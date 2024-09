Poate cea mai importantă dezbatere electorală din SUA, cea dintre Donald Trump și Kamala Harris, a fost comentată de analistul militar Hari Bucur-Marcu. Acesta susține că nu a aflat din dezbatere care va fi viitorul de securitate și pace în Europa și desigur pentru întreaga Planetă.

Dezbaterea Donald Trump-Kamala Harris a fost o dezamăgire pentru analistul militar Hari Bucur - Marcu, care a încercat să afle planurile celor doi candidați pentru securitatea Europei, dar și a Planetei.

„Nu am stat treaz la ora 4 dimineața ca să aflu cine a fost mai convingător dintre cei doi candidați la Președintele Statelor Unite, în ochii electoratului american, ci am vrut să aflu din urmărirea în direct a dezbaterii dintre Donald Trump, candidatul Partidului Republican și Kamala Harris, candidata Partidului Democrat care este viitorul de securitate și pace pentru continentul european și desigur pentru întreaga Planetă Pământ.

Am stat treaz degeaba. Nu am aflat nimic despre politica americană de alianță, de securitate europeană și mondială, pe care o promovează fiecare dintre candidați, ori despre direcția pe care ar lua-o America, în materia păcii și securității, sub președinția fiecăruia dintre ei”, a scris analistul pe Facebook.

Acesta a remarcat că timp de 90 de minute, cei doi au făcut pe rând câte un exercițiu de invectivă unul la adresa celuilalt:

„Amândoi au refuzat să răspundă concret la întrebările punctuale, care ar fi direcționat „dezbaterea” înspre lămurirea marilor teme ale guvernării viitoare a Statelor Unite, inclusiv soluționarea războiului de agresiune al Federației Ruse asupra Ucrainei.”

„Tot ce am putut evalua a fost postura așa-zis prezidențiabilă”

În asemenea condiții, nalistul susține că a putut evalua doar personalitatea fiecărui candidat și postura așa-zis „prezidențiabilă”:

„Pe aceste criterii, domnul Donald Trump a fost cu mult mai prezidențiabil decât doamna Kamala Harris. Chiar și în schimbul de invective și reproșuri, Trump parcă o certa pe Harris cu alură prezidențială că uite, n-ai făcut aia, sau că ai făcut rău ailaltă, pe când Harris parcă îi reproșa lui Trump chestii ca uite ce zic ăia despre tine, c-ai fi spus ori ai fi făcut aia sau cealaltă, cam ca o nevastă arțăgoasă și pusă pe divorț, dar în niciun caz ca un președinte în devenire”.

În ceea ce privește războiului Rusiei împotriva Ucrainei, analistul a remarcat că Trump a reiterat ceea ce deja a mai spus de fiecare dată când a venit vorba despre așa ceva: anume că e capabil să pună capăt războiului, fără victoria Ucrainei pe teatrul de luptă, chiar înainte de începerea mandatului, dacă va fi declarat președinte-ales.

„Și spre deosebire de dățile anterioare, Trump a spus acum și cum are de gând să facă asta: prin negocieri inițial separate cu președinții rus și ucrainean și apoi prin facilitarea unui dialog între ei. Cu convingerea că Putin de-abia așteaptă să i se ofere o cale de ieșire din situația în care s-a pus singur, cu doi ani și jumătate în urmă” - a mai spus Bucur-Marcu.

Analistul susține că „În rest, a fost același Donald Trump pe care îl știam din timpul mandatului președințial anterior. Cu bunele și cu relele sale.”

Kamala Harris, taxată pentru o declarație controversată

Bucur-Marcu a taxat-o pe Harris pentru declarația privind „cea mai letală putere militară a lumii”:

„Despre doamna Harris aș mai consemna aici o chestie din declarația de închidere a dezbaterii. A spus domnia sa că va avea grijă, ca președinte, ca America să aibă cea mai „letală” putere militară din Lume. Ceea ce poate fi mai degrabă o dovadă a nestăpânirii depline a conceptului de putere militară letală. Pentru necunoscători, din punct de vedere conceptual, națiunea care deține cele mai multe lovituri nucleare este cea mai letală din Lume, chiar dacă în afara armamentului de distrugere în masă nu e în stare să câștige niciun război, cum se vede cu ochiul liber, în cazul Federației Ruse”.

Analistul este de părere că Harris nu ar fi vrut să spună că, în calitate de președinte, va majora arsenalul nuclear american atât de mult, încât să îl depășească în letalitate pe cel rusesc.

„Nu știu dacă și publicul votant american a văzut același lucru ca și mine, așa cum nu știu nici dacă postura prezidențiabilă a lui Trump, din timpul dezbaterii, îi va aduce voturi în plus acolo unde ele sunt esențiale, pentru câștigarea alegerilor. Dar nici nu mă preocupă prea mult subiectul acesta, rezervat celor care au drept de vot în Statele Unite”, a concluzionat el.