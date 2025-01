Spionajul militar ucrainean (GUR) a interceptat comunicațiile dintre pilotul elicopterului rusesc Mi-8 lovit de o dronă navală ucraineană în Marea Neagră și baza sa. Pilotul se aude pe înregistrare spunând că a fost lovit și că se va prăbuși.

În interceptarea radio obținută de ofițerii de informații, pilotul elicopterului rusesc lovit de o rachetă de la o dronă navală Magura V5 explică frenetic natura și consecințele incendiului care a afectat partea laterală a aparatului său de zbor, se arată într-un comunicat al serviciului de informații al armatei Ucrainei.

„482, mă prăbușesc! 482, mă prăbușesc! 482, am fost lovit”, se aude în stație vocea pilotului elicopterului Mi-8.

„A fost o explozie, am fost lovit. Lovitura a venit din apă (din Marea Neagră - n.r.). Apoi a fost o altă explozie. Nu am văzut unde s-a dus, dar prima a venit direct spre mine și a explodat în apropiere - am simțit-o pe elicopter. Unele sisteme au cedat”, a continuat pilotul rus, conform dialogului interceptat de serviciile de informații ucrainene.

Un alt elicopter rusesc Mi-8 a fost doborât în Marea Neagră după ce a fost lovit de o rachetă de pe drona Magura V5 de către forțele speciale, arată Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU/GUR).

Incidentul a avut loc în ultima zi a anului trecut, pe 31 decembrie, când spionajul militar ucrainean a raportat că a reușit, în premieră mondială, să doboare un aparat de zbor inamic cu o rachetă lasată de pe o dronă navală.

Soldații ucraineni au distrus un elicopter rusesc și au avariat altul cu rachete lansate de pe o dronă navală în Marea Neagră.

„La 31 decembrie 2024, soldații unității speciale a GUR a Ministerului Apărării al Ucrainei «Grupul 13» au distrus pentru prima dată în istorie o țintă aeriană folosind o dronă navală de atac Magura V5 echipată cu rachete. În timpul bătăliei din Marea Neagră de lângă Capul Tarhankut, în Crimeea ocupată temporar, un elicopter rus Mi-8 a fost distrus prin utilizarea rachetelor R-73 «SeeDragon». Un alt elicopter inamic similar a fost lovit și a reușit să ajungă înapoi la baza sa aeriană”, a transmis GUR, postând și o filmare a acțiunii.

În imaginile publicate, filmate din drona marină, se vede cum aceasta este atacată de două elicoptere, în timp ce proiectilele lovesc apa mării.

Drona Magura V5, care, conform GUR, este echipată cu rachete, lansează proiectile care reușesc să lovească un elicopter Mi-8 , aparatul de zbor fiind urmărit pe traiectoria sa până când se prăbușește în mare.