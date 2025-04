În 2008, un băiețel de doar șapte ani din Florida se așeza timid în boxa martorilor și făcea o declarație șocantă: „Mama a omorât-o pe sora mea. A înecat-o în piscină”. Acum, după 17 ani, băiatul, devenit între timp adult, vorbește pentru prima dată public despre acel moment.

În februarie 2008, declarația băiatului a dus la condamnarea mamei sale, Amanda Lewis, la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, pentru uciderea fiicei ei de 7 ani, Adrianna. Acum, la 24 de ani, AJ Hutto vorbește pentru prima dată public despre acel moment, despre copilăria marcată de abuzuri și despre felul în care a reușit să-și reconstruiască viața.

„E vinovată sută la sută. Susțin fiecare cuvânt pe care l-am spus atunci”, spune el hotărât într-un interviu acordat publicației Daily Mail.

„Eram cei mai buni prieteni”

Despre sora lui, AJ spune simplu: „Eram cei mai buni prieteni”. Își amintește copilăria trăită cu mama lui biologică ca fiind una marcată de „întuneric, traumă și abuz fizic”. De multe ori, spune el, bătaia venea din senin. „Nici nu o vedeam venind. Ne lua prin surprindere”. Atât el, cât și sora lui Adrianna erau agresați fizic frecvent.

În ziua tragediei, temperaturile treceau de 38°C. Potrivit mărturiei băiatului din timpul procesului, Adrianna voia să se joace în piscină, iar mama lor nu a fost de acord. Așa a început tragedia.

Desenul care a șocat America

Momentul-cheie al procesului din 2008 a fost când AJ a fost rugat să explice un desen făcut de el, în care apăreau oameni în jurul piscinei.

„Acolo e mama... o omoară pe sora mea”, a spus el. Întrebat cum o face, AJ a răspuns: „Îi ține mâna peste față”. În desen, mama lor era reprezentată în afara piscinei, cu un braț întins spre Adrianna. AJ se desenase pe sine într-un copac, martor tăcut al ororii. Lângă schiță scrisese: „She Did” (Ea a făcut-o) și „To Bad” (Prea rău) – „A murit” și „A fost înfricoșător”, a explicat el în sala de judecată.

Inițial, AJ nici nu și-a recunoscut mama în sala de judecată. Abia când procurorul a început să indice oamenii din sală, a izbucnit în lacrimi.

Unele voci au susținut că băiatul ar fi fost influențat sau manipulat să spună acele lucruri. Dar băiatul este sigur pe sine: „Nu cred că am fost manipulat. Nu m-au învățat nimic. Am spus doar ce am văzut, cuvânt cu cuvânt.”

Mama, închisă pe viață

La vremea respectivă, nu înțelesese exact ce consecințe va avea declarația sa pentru mama lui. Abia în adolescență a realizat că aceasta urma să petreacă restul vieții în închisoare.

Astăzi, AJ nu vrea să aibă niciun contact cu Amanda Lewis, pe care rareori o mai numește „mamă”. „E mai bine așa. Să nu se mai deschidă vechile răni... să nu se întoarcă toate emoțiile și traume la suprafață”, explică el.

În prezent, Amanda Lewis are 45 de ani. Avocații ei încearcă o ultimă cale de atac pentru redeschiderea cazului. Ea susține că fetița s-ar fi înecat accidental în timp ce încerca să curețe piscina de insecte. La autopsie s-a descoperit o vânătaie pe fața Adriannei care semăna cu urma unei mâini. Medicii care au încercat să-i salveze viața fetiței au spus că Amanda Lewis a fost complet lipsită de emoție atunci când a aflat că fiica sa a murit. Colegele de muncă ale lui Lewis au spus că ea vorbise despre „uciderea” Adriannei după ce micuța scrisese cu markerul în interiorul mașinii sale.

După procesul din 2008, AJ a fost adoptat de o altă familie, și-a schimbat numele, a devenit pompier și este însurat.