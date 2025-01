„Dacă nu eram eu, NATO nu ar fi existat acum”. Suma pe care Donald Trump vrea ca statele alianței să o cheltuiască pentru Apărare

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a anunțat că membrii NATO ar trebui să contribuie cu 5% din PIB pentru apărare, transmite Sky News.

„Nimeni nu știe mai multe despre NATO decât mine. Dacă nu eram eu, NATO nu ar fi existat acum. Am strâns de la țările care nu-și plăteau facturile peste 680 de miliarde de dolari. Am salvat NATO, dar NATO profită de noi”, a afirmat republicanul în cadrul unei conferințe de presă.

Despre războiul din Ucraina, Trump a declarat că va susține Kievul în negocierile cu Moscova. De asemenea, acesta a subliniat că marea parte a problemei este că Putin a susținut de mai mulți ani că nu vrea ca Ucraina să adere la NATO.

„Undeva pe parcurs, Biden a spus că puteți adera la NATO. Ei bine, atunci Rusia are NATO chiar la ușa ei. Când am auzit modul în care Biden negocia, am spus că veți ajunge într-un război și s-a dovedit a fi un război”, a mai spus Trump.

Trump a criticat modul în care președintele Biden a negociat cu Ucraina, avertizând că războiul ar putea escalada.

În timpul campaniei electorale, republicanul a susținut în mai multe rânduri că poate încheia războiul din Ucraina „în doar 24 de ore”.

La finalul lui 2024, Putin s-a arătat nemulțumit de planul de pace al lui Trump, care presupune amânarea aderării Ucrainei la NATO cu cel puțin 20 de ani în schimbul continuării livrărilor de arme occidentale și al desfășurării de forțe europene de menținere a păcii pentru a monitoriza o încetare a focului.

„Cu siguranță nu suntem mulțumiți de propunerile care sună din partea reprezentanților echipei președintelui ales”, a declarat Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse.