rândul minorităților, creat de artistului Sean Combs „Diddy”, aflat acum într-un amplu proces de agresiune sexuală.