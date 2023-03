Condamnarea primită de rusul anchetat pentru desenele pro-Ucraina ale fetiței sale

Alexei Moskaliov, tatăl singur din orașul Yefremov - Rusia anchetat după ce fiica sa a realizat la școală desene pro-Ucraina, a fost condamnat marți pentru discreditarea forțelor armate, potrivit The Guardian

Bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare într-o colonie penală.

Tatăl rus fost luat în vizor de poliția rusă după ce fiica sa, în vârstă de 12 ani, a realizat un desen care ilustra un bombardament rusesc asupra unei familii din Ucraina.

Alexei Moskaliov a fost separat de fiica sa, Misha, și plasat în arest la domiciliu, iar aceasta a fost dusă, luna trecută, într-un orfelinat.

Barbatul i-a numit violetor soldații armatei ruse

Moskaliov a fost condamnat din cauza comentariilor pe care le-a postat online despre războiul din Ucraina, potrivit Reuters. Ancheta a început însă în aprilie, anul trecut, când fiica sa, elevă în clasa a șasea, a refuzat să participe la o oră de patriotism la școala ei și a făcut mai multe desene care arătau rachete trase asupra unei familii care stătea sub un steag ucrainean și un altul pe care scria: „Nu am vrut să mă duc la școală, dar am fost în stare să fac un desen: Glorie Ucrainei!"

Conducerea școlii a chemat poliția, care a interogat-o pe copilă și i-a amenințat tatăl. Moskaliov a fost amendat ulterior pentru o postare online în care - după dezvăluirile privind presupusele crime de război comise împotriva civililor la Bucha, în Ucraina - i-a caracterizat pe soldații armatei ruse drept „violatori".

Activiștilor ruși pentru drepturile omului s-au arătat indignați de evoluția acestui caz și au declanșat o campanie online pentru reunirea fiicei cu tatăl, pe care îl consideră prizonier politic, potrivit The Guardian