Un petrolier a intrat în coliziune cu un vas de croazieră aparținând companiei American Cruise Lines, vineri, 13 noiembrie, pe fluviul Mississippi, în apropiere de orașul New Orleans din Louisiana. La bordul navei de croazieră se aflau aproximativ 129 de pasageri, alături de membri ai echipajului. Mai multe persoane au fost salvate, iar operațiunile de căutare și salvare erau încă în desfășurare, potrivit postului american WVUE.

Accidentul s-a produs în jurul orei locale 12:30, când petrolierul Atlantic Asphalt a lovit nava American Heritage, aflată în apropierea portului New Orleans.

Potrivit reprezentanților portului, citați de Fox 8 Live, vasul de croazieră era andocat de aproximativ două ore și urma să înceapă debarcarea pasagerilor.

În urma coliziunii, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru operațiuni de salvare și gestionarea situației de urgență. Pasagerii au fost transportați în clădirea administrativă a Portului New Orleans, unde au primit adăpost.

Autoritățile au confirmat că mai multe persoane au fost salvate, însă intervenția autorităților e în continuare în desfășurare.

Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a anunțat că a fost informat despre incident și că se deplasează la New Orleans pentru a urmări situația.