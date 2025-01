Cum explică un veteran american refuzul de a accepta grațierea acordată de Trump pentru asaltul asupra Capitoliului

Într-un interviu publicat vineri de New Hampshire Public Radio (NHPR), veteranul marinei americane Jason Riddle a explicat motivele pentru care refuză grațierea acordată de președintele american Donald Trump celor condamnați pentru asaltul asupra Capitoliului, soldat cu moartea a patru persoane.

În prima zi în funcție Trump s-a ținut de promisiunea din campanie și a acordat grațierea sau comutarea pedepsei pentru 1.500 de persoane acuzate sau condamnate în legătură cu atacul asupra Congresului american.

„Este ca și cum [Trump] ar încercat să spună că nu s-a întâmplat. Or s-a întâmplat. Chiar am făcut acele lucruri și nu sunt de iertat”, a spus el.

Riddle a pătruns într-un birou din Senatul SUA, a băut o sticlă de vin, a furat o carte și a provocat pagube la Capitoliu, când susținătorii lui Trump au pătruns în clădire la 6 ianuarie 2021, în încercarea disperată de a opri certificarea alegerilor pe care Donald Trump le-a pierdut în favoarea lui Joe Biden.

Veteranul american a fost condamnat la 90 de zile de închisoare și amendat cu 750 de dolari în aprilie 2022, după ce a pledat vinovat.

Riddle a servit în marina SUA între 2006 și 2010 și a lucrat, de asemenea, ca ofițer de penitenciar, chelner și poștaș.

În urmă cu câteva luni, acesta a candidat ca republican pentru unul dintre cele două locuri ale New Hampshire în Camera Reprezentanților.

De ce a pătruns în Capitoliu

„Mă gândeam că îl voi vedea pe președinte pentru ultima dată înainte de a părăsi funcția. Nu prea credeam în ceea ce a numit „marea minciună dar probabil am răspândit-o pe rețelele de socializare și m-am dus acolo oricum închipuindu-mi că este o idee bună”.

„Sunt un alcoolic în recuperare. La acea vreme, însă nu eram. Combinam alcoolul cu politica și am făcut-o și pe internet. Petreceam mult timp pe rețelele de socializare în secțiunea de comentarii, certându-mă cu necunoscuți despre nimic. Și asta a devenit mai mult sau mai puțin identitatea mea. Cu cât nu aveam o viață, cu atât mai tare strigam că sunt un susținător al lui Trump”.

Ce s-a întâmplat acolo

„Sentimentul meu era că e un fel de sărbătoare. Nu prea înțelegeam ce sărbătorim, dar cu siguranță am luat parte la asta...Gândirea mea era apocaliptică. Priveam cum Capitoliul e distrus și nu-mi venea să cred...Totul era o glumă pentru mine, chiar și atunci când un ofițer de poliție a intrat în cameră și a arătat spre toată lumea. A spus: „Ieșiți de aici, ieșiți de aici”. M-a văzut ținând sticla în mână, m-a privit în ochi și mi-a spus: „Bea și pleacă de aici”. M-am oprit și am plecat.

Când am ieșit din clădire, am intrat în vorbă cu un domn, care mi-a spus: Am auzit că oamenii pătrund acolo. Iar eu am zis: Oh, sunt deja acolo. E al lor”. Și am început să-i povestesc și mi-a spus: „Ei și împușcă oameni”. Iar eu i-am spus: „Nu, nu fac asta. E o glumă. Abia am plecat de acolo. E o petrecere. Beau și vandalizează, dar nimeni nu este împușcat. Și el spune: Nu, cineva a fost împușcat în gât. Am văzut când o scoteau de acolo.

De ce nu-l mai susține pe Trump

Îmi amintesc că mă gândeam: Toți tipii ăștia cu pălării roșii sunt niște ticăloși. Dar apoi am fost închis, și eram tratat ca o vedetă pentru că am luat cu asalt clădirea Capitoliului. Nu doar de către alți deținuți, ci și de către personal. Primul lucru pe care mi l-a spus un ofițer când m-am prezentat la înregistrare a fost: „Să mergem, Brandon”. Așa că m-am agățat de ideea asta absurdă că sunt un erou patriot.

După ce am ieșit din închisoare, Trump a fost pus sub acuzare și a cerut pe rețelele de socializare ca oamenii să iasă și să protesteze pentru el. Și îmi amintesc că m-am gândit: „Ce faci, Trump? Îți amintești ce s-a întâmplat la revoltă? Cineva ar putea fi rănit. De ce le ceri oamenilor să protesteze?”.

De ce refuză grațierea după ce a făcut închisoare

„Nu vreau grațierea. Am aflat, că pot refuza grațierea. O refuz pentru că mă gândesc că pe viitor [dacă] un angajator imi analizează trecutu și vede condamnare pentru delict.. O infracțiune minoră alături de o grațiere prezidențială - cred că asta tinde să atragă mai multă atenția. Sunt convins că este în regulă în lumea MAGA pentru oricine care îl susține pe Trump, dar nu vreau să-mi petrec restul vieții întrebându-mă dacă celor la locul de muncă la care aplic le place Trump”.

Recent, o altă participantă la atacul asupra Capitoliului, Pamela Hemphill, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru Guardian că își asumă responsabilitatea pentru rolul pe care l-a avut. Femeia a primit o pedeapsă de 60 de zile de închisoare și trei ani de probațiun după ce a pledat vinovată în 2022. Ea spus că acceptarea grațierii lui Trump ar contribui la răspândirea ideii false conform căreia [asaltul] a fost un protest pașnic.”

Nu există un consens în rândul experților juridici cu privire la posibilitatea de a refuza o iertare prezidențială. Hemphill a declarat pentru o publicație locală că plănuiește să depună o scrisoare prin care respinge în mod oficial grațierea. Publicația a citat o hotărâre din 1833 a Curții Supreme a SUA, potrivit căreia un beneficiar poate refuza o grațiere prezidențială.