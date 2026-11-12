Marco Rubio a cheltuit 1,2 milioane de dolari din bani publici pentru a vedea meciurile de fotbal american ale fiului său

Secretarul de stat american Marco Rubio a efectuat 23 de deplasări cu aeronave guvernamentale către Gainesville, Florida, pentru a asista la meciurile echipei universitare Florida Gators, la care joacă fiul său. Costul total al zborurilor este estimat la 1,2 milioane de dolari, potrivit unei investigații publicate miercuri de The Washington Post, preluată de EFE și Agerpres.

Secretarul de stat american Marco Rubio a efectuat 23 de deplasări cu aeronave guvernamental. Foto: X@L_ThinkTank

Conform documentelor oficiale consultate de publicația americană, Rubio a participat la cel puțin zece meciuri ale echipei Florida Gators de când a devenit șef al diplomației americane, în ianuarie 2025. În total, acesta a făcut 23 de călătorii la Gainesville, orașul în care se află universitatea.

Dintre deplasările respective, 15 au fost încadrate de Departamentul de Stat drept călătorii efectuate „exclusiv în scopuri personale”. Valoarea cumulată a zborurilor a fost calculată la aproximativ 1,2 milioane de dolari, pe baza tarifelor publicate de Departamentul Apărării.

Foști oficiali ai Departamentului de Stat au declarat pentru The Washington Post că numărul acestor deplasări este considerabil mai mare decât cel înregistrat de predecesorii lui Rubio.

Secretarul de stat și alți oficiali americani de rang înalt nu pot folosi curse comerciale obișnuite din motive de securitate. În cazul deplasărilor personale, legislația federală prevede însă că aceștia trebuie să ramburseze statului echivalentul unui bilet de avion la clasa economică, nu costul integral al zborului guvernamental.

Marco Rubio și Departamentul de Stat nu au făcut publică suma restituită pentru aceste călătorii.

Într-un răspuns transmis publicației americane, secretarul de stat și-a apărat deplasările și a transmis că va continua să participe la evenimente pe care le consideră importante pentru el și familia sa.

Anthony Rubio, fiul secretarului de stat, evoluează pe postul de running back pentru echipa universității din Florida. Participarea sa la meciuri a fost însă limitată: acesta a intrat pe teren în doar patru partide în cele patru sezoane petrecute alături de echipă.

Marco Rubio este absolvent al Universității din Florida și susținător al echipei Florida Gators de mai mult timp, nu doar de când fiul său a devenit jucător al acesteia.

Pe 31 octombrie, în timpul reuniunii miniștrilor de externe ai G20, organizată la Atlanta, Rubio a profitat de prezența în oraș pentru a-i invita pe mai mulți dintre omologii săi să urmărească partida dintre Florida Gators și Georgia Bulldogs.