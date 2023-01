Mesajele de Anul Nou ale liderilor de la Chișinău. „Am vrea să revină pacea în regiune”

Președinta Republicii Moldova susține că 2022 a fost un an greu, marcat de pandemie și războiul din Ucraina, dar țara a ales bunătatea în locul fricii. Maia Sandu este încrezătoare că statul va reuși să-și atingă obiectivele în 2023 datorită oamenilor săi.

,,Pandemia i-a luat pe mulți dintre noi. Iar apoi a început războiul. Care a adus multă suferință. Moldovenii au văzut de aproape ororile războiului din țara vecină. Îngrijorarea s-a lăsat în fiecare casă din Moldova. Însă țara noastră a ales bunătatea în locul fricii. Ne-am unit și am oferit ajutor. L-ați trăit cu toate greutățile sale, sperând acum că se sfârșește și lasă loc unui an mai blând, unui 2023 cu oportunități noi și emoții frumoase”, a declarat Maia Sandu.

Ulterior, președinta Republicii Moldova a trecut în revistă cele mai importante realizări ale anului 2022 din diverse domenii, între care sportiv, cultural. Maia Sandu a vorbit și despre o altă reușită importantă a statului. ,,În acest an am fost acceptați ca țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o recunoaștere a reușitelor moldovenilor, dar și o speranță că vom construi acasă spitale europene, școli și grădinițe moderne, drumuri de calitate, vom avea salarii și pensii mai mari, o justiție care funcționează și o democrație adevărată”, a spus aceasta.

Maia Sandu: Moldova va reuși datorită oamenilor

Și i-a îndemnat pe cetățeni să întâlnească noul an ,,cu modestie, cu recunoștință și cu speranță că e un început pentru țara noastră. Sunt încă multe de făcut. Cu toții am văzut câte putem face când acționăm ca o comunitate și cât de mult pierdem, dacă acționăm după principiul „fiecare pentru sine”. Da, nu întotdeauna lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Din păcate, unele tragedii nu pot fi preîntâmpinate. Sunt suferințe care se întâmplă oricât de curajoși și onești am fi. Noi, cei din Moldova, o țară mică, nu putem schimba ordinea mondială sau lucruri majore la nivel internațional, dar putem face diferența. Dacă privim așa lucrurile, nu pare imposibil să reușim. Trebuie doar să facem o diferență, fiecare acolo unde suntem. Și eu sunt convinsă că Moldova va reuși datorită vouă, oameni minunați ai Moldovei. Vom reuși în anii care vin”, a punctat șefa statului moldovean.

Igor Grosu: Vom continua proiectul de reconstruire a țării

Iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că în 2023 va continua procesul de reconstruire a țării, astfel încât aceasta să devină una puternică. ,,Să fim mândri de țara noastră chiar și în cele mai grele timpuri este o realizare pentru care vă sunt recunoscător. Chiar dacă ne confruntăm cu crize foarte complicate, am ținut minte mereu și am urmat angajamentele noastre, pentru care am primit încrederea dvs. În 2023 vom continua proiectul de reconstruire a țării - un stat în care legea e egală pentru toți, iar instituțiile funcționează în interesul oamenilor. Vom îndeplini obiectivul nostru comun - de a crea un stat puternic, care are grijă de cetățenii săi. Avem nevoie de ajutorul fiecăruia dintre voi pentru a reuși. Pentru ca Moldova să reușească!”, a declarat Igor Grosu.

Natalia Gavrilița: 2022 a fost anul crizelor multiple

Premierul, Natalia Gavrilița, își dorește ca și în acest an moldovenii să rămână la fel de uniți și solidari. ,,Îmi doresc să păstrăm același spirit de unitate și solidaritate și în anul care vine. Guvernul face totul să fie alături de oameni, cu creșteri de venituri și compensații, alături de antreprenori, cu stimulente fiscale și subvenții, și alături de localități, cu proiecte de infrastructură”, a menționat șefa Cabinetului de miniștri de la Chișinău.

Dar a ținut să vorbească și despre 2022, care a fost anul provocărilor pentru Republica Moldova. ,,2022 a fost anul crizelor multiple: criza energetică și, cel mai grav, crizele generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei care ne-a afectat economia și securitatea. Urmare a acestor crize, ne-am confruntat și cu o creștere a prețurilor care a însemnat o povară grea pentru cei mai mulți dintre noi. Spre sfârșitul anului, s-au adăugat și încercările de a ne dezbina și de a crea haos în țară. În aceste condiții, am avut o misiune deloc ușoară: să menținem pacea și unitatea, să fim alături de oameni într-o perioadă atât de dificilă, și, în același timp, să mergem înainte cu reformele care să facă statul nostru puternic, dezvoltat, eficient și incoruptibil”, a conchis premierul.