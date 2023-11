Iranul anunță că a finalizat un acord cu Rusia pentru livrarea de avioane și elicoptere de luptă

Ministrul adjunct iranian al apărării a anunțat azi, pentru agenția Tasnim, că Iranul a finalizat pregătirile pentru a primi avioane de luptă Suhoi Su-35 și elicoptere de atac rusești. Aceasta vine în contextul în care Teheranul și Moscova își consolidează legăturile militare.

Forțele aeriene iraniene dețin doar câteva zeci de avioane de luptă, inclusiv modele rusești și americane mai vechi, achiziționate înainte de Revoluția Islamică din 1979, informează Reuters, citată de Agerpres.

'Au fost finalizate planurile pentru ca avioane de luptă Suhoi Su-35, elicoptere de atac Mi-28 şi avioane de antrenament Yak-130 să se alăture unităţilor de luptă ale armatei iraniene', a declarat ministrul adjunct Mehdi Farahi.

Informația difuzată de Tasnim nu include o confirmare a acordului din partea Rusiei.

În 2018, Iranul a anunțat că a început producția avionului de luptă Koswar, conceput local. Experții militari consideră că acest avion este o replică a modelului F-5, fabricat pentru prima dată în SUA în anii 1960.

Rusia negocia în septembrie furnizarea de rachete de către Iran

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW) din SUA a indicat că, potrivit unor surse de informaţii ucrainene şi israeliene, Rusia negociază cu Iranul furnizarea de rachete cu rază lungă de acţiune pentru a contracara sosirea rachetelor tactice ATACMS pe care preşedintele american Joe Biden le-a promis săptămâna trecută lui Volodimir Zelenski.

Rusia este interesată de rachetele balistice iraniene Fateh-110 şi Zolfaghar, cu o rază de acţiune de 300 de kilometri, dar şi de sisteme antirachetă, rachete de croazieră şi antitanc, precum şi de drone, pe care le primeşte de la începutul conflictului cu Ucraina.