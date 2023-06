Cine este „Șeba”, fiul artist al ministrului rus al Apărării. Duce o viață de lux după ce a scăpat de mobilizare FOTO

Identitatea unui fiu nelegitim al ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost dezvăluită de fundația anticorupție a opozantului rus încarcerat Alexei Navalnîi, a relatat The Telegraph.

Danila Șebunov, un cântăreț în ascensiune cu numele de scenă „Șeba”, are 22 de ani și este unul dintre copiii rezultați din relația paralelă a lui Șoigu cu Elena Șebunova, o însoțitoare de zbor.

Danila a fost criticat în Rusia întrucât el nu a fost înrolat în armată și duce o viață liniștită și fără griji, relaxându-se în vacanțe exotice, în timp ce ruși de aceeași vârstă au fost trimiși să lupte în prima linie.

În septembrie anul trecut, în timp ce ministrul rus al apărării chema la datorie 300.000 de rezerviști după decretarea mobilizării parțiale, tânărul artist posta pe Instagram poze din vacanța sa într-o stațiune din Turcia.

Cei care i-au dezvăluit identitatea sunt colaboratorii liderului încarcerat Alexei Navalnîi.

„Uneori, pentru a ascunde bine ceva, trebuie să îl pui în locul cel mai proeminent. L-am găsit pe fiul de 22 de ani al lui Shoigu. Nu într-o tranșee, nu pe front și nici în Șebekino. L-am găsit pe lista de hituri a Europa Plus”, a scris Maria Pevcih, șefa de investigații a echipei lui Navalnîi la Fundația Anticorupție.

„Șeba nu are nevoie de citație. Nu trebuie să fugă pentru a evita mobilizarea. Este odrasla unui VIP. Tatăl lui nu are de gând să-l trimită pe front”, a comentat ea.

Cântărețul și-a lansat cariera muzicală cu doar câteva zile înainte de invazia rusă a Ucrainei: a început cu cover-uri pe Tik Tok ca apoi să lanseze propriile piese și videoclipuri.

Canalul său de YouTube, care avea doar 699 de abonați, a reușit să adune un număr impresionant de 90.000 de vizualizări pentru videoclipul său de debut "Let Me In".

Șeba a postat o mulțime de fotografii pe Instagram care arată un stil de viață confortabil și opulent înainte să-și blocheze contul după ce identitatea sa a devenit publică.

De la poze cu apusul soarelui la imagini în timp ce conduce pe străzile Moscovei într-o decapotabilă până fotografii de la Cupa Mondială de anul trecut din Qatar la selfie-uri.

„Am auzit că se răcește vremea la Moscova. Iată câteva fotografii fierbinți pentru voi!", a scris el în timp ce se relaxa în Turcia.

Șoigu, ministru al apărării din 2012, care este căsătorit și are două fiice, neagă relația extraconjugală din care au rezultat cel puțin doi copii.

Sheba ar fi fiul cel mare al Elenei Șebunova, o fostă însoțitoare de bord care a devenit cunoscută în anii 2000 pentru relația cu Șoigu.

Compania înființată de ea a obținut contracte substanțiale cu ministerele Situațiilor de Urgență și Apărării, iar fiul ei, care avea 19 ani la acea vreme, a fost identificat ca fiind proprietarul a două spații de birouri la Moscova.