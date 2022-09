Adunarea Generală a ONU. Ucraina pledează pentru înființarea unui tribunal de tip Nürnberg pentru crimele de război ale Rusiei

Războiul din Ucraina va domina agenda Adunării Generale a ONU ce are loc săptămâna asta la New York. Oficialii ucraineni vor folosi prilejul pentru a încerca să schimbe opinia comunității internaționale în privința creării unei instanțe de tip Nürnberg.

Ucraina face apel la înființarea unui tribunal special care să pedepsească atrocitățile comise de soldații ruși în războiul din Ucraina, după descoperirea, săptămâna trecută, a unor noi gropi comune cu peste 450 de cadavre la marginea orașului Izium din nord-estul Ucrainei, după retragerea trupelor ruse. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că unele trupuri aveau urme de tortură, în timp ce Oleg Sinegubov, șeful administrației regionale din Harkov, a menționat că aveau mâinile legate la spate.

Secretarul de stat american Antony Blinken a admis că gropile comune descoperite recent sunt probabil noi dovezi privind crime de război comise de Rusia în Ucraina: „Nu poate exista niciun motiv pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. În cel mai bun caz, a fost ceva nediscriminatoriu; în cel mai rău caz, a fost intenționat.” La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a condamnat „atrocitățile” în „termenii cei mai puternici”.

Deși o mare parte a lumii a criticat acțiunile Rusiei în Ucraina, nu există încă un consens în privința constituirii unui forum separat de curtea penală internațională, prin care Rusia să fie trasă la răspundere pentru eventuale crime de război.

Într-un interviu acordat Politico, adjunctul biroului președintelui Ucrainei, Andrii Smirnov estimează că cel puțin zece țări ar susține propunerea Ucrainei, între care Polonia și țările baltice.

„Dorim să ne asigurăm că cei responsabili de aceste crime împotriva Ucrainei vor fi trași la răspundere, ceea ce înseamnă ca și cei din conducerea politică și militară să poată fi inculpați”, a spus Smirnov, menționând că numeroase gropi comune ale unor civili uciși, unii prin tortură, au ieșit până acum iveală, mai întâi la Bucea, și acum la Izium, astfel că lumea trebuie să fie deja convinsă că Rusia comite crime de război în Ucraina.

După retragerea trupelor ruse din regiunea Kiev, în aprilie, cadavre de civili au fost găsite pe stradă sau în morminte comune. Moscova a numit uciderile înscenări ale Kievului, într-o atitudine de negare a atrocităților și pe care a menținut-o de atunci.

Totuși, în ciuda empatiei generale arătată față de Ucraina, cele mai multe țări sunt de părere că Tribunalul Penal Internațional (TPI) este cel mai potrivit for pentru a pune sub acuzare crimele rusești. Argumentul Ucrainei este că doar un tribunal special ar putea aduce în fața instanței autorii morali ai crimelor, și anume cadrele superioare din guvernul lui Putin. În plus, TPI nu poate judeca speța „crimei de agresiune”, care interesează cel mai mult în contextul unei invazii neprovocate, întrucât Rusia nu este semnatară a Statului de la Roma în urma căreia a fost înființat tribunalul.

Există însă țări care susțin cauza Ucrainei, între care Republica Cehă, care de altfel deține președinția rotativă a Consiliului European. „ În secolul XXI, asemenea atacuri împotriva populației civile sunt abominabile și de neconceput. Fac apel la înființarea accelerată a unui tribunal internațional special care să investigheze crima de agresiune”, a declarat ministrul ceh de externe Jan Lipavský.

De asemenea, șeful diplomației europene s-a arătat deschis față de idee, în comentarii pentru Politico în marja Adunării Generale a ONU, arătând că ar fi poate oportun să se aibă în vedere o „jurisdicție specială” în condițiile în care Ucraina și Rusia nu au aderat la TPI.

Totuși, există încă rezistență semnificativă față de propunere, atât din partea Comisiei Europene, cât și a SUA și ONU, care s-au exprimat în favoarea investigării crimelor de război ale Rusiei prin intermediul Tribunalului Penal Internațional.

În mai, Paramentul European a depus o rezoluție prin care solicita crearea unui tribunal special, și semne de susținere au venit și din partea Consiliului Europei, primul organism internațional care a expulzat Rusia imediat după invazie.