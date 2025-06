Marele compozitor moldovean Eugen Doga a decedat. „Moldova a fost mai frumoasă și mai bogată datorită domniei sale”

Marele compozitor moldovean Eugen Doga, cunoscut în toată lumea pentru celebrul vals din filmul ,,Gingașa și tandra mea fiară”, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, vestea îndoliind întreaga țară vecină.

Vestea că Eugen Doga a încetat din viață a fost anunțată de Natalia Davidovici, parlamentară de la Chișinău.

,,Zbor lin, Maestre!”, a notat aceasta pe pagina sa de Facebook.

La scurt timp, responsabilii Ministerului moldovean al Culturii au menționat că ,,Eugen Doga a plecat, astăzi, să compună muzică pentru îngeri...Tristă zi de vară. Dumnezeu ni l-a luat la el pe Eugen Doga... Când, în mod firesc, ar fi trebuit să celebrăm viața, ne luăm rămas-bun de la cel care a transformat sunetul în lumină: compozitorul, pedagogul, omul de cultură Eugen Doga. A plecat în tăcerea cerească cel care ne-a făcut cunoscuți în lume prin muzica sa nepământeană, vibrând între Eminescu și lacrimă, între vals și eternitate”.

Simbolul culturii Republicii Moldova

Liderii de la Chișinău au deplâns plecarea din viață a lui Eugen Doga și au transmis condoleanțe familiei acestuia.

,,Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a maestrului Eugeniu Doga. Marele nostru compozitor va rămâne mereu în amintirea noastră prin valsurile sale de neprețuit și cele peste 200 de coloane sonore pentru filme, spectacole și desene animate. Muzica lui a răsunat la Olimpiade sportive și sute de evenimente culturale. Valsul “Gingașa și tandra mea fiară”, baletul “Luceafărul”, coloana sonoră din filmul “Lăutarii” sau desenul animat “Maria Mirabela”, la care a lucrat alături de cineastul Emil Loteanu și poetul Grigore Vieru, au răsunat cu siguranță în fiecare casă din Republica Moldova. Și vor rămâne în neamul nostru pentru totdeauna. Sunt creații care au făcut Moldova cunoscută și iubită în toată lumea. Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au prețuit. Zbor lin, Maestre”, a scris premierul Dorin Recean pe pagina sa de Facebook.

Președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, a subliniat că Republica Moldova își ia adio de la un geniu al muzicii.

,,Adio, maestre Eugen Doga…Astăzi ne luăm rămas-bun de la un geniu al muzicii, un simbol al culturii naționale, un om care a reușit să transforme sunetul în emoție pură.Vă mulțumim, maestre, că ne-ați arătat prin muzică frumusețea vieții, frumusețea plaiului natal, și că ați dus faima Moldovei în toată lumea, cu demnitate și grație.Muzica dumneavoastră a marcat generații, a însoțit momente importante din viețile noastre și a devenit parte din identitatea noastră. Să avem grijă ca muzica lui Eugen Doga să nu moară niciodată”, a precizat Igor Grosu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Zi de doliu național

Iar președintele statului vecin, Maia Sandu, a anunțat că ziua în care va fi petrecut pe ultimul drum compozitorul Eugen Doga va fi zi de doliu național.

,,Am aflat cu tristețe despre decesul marelui Eugen Doga. Am crescut pe melodiile din filmul „Maria Mirabela” și am plâns ascultând muzica din „Lăutarii”. Purtăm cu noi pretutindeni celebrul vals din „Gingașa și tandra mea fiară” și recunoaștem compozițiile maestrului de la primele note.Moldova a fost mai frumoasă și mai bogată datorită domniei sale. Ne luăm rămas-bun cu durere, dar și cu recunoștință. Pentru a-i aduce un omagiu marelui Eugen Doga, ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național. Sincere condoleanțe familiei și întregului popor, care l-au iubit și îl vor purta mereu în inimă”, a menționat lidera de la Chișinău.

Eugen Doga s-a născut în data de 1 martie 1937 în satul Mocra din stânga Nistrului.

,,Încă din copilărie, și-a descoperit chemarea în sunetele naturii și în poveștile muzicale ale locurilor natale, pe care le-a purtat mereu în suflet. De la o vreme, era trist de ziua sa, pentru ca în prima zi de primăvară, în ziua lui, Dumnezei i-a luat-o în împărăția sa pe mama... A plecat ca un copil cuminte, la început de vară.E anotimpul în care se vor întâlni...Cu pașii desculți, dar cu inima plină, a pornit spre Chișinău pentru a învăța muzica – și nu s-a mai oprit niciodată. A fost elev, apoi profesor, orchestrator, compozitor, mentor și creator de lumi sonore. De la corul copiilor orfelinatului până la marile scene ale lumii, muzica lui Eugen Doga a adus speranță, noblețe și armonie”, au detaliat responsabilii Ministerului Culturii.

Valsul care i-a adus celebritatea

De-a lungul vieții, a compus peste 200 de lucrări pentru film și teatru, zeci de piese simfonice, romanțe, lieduri și valsuri nemuritoare. Iar valsul său, compus pentru filmul „Gingașa și tandra mea fiară”, regizat de Emil Loteanu, este considerat de UNESCO una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX.

,,A fost decorat, a fost aplaudat, i s-au tradus melodiile în sute de limbi – dar a rămas mereu același om simplu, senin, modest și dedicat. Muzica sa deschidea dimineați în metroul din Moscova și marca seri pe cele mai mari scene mondiale, iar vocea sa caldă deschidea inimile celor mici la întâlnirile cu elevii și publicul. Întodeauna mergea la întâlniri cu elevii din orice școală din țară. „Familia este portul meu originar”, spunea Maestrul. În jurul său, familia a fost o ancoră tăcută și un sprijin constant. Soția sa, Natalia, i-a fost îngerul păzitor, iar fiica sa, Viorica, i-a dus și cu siguranță va duce mai departe, lumina, în altă formă de artă – filmul documentar.Eugen Doga nu e doar compozitorul unei națiuni – e artistul universal al sufletului. Va rămâne mereu punte sonoră între clasic și contemporan, între inimă și univers. Moldova toată va suna cum a vazut-o!Astăzi, când notele sale rămân suspendate în aer, când valsurile lui se aștern peste amintire, îi spunem cu durere, dar și cu recunoștință: Drum lin, Maestre! Să-ți fie eternă amintirea, acolo unde ai plecat să compui muzică pentru Dumnezeu...”, au conchis angajații Ministerului Culturii.