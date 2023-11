Asasinarea lui JFK. Brian Latell, fost analist CIA: „SUA au ignorat amenințarea lui Castro la adresa lui JFK“ VIDEO

Fost analist CIA specializat în Cuba și America Latină, Brian Latell a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Weekend Adevărul despre legăturile dintre asasinarea președintelui John Fitzgerald Kennedy și Cuba lui Fidel Castro.

Brian Latell a lucrat 35 de ani în CIA și în Consiliul Național de Informații. A fost mulți ani analist de top în cadrul CIA, iar între 1990-1004, a fost ofițer național de informații pentru America Latină, cea mai înaltă funcție în regiune în comunitatea americană de informații. În perioada 1994-1998, Brian Latell a fost directorul Centrului CIA pentru Studii de Informații. A predat nu mai puțin de 26 de ani la prestigioasa Universitate Georgetown, fiind ulterior profesor și cercetător la Florida International University.

După ce s-a retras din serviciile de informații, Brian Latell a devenit scriitor profesionist. Iar cartea „Castro's Secrets”, publicată în 2012, a făcut multă vâlvă, făcând numeroase referiri la asasinarea președintelui Kennedy.

Brian Latell a intervievat de-a lungul anilor mai mulți ofițeri de informații cubanezi cu funcții înalte care au fugit din Cuba lui Fidel Castro. Iar aceștia i-au furnizat detalii foarte interesante legate de legătura dintre Fidel Castro, Cuba și asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy pe 22 noiembrie 1963.

Weekend Adevărul: Cât de mult credeți că a contat legătura cubaneză în asasinarea președintelui Kennedy?

Brian Latell: Legătura cubaneză a fost una de o relevanță extrem de mare. După ce Lee Harvey Oswald s-a întors în Statele Unite din Uniunea Sovietică, a devenit extrem de pasionat de Fidel Castro și de ideile lui. Oswald vorbea extrem de mult cu soția sa despre Fidel Castro. Când soția sa era gravidă a doua oară, chiar i-a cerut să îl ajute să deturneze un avion ca să ajungă în Cuba. Bineînțeles, era o idee nebunească, iar Marina Oswald l-a refuzat clar. Avea chiar și o poză a lui Fidel Castro în apartament. Oswald dorea să fugă în Cuba. Iar când a mers, în septembrie 1963, la Ambasada Cubei din Mexico City s-a întâlnit cu mai mulți ofițeri de informații cubanezi. Oswald voia să fugă din America pentru a doua oară, după ce prima oară dorise să rămână în Uniunea Sovietică. De această dată, el dorea să fugă în Cuba deoarece voia să îl ajute pe Fidel, un om pe care îl admira foarte mult. Importanța lui Fidel Castro pentru Lee Harvey Oswald era uriașă. Bănuiesc că Oswald le-a spus ofițerilor de informații cubanezi despre dorința sa de a merge și a trăi în Cuba. Acești ofițeri pe care i-a întâlnit aveau informații despre el, știau că îl admira pe Fidel și voiau să îl ajute. A fost o problemă foarte delicată.

Sursă credibilă, ignorată de americani

- Cum ați descrie rolul lui Fidel Castro în asasinarea președintelui Kennedy?

Am investigat această temă în detaliu pentru mult timp. Am citit zeci de mii de documente și am intervievat numeroși oameni, inclusiv un dezertor cubanez pe numele său Florentino Aspillaga, care credea ferm că Fidel Castro știa că Oswald avea de gând să îl omoare pe președintele Kennedy. Aspillaga era o sursă foarte credibilă.

- Florentino Aspillaga, fostul ofițer de informații cubanez cu care ați vorbit, v-a spus că Fidel Castro i-a ordonat să redirecționeze dispozitivele de interceptare radio spre Texas cu trei ore înainte de asasinarea lui Kennedy. Cât de credibil era acest ofițer?

L-am intervievat de mai multe ori pe Aspillaga după ce am plecat din CIA. Când a fugit din Cuba, în 1987, a dezvăluit multe secrete despre Fidel Castro și regimul său. Aspillaga a spus celor de la CIA că 48 de spioni cubanezi pe care CIA îi recrutase nu erau spioni de încredere pentru CIA deoarece aceștia erau agenți dubli care lucrau și pentru Fidel Castro și pentru CIA. Și știu că CIA a pus mare preț pe credibilitatea lui Florentino Aspillaga ca sursă de informații. Iar când el mi-a spus despre acea situație în care i s-a cerut să redirecționeze toate dispozitivele de interceptare radio spre Texas cu câteva ore înainte de asasinat, pe 22 noiembrie 1963, am devenit foarte sceptic. Am petrecut mult timp gândindu-mă și analizând dacă aș putea avea încredere în Aspillaga strict cu referire la această situație. Eram sceptic pentru că dezvăluirea era una cu adevărat spectaculoasă. Și, pe măsură ce l-am intervievat iar și iar, nu și-a schimbat declarațiile, mi-a spus din nou acea întâmplare în cele mai mici detalii. Iar cu timpul am fost încredințat că el mi-a spus adevărul așa cum îl știa.

Asasinarea lui JFK, eșecul Serviciilor Secrete

- Deși avea o viață ratată, Lee Harvey Oswald nu a ratat asasinatul împotriva lui JFK. Cum a fost posibil?

Oswald era un pușcaș marin cu experiență. Așadar, știa bine cum să tragă cu o pușcă. Arma pe care a folosit-o ca să îl ucidă pe Kennedy a fost analizată ulterior de către FBI, care a stabilit că cele trei împușcături trase spre Kennedy de către Oswald nu erau dificile. Și nu cred că este o surpriză că un om cu probleme precum Oswald, care era un pușcaș pregătit, l-a putut ucide pe Kennedy. În plus, el nu a tras de la distanță mare. Iar eșecul privind depistarea lui înainte de a comite asasinatul a fost parțial și din cauză că FBI nu l-a monitorizat atât de bine pe cât ar fi trebuit. FBI nu îl considera o mare prioritate. Și Serviciile Secrete ar fi trebuit să facă o treabă mai bună.

- Ce detaliu v-a intrigat cel mai mult legat de asasinarea președintelui american?

Este un detaliu ce nu a primit suficient de multă atenție. În septembrie 1963, înainte ca Oswald să meargă în Mexico City și să se întâlnească cu ofițerii de informații cubanezi, Fidel Castro l-a amenințat pe Kennedy, în cadrul unui interviu cu un jurnalist american. Acel jurnalist a publicat interviul în mai multe ziare americane la începutul lui septembrie 1963. Fidel Castro a spus în acel interviu: „Dacă liderii americani plănuiesc să asasineze liderii cubanezi, ar trebui să știe că și viețile lor vor fi în pericol“.

Astfel, Castro l-a amenințat pe Kennedy. De ce a făcut asta tocmai în acel moment? Pentru că Fidel știa că administrația de la Washington încerca să îl asasineze. Așa că a avut reacție în acel interviu, indicând clar că știa ce au de gând. A fost o amenințare serioasă a dictatorului cubanez. Dar amenințarea nu a fost luată în serios de nimeni din guvernul american.