Mariah Carey și-a pierdut mama și sora în aceeași zi: „Inima mea este frântă”. Relația complicată pe care a avut-o artista cu familia sa

Mama şi sora vedetei pop Mariah Carey au murit în aceeași zi, în weekend, a anunțat cântăreața americană într-o declarație. Nu au fost publicate alte detalii cu privire la cauzele decesului.

„Inima mea este frântă de faptul că mi-am pierdut mama în acest weekend. (...)Din păcate, într-o întorsătură tragică a evenimentelor, sora mea și-a pierdut viața în aceeași zi”, a declarat Carey luni, 26 august, potrivit BBC.

Cântăreața câștigătoare a premiului Grammy a spus că se simte binecuvântată că a petrecut timp cu mama ei în săptămâna dinaintea morții sale și a cerut intimitate.

Patricia, în vârstă de 87 de ani, era o fostă cântăreață de operă și antrenor vocal de origine irlandezo-americană. În memoriile din 2020 ale lui Carey, The Meaning of Mariah Carey, cântăreața câștigătoare a cinci premii Grammy și-a detaliat relația complicată cu mama sa, spunând că aceasta i-a provocat „atât de multă durere și confuzie”.

Carey, în vârstă de 55 de ani, a declarat că între ele a apărut competiția. Gelozia profesională „vine cu teritoriul succesului, dar când persoana este mama ta și gelozia este dezvăluită la o vârstă atât de fragedă, este deosebit de dureros”.

Dar ea a vorbit, de asemenea, despre dragostea profundă pe care a avut-o pentru mama ei, scriind în dedicație: „Pentru Pat, mama mea, care, prin toate acestea, cred că a făcut tot ce a putut mai bine. Te voi iubi cât de mult voi putea, întotdeauna”.

Ce relație avea artista cu sora ei

Într-un interviu acordat lui Gayle King în 2022, cântăreața a declarat că a fost „cu siguranță” afectată de criticile mamei sale când era mică.

Ea a adăugat că a creditat-o întotdeauna pe mama ei pentru că a expus-o la muzică.

Relația lui Carey cu sora ei mai mare, Alison, 63 de ani, a fost, de asemenea, complexă.

În memoriile sale, ea a scris că a fost înstrăinată de ea și de fratele ei Morgan, spunând că a fost „mai sigur emoțional și fizic pentru mine să nu am niciun contact”.

După publicarea memoriilor, Alison a dat-o în judecată pe Carey pentru 1,2 milioane de dolari (909.780 lire sterline) pentru „suferință emoțională imensă”, calificând-o drept „răzbunătoare”.

Tatăl cântăreței, Alfred, a murit în 2002 de cancer, la vârsta de 72 de ani.

Mariah Carey este considerată una dintre cele mai de succes cântărețe la nivel mondial. Single-ul ei de sărbători All I Want For Christmas Is You este cel mai bine vândut cântec de Crăciun al unei artiste din toate timpurile.

Ea deține recordul pentru cele mai multe single-uri Billboard Hot 100 numărul unu de către un artist solo la 19 melodii, a vândut peste 220 de milioane de discuri în întreaga lume, și a servit ca un judecător la emisiunea de concurs American Idol.