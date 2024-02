1.500 de animale au murit în chinuri în timpul experimentelor pentru Neuralink. Maimuțelor li se găureau craniile și li se fixau cipuri cu lipici pe creier

Cercetările pentru dispozitivul Neuralink anunțat în urmă cu puțin timp de Elon Musk, ar fi ucis și chinuit cel puțin 1,500 de animale, maimuțe, oi și porci.

Experimentele efectuate pentru proiectul miliardarului de la Teslt au inclus găurirea craniilor maimuțelor și umplerea acestora cu lipici, potrivit DailyMail.

Documentele eliberate de la Universitatea din Davis, California, care a colaborat cu Neuralink la teste timp de trei ani, din 2017 până în 2020, arată că maimuțele au fost operate de mai multe ori pe creier, după care au fost eutanasiate.

Potrivit sursei citate, chirurgii au găurit craniile maimuțelor pentru a le implanta cipurile Neuralink în creier, însă acestea erau prea mari și nu se potriveau corect.

Rapoartele privind morțile animalelor dezvăluie că maimuțelor li s-au amputat părți ale membrelor și au fost eutanasiate după ce au început să vomite și au avut episoade de diaree.

Documentele au fost obținute de Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), un grup de campanie, care a afirmat că maimuțele au suferit "suferințe extreme" în timpul unui "dispreț sistematic" pentru viețile lor.

PCRM a declarat că publicul ar trebui să fie sceptic în privința afirmațiilor lui Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, care s-a lăudat săptămâna aceasta: "Imaginați-vă dacă Stephen Hawking ar putea comunica mai repede decât un dactilograf sau un licitator. Acesta este obiectivul."

Elon Musk, acuzat că induce în eroare publicul cu privire la Neuralink

Într-o declarație pentru DailyMail, PCRM a spus că Musk are un "istoric lung de inducere în eroare a publicului cu privire la presupusele dezvoltări ale Neuralink."

"Neuralink are o istorie bine documentată de a efectua experimente inutile și neglijente pe maimuțe, porci, oi și alte animale, ceea ce ridică serioase preocupări cu privire la siguranța dispozitivului său”, a anunțat PCRM.

Declarația a adăugat că "intențiile adevărate ale lui Musk pentru Neuralink sunt în mod alarmant de clare".

"El a spus în mod repetat că obiectivul companiei este 'de a realiza o simbioză cu inteligența artificială', ceea ce nu este neapărat în concordanță cu dezvoltarea de tratamente pentru pacienți", mai arată declarația.

Cu toate că Musk ar fi afirmat că dorea ca maimuțele de testare să trăiască într-un "Taj Mahal al maimuțelor", fotografiile din laboratorul UC Davis prezintă o realitate mult mai sumbră, cu mici cuști metalice așezate una peste alta.

Documentele includ contractele dintre Neuralink și UC Davis, care specificau că universitatea ar fi primit 796.006 dolari pentru prima rundă de teste, din iulie 2017 până în iulie 2018.

O factură arată că cheltuielile au inclus 11.870,40 dolari pentru achiziționarea a trei animale și 14.349,12 dolari pentru operație.

UC Davis a remarcat că va exista o "intervenție chirurgicală terminală de 16 ore" și că necropsia va necesita "tarife suplimentare", dacă se va depăși programul.

Conform documentelor, maimuțele testate la UC Davis au fost împărțite în patru grupuri, primul dintre acestea "fără recuperare chirurgicală (procedură terminală)".

"Scopul principal va fi să programați comportamental animalele implantate și să testați rezultatele performanței la maimuțele precondiționate", se menționează în fișier.

Animalele urmau să fie pregătite pentru intervenția chirurgicală prin administrarea de medicamente precum valium și fentanyl și anestezice, după care li s-a făcut o incizie de până la 10 cm pe scalp.

Ghidurile recunosc că potrivirea pentru fiecare implant "poate să nu fie perfectă" și că vor fi folosite șuruburi pentru a fi fixate.

Printre testele efectuate s-au numărat antrenamentele comportamentale care au cartografiat activitatea neurală în funcție de ceea ce făcea maimuța.

Animalele ajungeau la locuri specifice cu mâinile sau făceau exerciții de memorie pe termen scurt, care erau consolidate cu ajutorul recompenselor.

Animale blocate ore întregi pentru experimente

Un protocol pentru "utilizarea și îngrijirea animalelor", care a expirat în iulie 2021, stabilea că animalele pot fi forțate să stea într-un "scaun" - definit ca o "cutie de plastic" - care le forța să rămână într-o poziție verticală.

Documentul menționează că, dacă animalul nu-și bagă capul prin orificiul pentru gât al scaunului, se dorea opțiunea de a seda creatura și să i se pună un guler pentru a o ține în poziție.

Documentul afirmă: "Animalele vor fi ținute în scaun timp de maximum cinci ore în decursul unei singure zile. Ele pot fi ținute în scaun de mai multe ori într-o singură zi. Blocarea în scaun poate fi efectuată în fiecare zi, inclusiv în weekenduri".

O cerere de amendare a protocolului obișnuit din iulie 2019 a notat că implantul avea aproximativ dimensiunea unei monede cu un diametru de 22,5 mm. Acesta ar fi fost ancorat în craniul maimuței cu șuruburi de os, acrilic dentar și/sau alte materiale aprobate. Un document din aceeași lună abordează problema folosirii Bioglue pe o maimuță.

În secțiunea "efecte adverse potențiale", un e-mail din martie 2021 menționează că șuruburile de os vor duce la "un număr de găuri în craniul maimuțelor". Aceasta precizează, de asemenea, că acul folosit de robot pentru a introduce firele în implant "se poate rupe și lăsa fragmente în creier".

Detalii șocante cu privire la chinurile maimuțelor

Poate cele mai șocante documente sunt rapoartele privind decesul fiecărei maimuțe.

O maimuță sub numele de "Animal 8" a avut "vârfuri multiple de degete amputate" și a avut "diaree în primul an de viață", notează documentele. În plus, creatura a suferit o vasectomie. Un raport specifică faptul că s-a făcut o "gaură cu burghiul" în capul său până când creierul a fost expus, implantul a fost pus și testat, apoi animalul a fost eutanasiat.

"Animal 4", o maimuță macac de 11 ani, era sub tratament cu antidepresive înainte de a fi eutanasiată în iulie 2018. UC Davis a observat că animalul se "arcuiește" și arată "letargic". Personalul se aștepta ca maimuța să trăiască mai puțin de o lună după o procedură, dar a trăit încă șapte luni.

O altă maimuță, cunoscută sub numele de "Animal 5", a fost observată având "alopecie paternă" și pierderea semnificativă a părului. O maimuță numită "Animal 6" a suferit o procedură extrem de invazivă în octombrie 2018, în care personalul laboratorului i-a găurit craniul și i-a fixat electrozi în creier. La două luni după aceea, zona din jurul implantului s-a infectat, ceea ce a dus la utilizarea unei "cantități mari" de antibiotice pentru a o curăța.

Alte maimuțe au avut comportamente de automutilare sau convulsii.

Nu este prima dată când Neuralink a fost criticat pentru tratamentul animalelor de testare. În decembrie 2022, Reuters a raportat că compania este investigată de USDA și Departamentul Justiției pentru încălcări ale bunăstării animalelor.

În acea lună, membrii Congresului au scris către USDA pentru a semnala îngrijorările lor cu privire la bunăstarea animalelor la Neuralink. În februarie anul trecut, PCRM a obținut înregistrări suplimentare care indicau că UC Davis ar fi putut încălca legea federală prin transportul patogenilor infecțioși fără ambalare sigură.

Neuralink a afirmat anterior că este "absolut angajat să lucreze cu animale în cel mai uman și etic mod posibil". UC Davis a declarat că "respectă toate legile și reglementările" și a refuzat să elibereze 371 de fotografii ale maimuțelor pe care le-au folosit în experimentele pentru Neuralink.