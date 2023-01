„Războiul” dosarelor penale

Șeful Comisiei de Investigație a Federației Ruse (CI FR), Alexander Bastrykin, a dispus întocmirea unui dosar penal în legătură cu tragerea ilegală la răspundere penală de către SBU a președintelui Băncii Centrale a Federației Ruse, Elvira Nabiullina, conform serviciul de presă al CI FR.

„Președintele Comitetului de Investigație al Rusiei, A.I. Bastrykin, a dispus inițierea unui dosar penal împotriva oficialilor Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) în legătură cu adoptarea unei decizii ilegale de urmărire penală a președintelui Băncii Centrale a Federației Ruse, E.S. Nabiullina”, arată comunicatul.

Luni, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a pus-o sub acuzare pe Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Federației Ruse, pentru „finanțarea grupurilor militare ale țării agresoare”. Ea are ca responsabilitate organizarea introducerii rublei în regiunile ocupate de Rusia, din sudul și estul Ucrainei. În plus, potrivit SBU, președintele Băncii Centrale a asistat administrațiile locale din Rusia la adoptarea unor măsuri de blocare a circulației hrivnei.

„În cadrul dosarului penal, ancheta va identifica anumiți oficiali SBU care au luat o decizie ilegală de a trage la răspundere penală un cetățean rus”, a concluzionat Comisia de Investigație.