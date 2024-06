EXCLUSIV. Scriitorul Andrei Codrescu: Afișarea celor 10 Porunci în școlile din Louisiana e și un test al democrației americane

Andrei Codrescu, unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori români în Statele Unite, a comentat pentru „Adevărul” faptul că Louisiana e primul stat american unde, printr-o lege promulgată miercuri 19 iunie, Cele 10 Porunci trebuie afișate în toate școlile și universitățile de stat.

Născut în Sibiu în 1946 și emigrat în Statele Unite în 1966, Andrei Codrescu a fost profesor chiar în Louisiana timp de 25 de ani (1984-2009), la Louisiana State University.

Louisiana a devenit primul stat din SUA care cere ca Cele zece porunci să fie afișate în fiecare clasă din școlile și universitățile publice, cea mai recentă mișcare a unui legislativ dominat de Partidul Republican ce promovează o agendă conservatoare sub conducerea unui nou guvernator.

Legea pe care guvernatorul republican Jeff Landry a promulgat-o miercuri 19 iunie impune afișarea celor Zece Porunci în format poster, cu "caractere mari și ușor de citit", în toate clasele publice, de la grădiniță până la universitățile finanțate de stat. Cele 10 Porunci trebuie afișate până la începutul anului viitor.

Opozanții au pus la îndoială constituționalitatea legii și au promis că o vor contesta în instanță.

Mai multe organizații spun că "Legea încalcă separaţia dintre biserică şi stat şi este în mod clar neconstituţională". Primul amendament al Constituţiei SUA interzice instituirea unei religii naţionale sau preferinţa unei religii în detrimentul alteia.

„E greu de măsurat ignoranța gloatelor fanatice”

Cele 10 Porunci au fost scrise pentru prima dată pe două plăci de piatră și i-au fost oferite de către Dumnezeu lui Moise, pe Muntele Sinai. Plăcile gravate sunt de negăsit de când, în anul 596 Î.Hr, armata lui Nabucodonosor al II-lea a distrus templul în care se afla Chivotul Puterii, respectiv cutia în care erau plăcile cu cele zece porunci.

„Afișarea celor 10 Porunci în școlile și universitățile publice din statul Louisiana sfidează evident Constituția, dar e și un test al democrației americane. În Statele Unite ale Americii toate religiile sunt egal tolerate. Nu știu dacă localnicii știu că cele 10 porunci vin de la Moise, nu de la Iisus. E greu de măsurat trufia, ignoranța și reaua voință a gloatelor fanatice. Desigur, se răspândește molima”, a declarat pentru ”Adevărul” scriitorul Andrei Codrescu.

În decembrie 1989, Andrei Codrescu a revenit în România pentru mai multe zile pentru a relata pentru NPR (National Public Radio) și ABC News căderea regimului lui Nicolae Ceaușescu.

Un artist foarte cunoscut și apreciat în Statele Unite, Andrei Codrescu a avut bestseller-uri în topurile publicaţiei americane „The New York Times“, a fost laureat al premiului „Peabody“ pentru filmul „Road Scholar“ (al cărui scenariu l-a scris şi în care a fost şi actor principal), jurnalist corespondent la ABC News, colaborator al National Public Radio şi al publicaţiilor The Baltimore Sun, The Chicago Tribune, Playboy Magazine și The New York Times.

În 2006 a fost recompensat cu Premiul internaţional „Ovidius“, distincţie pe care au obţinut-o scriitori faimoși precum Mario Vargas Llosa, Amos Oz, Orhan Pamuk sau António Lobo Antunes.