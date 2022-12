Cameră de tortură pentru copii în Herson: „Am crezut că mai rău decât Bucha nu se poate“

Încăperea era folosită de militarii ruși în timpul ocupației din Herson. Rușii s-au retras din oraș pe 9n noiembrie, după opt luni de ocupație.

Autoritățile din Ucraina au găsit în Herson o cameră folosită de forțele militare ruse pentru a tortura copii în timpul ocupației orașului.

Potrivit lui Dmitro Lubineț, comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul ucrainean, într-una dintre camerele de tortură a civililor în timpul ocupației din Herson exista o cameră specială pentru minori.

"Pentru prima dată am înregistrat un fapt de tortură împotriva copiilor. Am crezut că mai rău decât Bucha nu se poate", a declarat Lubineț, citat de The Guardian.

Din declarațiile localnicilor, serviciile de securitate ruse au numit camera „celula copiilor”, iar aici minorii primeau doar apă și foarte puțină mâncare, fiind abuzați psihologic de ocupanții ruși. Minorii erau informați că părinții i-au abandonat.

Printre copiii torturați s-a numărat și un băiat de 14 ani, închis după ce ar fi fotografiat echipament de luptă rusesc.

Herson, considerat un oraș strategic, a fost ocupat de armata rusă la începutul lunii martie. Este singura reședință de regiune ocupată de Rusia în Ucraina de la începutul războiului, pe 24 februarie.

De asemenea, Hersonul face parte din cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia le-a anexat în luna septembrie. Pe 9 noiembrie, Rusia a decis ca trupele sale din Herson să se retragă.