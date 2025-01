Maia Sandu, la Auschwitz-Birkenau: Asta e moștenirea pe care trebuie să o lăsăm generațiilor viitoare

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de 30 de lideri, participă la evenimentele de comemorare a 80 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau, menționând că, în acest loc, unde peste un milion de vieți au fost curmate, se află moștenirea pe care trebuie să o lăsăm generațiilor viitoare.

Aflată în Polonia, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța păstrării memoriei pentru a preveni repetarea unor asemenea orori.

,,Să lucrăm pentru pace”

,,La Auschwitz-Birkenau, am simțit povara istoriei și datoria noastră față de viitor. Am pășit într-un loc unde peste un milion de vieți au fost curmate din cauza urii și a lipsei de umanitate. La 80 de ani de la eliberarea acestui lagăr al groazei, să nu permitem ca aceste lucruri cumplite să fie uitate sau negate. Să promovăm toleranța, respectul și grija pentru cei din jur. Să construim o lume mai bună, unde ura nu are loc. Astăzi, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniți împotriva urii și să lucrăm pentru pace. Asta e moștenirea pe care trebuie să o lăsăm generațiilor viitoare”, a subliniat lidera de la Chișinău.

La ceremonia de comemorare de la Muzeul Auschwitz-Birkenau, situat în locul fostului lagăr nazist, vor participa peste 30 de șefi de stat și de guverne. Evenimentul va începe la 16:00 (ora locală).

,,Programul include mărturii ale supraviețuitorilor Holocaustului, care vor împărtăși ororile pe care le-au trăit, pentru a păstra vie amintirea trecutului și a promova învățăminte pentru umanitate. Prin prezența sa, Președinta Maia Sandu va reafirma angajamentul Republicii Moldova de a păstra memoria Holocaustului, promova drepturile omului, respectul reciproc și pacea”, au precizat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

Auschwitz-Birkenau, cel mai mare complex de lagăre de concentrare și exterminare construit de regimul nazist, este locul unde peste un milion de oameni și-au pierdut viața, majoritatea dintre aceștia fiind evrei, iar celelalte victime – polonezi, romi sau persoane de alte naționalități.

În prezent, Auschwitz-Birkenau este un simbol al Holocaustului și al atrocităților comise de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Data de 27 ianuarie a fost desemnată Ziua Internațională a Memoriei Holocaustului de Organizația Națiunilor Unite, în 2005.

Comemorarea din Republica Moldova

La Chișinău, va avea loc, începând cu ora 11:00, Mitingul Național de Comemorare a Holocaustului, iar la ora 17:00, vor fi aprinse lumânări în memoria victimelor în fața Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

,,Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a păstra vie memoria victimelor Holocaustului și de a promova respectul, toleranța și pacea, respingând ferm orice formă de ură și discriminare”, au punctat angajații structurii.