 Vladimir Putin pune mâna pe alte cinci companii occidentale din Rusia. Ce firme va controla Kremlinul | adevarul.ro
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Vladimir Putin pune mâna pe alte cinci companii occidentale din Rusia. Ce firme va controla Kremlinul

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De la începutul războiului din Ucraina, Kremlinul a găsit o cale de a pune mâna pe afacerile occidentale care au rămas în Rusia. Tot mai multe companii pierd controlul asupra activelor lor, în timp ce Moscova justifică măsurile prin conflictul cu Occidentul și sancțiunile impuse de acesta.

Vladimir Putin a semnat un nou decret pentru preluarea unor companii străine.
Vladimir Putin a semnat un nou decret pentru preluarea unor companii străine. Foto: Profimedia

Vladimir Putin a semnat un nou decret prin care activele a încă cinci companii occidentale din Rusia trec sub administrare temporară. Pe listă se află firme din Franța, Irlanda, Belgia, Statele Unite și Germania, care produc de la pardoseli și articole de igienă până la ambalaje. Veniturile lor anuale cumulate depășesc 50 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 532 de milioane de euro, potrivit Euronews.

Ce companii sunt vizate

Printre firmele afectate se numără Tarkett, un producător francez de pardoseli, Kappa Rus, legată de grupul irlandez Smurfit Kappa, și Ontex RU, afiliată producătorului belgian de articole de igienă Ontex. Lista este completată de Eviosys Packaging Kuban, deținută de grupul american Sonoco și specializată în ambalaje metalice, și Menshen Packaging CIS, parte a unui producător german de ambalaje.

Acum, activele lor vor fi administrate temporar de Centre Capital, o companie rusă înființată în februarie 2026.

Noile măsuri vin după alte preluări de acest fel. În septembrie, autoritățile ruse au trecut sub administrare temporară active ale grupurilor Nestlé din Elveția, Metro din Germania și Auchan și Leroy Merlin din Franța. Ulterior, aceeași măsură a fost aplicată și activelor din Rusia ale unei companii deținute de grupul francez Aptar, care produce sisteme de dozare din plastic.

Mecanismul prin care statul rus poate prelua temporar controlul asupra activelor unor companii străine a fost introdus în aprilie 2023, iar printre primele firme vizate s-au numărat grupul alimentar francez Danone și producătorul danez de bere Carlsberg.

În cazul celor cinci companii vizate acum, administrarea activelor va reveni Centre Capital, condusă de Marat Mirkhaydarov. Acesta a lucrat anterior în administrația guvernatorului regiunii Zabaykalsky și a demisionat în 2025, după ce a fost rănit în războiul din Ucraina.

Rusia invocă sancțiunile occidentale

Moscova prezintă astfel de măsuri și ca pe un răspuns la sancțiunile impuse de Occident și la înghețarea activelor rusești în străinătate. Kremlinul a invocat, de asemenea, originea unor companii din țări pe care le consideră „neprietenoase”, între care statele Uniunii Europene, Statele Unite și Regatul Unit.

Guverne occidentale și experți în drept internațional califică aceste măsuri drept exproprieri ilegale, astfel că, în principiu, companiile ale căror active sunt preluate pot solicita despăgubiri prin arbitraj internațional, în baza tratatelor bilaterale de investiții semnate de Rusia cu state membre ale Uniunii Europene. Obținerea efectivă a despăgubirilor în urma unor hotărâri pronunțate împotriva Kremlinului sau a entităților sale este însă extrem de dificilă.

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