Autoritățile americane l-au acuzat pe un neo-nazist din Georgia că pregătea otrăvirea în masă a copiilor din New York

Autoritățile americane l-au acuzat pe Mihail Cihikvișvili, un neonazist georgian în vârstă de 21 de ani, de incitare la crime motivate de ură și acte de violență în masă în New York, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA într-un comunicat de presă.

Anchetatorii îl numesc pe Cihikvișvili, cunoscut sub porecla „Comandantul Măcelar”, drept presupusul lider al mișcării Maniacs Murder Cult („M.K.U.”). Membrii acesteia, scrie Departamentul de Justiție al SUA, „aderă la ideologia neo-nazistă și susțin violența împotriva minorităților rasiale, a comunității evreiești și a altor grupuri pe care le consideră «indezirabile»”.

Se crede că M.K.U. are sediul în Rusia și Ucraina, dar are membri și în alte țări, inclusiv în Statele Unite, a relatat The Washington Post. Cihikvișvili a fost arestat în Moldova la 6 iulie pe baza unui mandat Interpol.

Potrivit Departamentului de Justiție, Cihikvișvili a distribuit manifestul său intitulat „The Hater's Handbook” (Manualul urii) începând din septembrie 2021, care promova principiile fundamentale ale mișcării și făcea apel la violență. Cihikvișvili a susținut că a „ucis pentru rasa albă” și i-a îndemnat pe susținătorii săi să efectueze „purificarea etnică”. El a sugerat, printre altele, utilizarea copiilor ca atentatori sinucigași.

Separat, ghidul a încurajat atacuri pe teritoriul american. Acuzatul însuși a vizitat SUA de cel puțin două ori în primăvara și vara anului 2022. Anchetatorii știu că prima dată a stat la bunica sa în Brooklyn. Nu mai târziu de luna iulie a aceluiași an, Cihikvișvili ar fi început să recruteze susținători. Unul dintre aceștia a fost un agent FBI sub acoperire.

Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun urma să distribuie bomboane otrăvite copiilor

În septembrie 2023, agentul i-a scris lui Cihikvișvili, întrebând dacă aderarea la M.K.U includea vreo procedură de „aplicare”. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, presupusul lider al mișcării a răspuns că trebuie să trimită un videoclip cu „o bătaie brutală, incendiere/explozie sau crimă”. El a adăugat, de asemenea, că victimele acestor crime ar trebui să fie reprezentanți ai „raselor inferioare”.

În noiembrie, potrivit anchetatorilor, Cihikvișvili a început să pregătească un atac masiv la New York, care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou. Potrivit Departamentului de Justiție, planul era ca un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun să distribuie bomboane otrăvite „minorităților rasiale” și „copiilor din școlile evreiești din Brooklyn”.

În același timp, Cihikvișvili a împărtășit unui agent sub acoperire FBI instrucțiuni detaliate despre crearea și amestecarea otrăvurilor mortale. O parte din acest material a fost asociat cu grupuri islamiste radicale, inclusiv cu Statul Islamic . După cum se precizează în materialele cauzei, acuzatul a sperat că atacul va fi mai mare decât atacul terorist comis de Anders Breivik .

The Washington Post scrie că Cihikvișvili a sugerat ulterior ca planul să fie pus în aplicare în alt moment, la „vreo sărbătoare evreiască”, în „școli evreiești pline de copii”. Agenția Telegrafică Evreiască (JTA) informează, la rândul său, că georgianul a intrat în contact cu liderul unui grup neonazist numit Divizia Feuerkrieg (FKD). În corespondența cu acesta, el pretindea că lucrează într-un centru de reabilitare. „Sunt plătit să torturez un evreu pe moarte”, scria el.

Joint Terrorism Task Force din New York a confirmat că Cihikvișvili a lucrat într-adevăr la un centru de reabilitare din Brooklyn. El a fost angajat de o familie de evrei ortodocși pentru a avea grijă de o rudă.

Un mare juriu din Brooklyn a confirmat validitatea acuzațiilor. Dacă va fi condamnat, Cihikvișvili riscă până la 20 de ani de închisoare pentru incitare la comiterea de infracțiuni grave, până la cinci ani pentru conspirație în vederea incitării la comiterea de infracțiuni grave, până la 20 de ani pentru diseminarea de informații privind fabricarea și utilizarea de dispozitive explozive și până la cinci ani pentru comunicarea de amenințări.