Două artiste din Rusia, condamnate la închisoare pentru o piesă de teatru care ar conține „semne de justificare a terorismului”

Un dramaturg și un regizor de teatru ruși au fost găsiți vinovați de "justificarea terorismului" de către un tribunal militar din Moscova.

Regizoarea Evgenia Berkovici și dramaturgul Svetlana Petrichuk au fost condamnate la câte șase ani de închisoare pentru punerea în scenă a piesei lor "Bravul șoim finist", scrie bbc.com.

Bazată vag pe evenimente reale, piesa spune povestea unor rusoaice care au călătorit în Siria în timpul războiului civil din această țară pentru a se căsători cu membri ai grupării Statul Islamic.

Avocatul apărării celor două femei a promis că va face apel împotriva verdictului.

Desfășurat parțial cu ușile închise, procesul a stârnit îngrijorare în rândul membrilor comunității artistice din Rusia cu privire la libertatea de exprimare.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, celor două femei le va fi interzis să "administreze site-uri web" timp de trei ani după eliberare.

Aflate în arest din mai 2023, acestea vor fi trimise acum într-o colonie penală pentru a-și ispăși pedepsele, potrivit agenției de presă ruse RBC.

Acuzarea a declarat că femeile și-au format o opinie pozitivă despre SI, iar procurorul Ekaterina Denisova a susținut că piesa conținea "semne de justificare a terorismului", potrivit RBC.

La începutul procesului, la sfârșitul lunii mai, Berkovich, 39 de ani, și Petrichuk, 44 de ani, au declarat că au pus în scenă piesa deoarece se opuneau terorismului.

Berkovich a declarat că spectacolul a fost pus în scenă pentru a "preveni terorismul", adăugând că nu avea "nimic altceva decât condamnare și dezgust" pentru teroriști.

Nu am absolut nicio idee ce legătură are această selecție de cuvinte cu mine... Nu am împărtășit niciodată nicio formă de islam, radical sau de altă natură", a declarat Berkovich, citată de RBC.

Atât ea, cât și Petrichuk și-au susținut nevinovăția pe tot parcursul procesului.

Vorbind după ce femeile au fost condamnate, avocata apărării, Ksenia Karpinskaya, a descris audierea ca fiind "absolut ilegală" și "nedreaptă" și a promis că va face apel împotriva acesteia, deși existau "puține speranțe".

"Vreau să știți că aceste fete sunt absolut nevinovate", a adăugat avocata.

Susținătorii lui Berkovich au sugerat că urmărirea sa penală a fost legată de o serie de poezii pe care le-a scris criticând ofensiva militară a Rusiei în Ucraina.

Comunitatea artistică din Rusia a fost supusă unei presiuni tot mai mari din partea Kremlinului de la invazia Ucrainei în 2022.

Mai mulți artiști, scriitori și jurnaliști ruși de rang înalt au venit în sprijinul femeilor, inclusiv editorul de ziar Dmitri Muratov și actrița Iulia Peresild.

Piesa, care a avut premiera în 2020, a câștigat două premii ale Teatrului Masca de Aur pentru cel mai bun dramaturg și cele mai bune costume.

În ultimele luni, Rusia a fost supusă unor atacuri mortale ale militanților islamiști atât la Moscova, cât și în Daghestan. Kremlinul a făcut sugestii nefondate potrivit cărora Ucraina ar fi fost implicată în ambele incidente.