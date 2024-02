Donald Trump contestă amenda de 454 milioane de dolari. Dobânda uriașă cu care crește zilnic această sumă

Donald Trump face apel împotriva deciziei unui judecător din New York care a hotărât că trebuie să plătească 454 de milioane de dolari sub formă de penalități și dobânzi într-un caz de fraudă civilă.

Apelul de luni al candidatului republican la președinția SUA înseamnă că acest dosar se va prelungi și mai mult în sezonul electoral, în timp ce se pregătește pentru o revanșă împotriva președintelui democrat Joe Biden, în noiembrie.

Trump a spus tot timpul că intenționează să facă apel împotriva hotărârii, numind-o „o vânătoare de vrăjitoare politică”, scrie BBC.

Ar putea dura mai mult de un an

Avocatul său, Alina Habba, a declarat luni că speră ca instanța de apel "să anuleze această amendă uriașă și să ia măsurile necesare pentru a restabili încrederea publicului în sistemul juridic din New York".

În dosarul depus în instanță, avocații au declarat că cer să se decidă dacă judecătorul Arthur Engoron "a comis erori de drept și/sau de fapt" și dacă "a abuzat de funcția sa" sau "a acționat în afara jurisdicției sale".

Echipa de avocați a lui Trump a contestat anterior hotărârile judecătorului Engoron de cel puțin 10 ori, inclusiv un ordin de interdicție. Apelul în acest proces ar putea dura un an sau mai mult.

De asemenea, Engoron i-a interzis lui Trump să conducă o afacere în New York timp de trei ani sau să solicite împrumuturi de la instituţiile financiare înregistrate în stat.

Rezervele de numerar scad

Dobânda după verdict va continua să crească zilnic cu 111.984 de dolari până când va fi plătită amenda impusă, potrivit biroului procurorului general din New York, Letitia James, care a introdus în justiţie dosarul împotriva lui Trump şi a companiei sale.

Co-inculpaţii din acest proces, inclusiv Eric Trump, Donald Trump Jr., o mulţime de entităţi ale Organizaţiei Trump şi doi dintre directorii acesteia, s-au alăturat luni acestui apel. Pârâţii fac apel „fiecare parte” la hotărârea şi ordonanţa lui Engoron, în două sesizări de apel, au arătat dosarele instanţei.

În acest timp, rezervele sale de numerar scad. Fostul președinte a fost obligat luna trecută să plătească 83 de milioane de dolari după ce a pierdut un proces de defăimare împotriva lui E Jean Carroll, o scriitoare pe care a abuzat-o sexual.

A pierdut un proces împotriva New York Times

În mai 2023, Trump a pierdut un proces împotriva New York Times și a fost obligat să plătească cheltuielile de judecată. Luni, unul dintre reporterii implicați în acest caz, Susanne Craig, a scris pe Twitter că Trump a finalizat plata impusă de 392.600 de dolari.

Potrivit unei estimări Forbes, Donald Trump are o avere de aproximativ 2,6 miliarde de dolari. Deși nu este clar câți bani are la îndemână, el a declarat anul trecut că are 400 de milioane de dolari în active lichide.

Procesul civil care a început în octombrie s-a axat în principal pe stabilirea sancțiunilor împotriva lui Trump, întrucât judecătorul Engoron îl declarase deja pe fostul președinte răspunzător pentru fraudă în afaceri.

S-a cerut un ordin de restricție

El se va confrunta luna viitoare cu un alt proces în orașul său natal, New York. În acest dosar se suspectează că Trump a falsificat registrele de afaceri pentru a ascunde banii plătiți unei vedete de filme pentru adulți înainte de alegerile din 2016.

Luni, procurorul din Manhattan care instrumentează acest caz a cerut unui judecător un ordin de interdicție pentru Trump.

Biroul procurorului districtual a declarat că o astfel de măsură este necesară pentru a proteja jurații, martorii și personalul instanței de „istoricul îndelungat al dlui Trump de a face remarci publice și incendiare".

Steven Cheung, un purtător de cuvânt al lui Trump, a calificat cererea drept o „încălcare a drepturilor domnului Trump”.

El a reiterat afirmațiile fostului președinte potrivit cărora acuzațiile împotriva sa sunt încercări partizane de a împiedica realegerea sa.