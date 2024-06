Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Pentru ce partide au votat moldovenii cu cetățenie română

Cei mai mulți dintre moldoveni cu acte românești și-au dat votul pentru Alianța PSD-PNL, aceasta fiind urmată de Alianţa Dreapta Unită, potrivit datelor preliminare prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Imaginea 1/1: Alegeri europarlamentare Chisinau FOTO Adevarul jpeg

Puțin peste 30.800 dintre moldovenii cu cetățenia română au votat pentru Alianța PSD-PNL, iar un număr de peste două ori mai mic, mai exact peste puțin 11.240 dintre voturi au fost oferite Alianţei Dreapta Unită, arată datele preliminare prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Celelalte două locuri sunt ocupate de AUR și UDMR, cu un număr de peste 2140 și, respectiv, peste 250 de voturi, potrivit cifrelor prentate de AEP.

Prezența mult mai mare

În total aproape 57.000 de oameni din Republica Moldova au participat la scrutinul europarlamentar, prezența fiind mai mare față de anterioarele alegeri europarlamentare, a anunțat eurodeputatul PNL, Siegfried Mureșan, negociator-şef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene din 2024.

,,Felicitări tuturor cetățenilor din Republica Moldova cu pașaport românesc care au participat la vot în număr record la aceste alegeri europarlamentare. Aproape 57.000 de oameni au votat la secțiile de peste Prut, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de precedentele alegeri europene. 55,2% din votanți au ales lista candidaților Partidului Național Liberal. Aceasta prezență este un argument puternic pentru toată Europa că oamenii din Moldova au un cuvânt de spus privind direcția în care merge Uniunea Europeană.Vă mulțumesc, dragi colegi și simpatizanți din Republica Moldova, pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o în aceste alegeri. Încrederea și votul vostru mă ambiționează să lucrez și mai mult pentru integrarea europeană a Republicii Moldova”, a scris europarlamentarul pe pagina sa de Facebook.

,,Vocea Moldovei să fie auzită în Parlamentul European”

Cu mulțumiri pentru cetățenii care s-au prezentat la urnele de vot a venit și președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

,,Vă mulțumim că ați ieșit la vot, că v-ați exprimat alegerea pentru cei care vor face ca vocea Moldovei să fie auzită în Parlamentul European. Am fost mulți și exemplari. Am fost 56 de mii 714 - cei mai activi alegători din afara României, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de precedentele alegeri europene. Am fost activi în toată țara - Chișinău, Orhei, Ungheni, Călărași, Florești sau Hîncești”, a declarat Igor Grosu.

În data de 9 iunie, moldovenii cu acte românești au putut vota în cadrul a 52 de secții de votare, cele mai multe dintre ele, adică 13 fiind în Chișinău. Persoanele cu acte bulgare și-au exercitat dreptul de vot în cadrul a șapte secții, majoritatea fiind în sudul țării vecine.

Iar oamenii care au cetățenia altor state europene, precum Franța, Polonia, Letonia sau Ungaria și-au putut exprima voința politică în cadrul misiunilor diplomatice aflate pe teritoriul Republica Moldova.

Cu câteva zile înainte de scrutin, liderii de la Chișinău, precum președintele Maia Sandu au îndemnat moldovenii cu cetățenie europeană, între care română să participe la alegerile europarlamentare. Șeful statului vecin a vorbit cât de important este votul moldovenilor odată cu obținerea statutului de candidată la aderarea la UE a țării lor.