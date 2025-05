Americanii critică politica lui Trump față de universități, arată un sondaj

Majoritatea adulților din SUA dezaprobă modul în care Donald Trump gestionează problemele legate de colegii și universități, în contextul în care administrația sa republicană intensifică amenințările de a tăia finanțarea federală dacă instituțiile nu se aliniază agendei sale politice.

Potrivit unui sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 56% dintre americani au declarat că dezaprobă abordarea președintelui SUA în privința învățământului superior, în timp ce aproximativ patru din zece și-au exprimat aprobarea — cifre în linii mari similare cu ratingul general de aprobare a mandatului său, potrivit The Guardian.

Trump a încercat să impună schimbări universităților pe care le acuză că au devenit focare de ideologie liberală și antisemitism, notează Associated Press. Însă sondajul sugerează o discrepanță între retorica lui Trump și opinia publică, care vede universitățile drept esențiale pentru cercetarea științifică și inovație.

La începutul lunii mai, Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump vrea un buget pentru 2026 axat pe securitate și apărare, cu reduceri masive în alte domenii, precum sănătate și educație.

Anunțul a venit după ce, cu o lună în urmă, Administraţia Trump a declarat că îngheaţă peste 2 miliarde de dolari în fonduri federale pentru Universitatea Harvard, la câteva ore după ce colegiul de elită a respins o listă de cereri de la Casa Albă.

Potrivit unui sondaj publicat în luna aprilie, rata de aprobare publică a preşedintelui american Donald Trump a coborât la cel mai scăzut nivel de la revenirea sa la Casa Albă, americanii dând semne că sunt îngrijorați de eforturile sale de a-şi extinde puterea. El a avut o rată medie de aprobare de 45% în primul trimestru al celui de-al doilea mandat la Casa Albă. Este a doua cea mai mică rată de aprobare a unui președinte postbelic.