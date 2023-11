Paul Roderick Gregory, prieten cu Oswald: „Asasinarea lui Kennedy a fost low-tech: o pușcă ieftină, un pistol și un bilet de autobuz“ VIDEO

Profesor la Institutul Hoover al Universității Stanford din Statele Unite, Paul Roderick Gregory l-a cunoscut foarte bine pe Lee Harvey Oswald, cu un an înainte ca acesta să îl ucidă pe președintele John Fitzgerald Kennedy.

Absolvent al Universității din Oklahoma și cu doctorat la Harvard, Paul Roderick Gregory a realizat, într-un interviu exclusiv pentru Weekend Adevărul, un portret detaliat al lui Lee Harvey Oswald, pe care l-a cunoscut în vara lui 1962.

Paul Roderick Gregory i-a cunoscut pe Lee și Marina Oswald după ce aceștia s-au întors în Texas din Uniunea Sovietică în vara lui 1962, iar cuplul avea foarte puțini prieteni în America.

Gregory i-a întâlnit pe soții Oswald prin intermediul tatălui său, membru al comunității ruse din zona Dallas, cu care Lee Harvey Oswald intrase în contact sperând că acesta va certifica în vreun fel faptul că vorbea rusa fluent și că astfel și-ar putea găsi de lucru ca translator.

Lee Harvey Oswald nu și-a găsit vreodată de lucru ca translator în Dallas, trebuind în schimb să accepte slujbe prost plătite.

Tânărul Paul mergea de două ori pe săptămână la familia Oswald, învățând rusa de la Marina și ajutând cuplul să se adapteze în noua zonă. Acesta mergea inclusiv cu mașina cu familia Oswald la cumpărături și le arăta împrejurimile. Așa a aflat de înclinațiile marxiste ale lui Oswald, însă la acea vreme acesta nu dădea semne că ar putea comite acte necugetate.

Paul Roderick Gregory s-a întâlnit ultima oară cu familia Oswald în noiembrie 1962. Iar pe 22 noiembrie 1963, tânărul Gregory era cu mai mulți colegi în campusul Universității din Oklahoma când a văzut șocat că tocmai Lee Harvey Oswald l-a ucis pe președintele Kennedy la Dallas.

Oswald, încătușat și sub escortă, avea să fie și el împușcat, două zile mai târziu, la 24 noiembrie 1963, de afaceristul Jack Ruby.

În opinia lui Paul Roderick Gregory, motivele asasinatului comis de Lee Harvey Oswald au fost în principal de natură personală.

Weekend Adevărul: Avea Lee Harvey Oswald toate trăsăturile pentru a ucide un om politic important?

Paul Roderick Gregory: Răspunsul meu este pozitiv. Mulți au tendința de a-l subestima mult pe Oswald, mai ales pentru că a făcut multe munci manuale, nu a terminat liceul și era dislexic. Așa că avea toate caracteristicile unui ratat. Însă, în același timp, Lee era o persoană care putea să plănuiască diverse lucruri cu grijă. Era capabil să manipuleze oamenii, precum propria familie sau oamenii de la ambasada din Moscova. Lee avea multă grijă de banii săi. Deși câștiga 1,25 dolari pe oră, a reușit să meargă la New Orleans și Mexico City, a fost în stare să convingă oameni să îl ajute fără să le mulțumească vreodată. Asasinarea președintelui Kennedy a fost o asasinare low-tech: o pușcă ieftină, un pistol și un bilet de autobuz. E foarte greu pentru oameni să accepte că cineva care aparent e un ratat l-a ucis pe președintele Americii, unul dintre cel mai bine păziți oameni de pe Planetă.

- Ați declarat la un moment dat că Oswald era ultima persoană care ar fi putut fi inclusă într-o conspirație. De ce credeți asta?

El nu era adeptul cuiva și nici nu era un lider. Pentru a pune la cale o conspirație trebuie să ai adepți sau să fii adeptul cuiva. Din câte știu, Oswald nu avea prieteni adevărați. Când a încercat să recruteze oameni pentru o organizație pro-Castro nu a reușit să convingă nici măcar o persoană, deși a muncit o săptămână în acest sens.

Citește și: Donald Trump autorizează publicarea de noi documente referitoare la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy

Criminal cu sânge-rece, om fără personalitate

- I-ați cunoscut prima oară pe Lee și Marina Oswald în vara lui 1962. Care a fost prima impresie despre el?

Oswald era o persoană foarte greu de citit pentru că vorbea puțin. În plus, nu îi plăcea să vorbească despre anumite lucruri. Prima impresie despre el a fost aceea a unui om care nu era înalt, însă era bine îmbrăcat, vorbea puțin și nu dorea să răspundă la întrebări stânjenitoare precum: <De ce ai plecat din Marină?>, <De ce ai plecat din Uniunea Sovietică?> sau <De ce te-ai întors în America?>. Pur și simplu refuza să răspundă la astfel de întrebări. Așa că prima mea impresie nu a fost una semnificativă. Însă persoana care mi-a lăsat o impresie mai puternică în prima zi în care ne-am cunoscut a fost Marina, soția lui. Ea era mult mai dinamică, mai comunicativă și mai deschisă la discuții. Revenind la Lee, aș spune că dacă am fi mers la o petrecere cu șase-șapte persoane, iar el ar fi fost una dintre acestea, nu ar fi lăsat absolut nicio impresie.

- Care este cea mai specială și mai interesantă amintire pe care o aveți despre Oswald?

Mergeam des cu ei la cumpărături, în general o dată pe săptămână, sau să vedem împrejurimile de lângă orașul Fort Worth. Îmi amintesc că într-o seară ne pregăteam să mergem la cumpărături. Am ieșit din apartamentul lor duplex, iar la intrare era o mică treaptă. Marina ținea fetița lor în brațe și uitându-se la ușă a făcut din greșeală un pas în spate și a căzut pe spate, iar fetița s-a rostogolit lângă ea și a început să plângă. Mă așteptam ca Lee să sară să își ajute soția să se ridice. Am fost însă șocat să văd că, în loc să o ajute, el a început să țipe la ea, reproșându-i că e neatentă și neîndemânatică. Și a certat-o minute în șir. Eu eram îngrijorat, poate Marina avea nevoie de spitalizare. A fost una dintre puținele dăți când l-am văzut pe Lee emoțional și exteriorizându-și trăirile adevărate. A fost memorabil. De neuitat a fost și cina de Ziua Recunoștinței pe care am luat-o cu ei în noiembrie 1962, cu exact un an înainte de asasinat. A fost ultima oară când i-am văzut.

Cu gândul către stânga lumii

- Ce opinii avea Oswald despre președintele Kennedy, despre Hrușciov și Castro?

Nu am avut vreodată conversații reale despre președintele Kennedy. Am remarcat însă că pe masa de cafea din apartamentul familiei Oswald era un exemplar din revista „Time“ cu președintele Kennedy pe copertă, după ce fusese ales Omul Anului. Iar revista a rămas acolo în cele câteva luni pe parcursul cărora m-am văzut cu familia Oswald. Asta mi-a dat ocazia să o întreb pe Marina dacă știa cine e președintele Americii. Și mi-a răspuns că avea o mare admirație pentru Kennedy, că i se părea un om foarte bun. Marina era foarte impresionată și de Jackie Kennedy. În tot timpul acela, Lee asculta conversația și se uita la soția lui ca și cum l-ar fi deranjat ce spunea. În ceea ce-l privește pe Hrușciov, Lee a spus câteva lucruri pozitive despre el, considerând că acesta încerca să repare lucrurile în Uniunea Sovietică. Nu am vorbit cu Lee despre Fidel Castro, însă știu că avea o mare admirație pentru liderul cubanez și că își dorea mult să se mute cu familia în Cuba.

- Care a fost prima dumneavoastră reacție când ați aflat că JFK a fost împușcat mortal, iar Lee Harvey Oswald a fost arestat?

Eram în campusul Universității din Oklahoma și mă uitam la televizor cu încă vreo 50-60 de colegi studenți. L-am văzut pe celebrul prezentator Walter Cronkite spunând că președintele Kennedy a murit. După care, la televizor, s-a spus că va fi adus un suspect, iar pe ecran au apărut imagini cu cineva în tricou alb. Când am văzut cine este, am spus: „Ăsta e Lee Oswald, îl știu“. Pentru mine a fost un mare șoc în acele clipe. Primul gând a fost că era vorba de o greșeală, pentru că Oswald era o persoană ce trezea suspiciuni. M-am gândit la asta vreo 20 de minute. Dar după aceea am început să pun cap la cap ce știam despre el, despre el și Marina, precum și faptul că își dorea mult să aibă succes, să fie un autor bine vândut. Și în acel moment am conștientizat clar că el l-a ucis pe președinte. Strângând toate detaliile, nu am fost surprins că el a făcut-o. Așa că nu m-am îndoit niciodată de asta și sunt sigur că Lee Oswald a acționat singur.