Filmul unei crime cutremurătoare. Un american care și-a ucis soția, dat de gol de căutările pe Google: „10 moduri de a scăpa de un cadavru“

Procurorii și-au prezentat dovezile împotriva lui Brian Walshe, în vârstă de 47 de ani, la Tribunalul Districtual din Quincy, după ce au emis marți un mandat de arestare pentru crimă în cazul presupusei morți a soției sale, Ana Walshe, în vârstă de 39 de ani, scrie ncsnews.com.

Aceștia au declarat că Brian Walshe a făcut o căutare pe internet pe 27 decembrie pentru "care este cel mai bun stat pentru divorț pentru un bărbat" - și că "în loc să divorțeze, se crede că Brian Walshe a ciopârțit-o pe Ana Walshe și a aruncat cadavrul ei", a declarat procurorul adjunct al districtului Norfolk County, Lynn Beland.

Pe lângă faptul că este acuzat că și-a agresat și bătut soția cu intenția de a o ucide, Brian Walshe este acuzat de mutarea corpului sau a rămășițelor acesteia, potrivit plângerii penale. El a pledat nevinovat la acuzații.

Beland a declarat că anchetatorii au găsit ADN-ul cuplului, împreună cu un card de vaccinare Covid pentru Ana Walshe și un fierăstrău, o foarfecă de tăiat și un topor în sacii de gunoi care fuseseră aruncați într-un tomberon la complexul de apartamente al mamei lui Brian Walshe din Swampscott, la aproximativ 65 km nord de Cohasset, unde locuiau.

Căutări tulburătoare pe internet

Dovezile prezentate de procurori în instanță au oferit noi detalii tulburătoare despre acțiunile lui Brian Walshe în orele de dinainte și de după ce a susținut anterior că și-a văzut ultima dată soția.

În primele ore ale dimineții de 1 ianuarie, în ora de dinainte de a le spune inițial anchetatorilor că soția sa a plecat de acasă pentru a prinde un zbor spre Washington D.C., el a făcut următoarele căutări pe Google de pe iPad-ul fiului său: "cât timp durează până când un cadavru începe să miroasă", "cum să oprești un cadavru să se descompună", "cum să legi un cadavru", "10 moduri de a scăpa de un cadavru dacă ai nevoie cu adevărat", "cât timp trebuie să lipsească cineva pentru a moșteni" și "poți arunca părți de cadavre?".

Brian Walshe a dat din cap în instanță în timp ce Beland citea presupusa căutare a "cum să legi un cadavru".

Mai târziu, în acea dimineață, Brian Walshe a căutat pe Google printre altele: "cât timp rezistă ADN-ul", "se poate face o identificare pe rămășițe parțiale", "dezmembrarea și cele mai bune moduri de a scăpa de un cadavru", "cum se curăță sângele de pe podeaua de lemn", "ce se întâmplă când pui părți ale corpului în amoniac" și "este mai bine să arunci hainele de la locul crimei sau să le speli?".

Pe 2 ianuarie, printre căutările pe internet ale lui Walshe se numărau "hacksaw best tool to dismember", "can you be charged with murder without a body" și "can you identify a body with broken teeth", au declarat procurorii.

În aceeași zi, el a cumpărat trei covoare de la un magazin HomeGoods din Norwell. De asemenea, el a cumpărat produse de curățare, mopuri, perii, bandă adezivă, prelată, un costum Tyvek cu huse pentru cizme, găleți, ochelari de protecție, bicarbonat de sodiu și o secure la un magazin Home Depot din Rockland, au declarat procurorii. Apoi și-a scos mănușile și masca la Derby Street Shops, un centru comercial în aer liber din Hingham, imediat după ora 17:30, au declarat aceștia.

Sânge, arme și ADN găsite în tomberonul de gunoi

Pe 3 ianuarie, o înregistrare video de supraveghere l-a surprins pe Walshe călătorind spre un tomberon din Abington, un oraș situat la aproximativ 15 mile sud-vest de Cohasset, unde a fost văzut cărând și aruncând obiecte care păreau grele. Apoi a călătorit spre un complex de apartamente din Abington și un altul din Brockton, la aproximativ 6 km vest de Abington, unde a aruncat mai multe obiecte.

Ulterior, poliția a încercat să dea de urma sacilor pe care a fost văzut punându-i în primul tomberon din Abington, dar aceștia fuseseră deja distruși după ce fuseseră ridicați și transportați pentru a fi distruși și incinerați, au declarat procurorii în instanță.

De asemenea, Brian Walshe a efectuat mai multe căutări pe Google în acea zi, inclusiv: "ce se întâmplă cu părul de pe un cadavru", "care este rata de descompunere a unui cadavru găsit într-o pungă de plastic în comparație cu cea de pe o suprafață din pădure" și "bicarbonatul de sodiu poate face un cadavru să miroasă bine?".

Pe 4 ianuarie, ziua în care angajatorul Anei Walshe a raportat dispariția acesteia și în care poliția l-a interogat pe Brian Walshe la domiciliul său, acesta a cumpărat prosoape, covorașe de baie, haine bărbătești, raclete și un coș de gunoi de la HomeGoods, T.J. Maxx și Lowe's, au declarat procurorii.

Când autoritățile au ajuns la casă, au văzut că Volvo-ul lui Brian Walshe avea o căptușeală de plastic și scaunele erau coborâte; câteva zile mai târziu, căptușeala dispăruse, iar pe covor erau urme proaspete de aspirator, au declarat procurorii. O analiză ulterioară a arătat că în mașină era sânge.

Pe 5 ianuarie, ziua în care căutarea Anei Walshe a devenit publică, înregistrările telefonice ale lui Brian Walshe arată că acesta s-a deplasat mai întâi la un centru de îngrijire de zi și apoi la complexul de apartamente al mamei sale din Swampscott. O înregistrare video de supraveghere l-a surprins într-o zonă a complexului în care se afla un tomberon de gunoi.

Ulterior, autoritățile au căutat în conținutul tomberonului după ce acesta a fost mutat la o stație de transfer de deșeuri din Peabody, un oraș situat la aproximativ 8 kilometri nord, și au găsit 10 saci de gunoi în care se aflau pete compatibile cu sângele, prosoape, bandă adezivă, papuci, un costum Tyvek, covoare, mănuși, agenți de curățare, covoare, un card de vaccinare Covid pentru Ana Walshe, un fierăstrău, foarfece de tăiat, o secure, haine și o geantă Prada cu care Brian Walshe le-a spus anchetatorilor că soția sa a fost văzută ultima dată.

ADN-ul cuplului a fost identificat pe papuci și pe costumul Tyvek găsit în sacii de gunoi

Pe 8 ianuarie, procurorii au percheziționat casa familiei și au găsit sânge în subsol, un cuțit deteriorat cu sânge pe el, un alt cuțit, o prelată mare și rezistentă și folii de plastic. Poliția l-a arestat pe Brian Walshe în aceeași zi.

Nu a existat nicio tranzacție pe cardurile de credit ale Anei Walshe de când a fost văzută ultima dată, dar înregistrările telefonului indică faptul că acesta a fost în casa familiei în ajunul Anului Nou până la ora 3:14 a.m., pe 2 ianuarie, moment în care a fost închis, au declarat procurorii.

Afirmația privind cauza probabilă și mandatul de arestare, care ar include în mod normal detaliile de mai sus, sunt confiscate până la 10 martie, potrivit unui ordin judecătoresc. Confiscarea împiedică publicul, dar nu și părțile, să aibă acces la documente.

Fără emoții în instanță

Brian Walshe a intrat în sala de judecată miercuri, cu puțin înainte de ora 9:20, purtând o cămașă gri, în cătușe și stând în picioare în spatele unei pereți despărțitoare de sticlă. Pe tot parcursul procedurii precedente, el s-a uitat în jurul sălii, dar nu a arătat decât foarte puțin sau deloc emoții.

A vorbit o singură dată când judecătorul Mark Coven l-a întrebat dacă a înțeles acuzațiile. "Da", a răspuns Walshe.

Într-o declarație lungă, avocatul lui Brian Walshe, Tracy Miner, a susținut că presa "l-a judecat și condamnat deja pe domnul Walshe".

"Este ușor să acuzi o infracțiune și și mai ușor să spui că o persoană a comis acea infracțiune. Este un lucru mult mai dificil să o dovedești, ceea ce vom vedea dacă acuzarea poate face. Nu voi comenta probele, în primul rând pentru că voi judeca acest caz în instanță și nu în mass-media. În al doilea rând, pentru că nu am primit nicio dovadă din partea acuzării", a declarat Miner.

Miner a cerut instanței ca Brian Walshe să fie eliberat din arest - unde se află de la arestarea sa din 8 ianuarie, sub acuzația de inducere în eroare în cadrul unei anchete - ceea ce judecătorul a refuzat.

Brian Walshe este reținut fără cauțiune până la punerea sub acuzare. O audiere de stare în acest caz va avea loc prin Zoom pe 9 februarie.

"Ne va lipsi foarte mult"

Într-o declarație furnizată pentru NBC News, Rob Speyer, CEO al Tishman Speyer, compania imobiliară unde Ana Walshe a fost angajată ca director general regional, a declarat: "Nu va fi foarte greu de găsit: "Energia plină de viață și căldura Anei au făcut din ea o adevărată prietenă pentru atât de mulți la Tishman Speyer și în comunitățile mai largi din Boston și D.C.".

"Noi toți cei de la Tishman Speyer suntem devastați de dispariția tragică și prematură a iubitei noastre colege, Ana Walshe", a continuat el. "Transmitem cele mai profunde condoleanțe tuturor celor care au cunoscut-o și au iubit-o, în special celor trei băieți mici ai ei, mamei și surorii sale. Ne va lipsi foarte mult".

Trupul neînsuflețit al Anei Walshe nu a fost găsit

Ana Walshe călătorea des la Washington pentru muncă și avea un zbor rezervat pentru 3 ianuarie, pe care nu l-a luat niciodată, au declarat autoritățile.

Contul ei de Instagram arată timpul petrecut în Washington cu colegii, precum și momente surprinse cu cei trei fii mici ai ei.

Băieții - cu vârste de 2, 4 și 6 ani - se află în custodia statului, a declarat anterior un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Copii și Familii din Massachusetts pentru NBC News.