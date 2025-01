Cum este combătută corupția în rândul vameșilor moldoveni. Interviu cu șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub

Șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a vorbit într-un interviu acordat corespondentului ,,Adevărul” despre principalele proiecte ale instituției pentru 2025, măsurile privind eradicarea corupției în rândul vameșilor și cele necesare în contextul în care țara tinde să devină membră a UE.

În cadrul interviului, Alexandru Iacub a menționat că Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova va trece în anul 2025, printr-un proiect major de reorganizare care vizează, printre altele redenumirea instituției în Autoritatea Vamală și ajustarea structurii interne la standardele europene în contextul în care țara a deschis în vara anului trecut negocierile de aderare la Uniune.

,,Pentru anul 2025, Serviciul Vamal și-a setat mai multe proiecte. Primul dintre cele mai importante este reorganizarea Serviciului Vamal. Este una dintre cele mai mari reorganizări din istoria Serviciului Vamal, va fi un rebranding total. În cadrul acestei reorganizări, vor fi operate modificări, începând cu denumirea instituției, denumirea entităților din cadrul instituției, inclusiv va fi ajustată structura și modelul entității sub standardele europene. Setul de documente cu modificările necesare, deja, este pregătit și expediat în adresă Ministerului Finanțelor pentru a putea fi promovat în cadrul ședințelor de Guvern, ulterior fiind promovat în Parlament. Este vorba despre o operare a peste 90 de modificări. Modificările legislative prevăd mai mult modificări ce țin de denumire: va fi Autoritatea Vamală. Reorganizarea, noi ne-am propus-o în limitele statelor de personal, care deja sunt aprobate: circa 1.700 de persoane. În acest moment, sunt angajate circa 1.450 de persoane. Ca urmare a reorganizării vor fi scoase sub moratoriu cele 200 de funcții vacante care sunt. Și în cadrul unui program ambițios pe care tot l-am setat pentru anul 2025, sub denumirea generică Next Generations Customs, o să angajăm 250 de angajați în cadrul Autorității Vamale. Durata procesului va depinde în mare măsură de rapiditatea promovării pachetului legislativ. De obicei, aceasta nu ar trebui să dureze mai mult de trei luni, ca să fie respectate absolut toate cerințele ce ține de transparența procesului decizional. În sensul dat, noi estimăm că aproximativ în martie-aprilie va fi votat în Parlament pachetul de legi pentru modificările necesare, în baza căruia va fi declanșat procesul propriu-zis conform legislației de preavizare, iar reangajarea după necesitatea personalului, care există acum în cadrul Serviciului Vamal, în Autoritatea Vamală. ( (N.r.-reorganizarea) este modelul nostru, adaptat la necesitățile regionale, inclusiv la legislația română”, a spus șeful structurii.

Telefonul personal, interzis în punctul vamal

Alexandru Iacub a vorbit despre problema corupției din cadrul instituției pe care o conduce din luna august 2024, precizând că, în vederea eradicării acesteia, sunt efectuate rotații de personal și că angajaților le va fi interzisă folosirea telefoanelor personale în timpul turelor.

,,Corupția în rândul angajaților Serviciului Vamal a fost diminuată semnificativ. În sensul dat au fost întreprinse mai multe măsuri, precum instituirea rotațiilor care până acum nu se făceau. În funcție de regiunea posturilor, pe intern au loc rotații de personal ca vameșul să nu stea mai mult de 1-2 luni în același post. El nu reușește să spunem a prinde rădăcini într-un punct vamal. Totodată, au fost întreprinse măsuri ce ține de dispozitive, au fost instalate dispozitive video în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău (AIC). Au fost cumpărate camere suplimentare pentru Leușeni-Albița, au fost instalate camere suplimentare la Cahul-Oancea, Leova-Bumbăta, adică în practic toate punctele de frontieră au fost fortificate capacitățile respective.

Un proiect nou care urmează acum va ține de telefonul personal: va fi interzis în punctele vamale atât timp cât ești în tură. Va fi utilizată doar telefonia corporativă care va fi monitorizată de securitatea internă a Serviciului Vamal, care va avea acces numai în cazul în care vor apărea suspiciuni. Va fi accesat tot ce ține de serviciu, nefiind atinsă viață personală a angajatului. Urmează achizițiile necesare și această măsură va fi implementată în maxim o lună. Am echipat suplimentar cu circa zece automobile echipele mobile pentru a fortifica această linie a doua de luptă cu corupția. Vor fi și camere de corp pentru ofițerii din punctele vamale, fiind o premieră pe care vrem să o realizăm anul acesta. Au fost mai multe solicitări în acest sens către parteneri, donatori. Și o altă măsură: au fost achiziționate și urmează a fi instalate sisteme de GPS pentru automobilele colaboratorilor vamali, adică care aparțin Serviciului Vamal”, a adăugat Alexandru Iacub.

Deși recunoaște că corupția există, demnitarul moldovean subliniază că Serviciul Vamal depune eforturi considerabile pentru a o reduce.

,,Eu consider că nu există țară în care nu există corupție. Noi nu putem să nu recunoaștem că la noi corupție există. Ceea ce noi putem să promitem este că vom depune tot efortul ca să fie diminuată. Vreau să vă spun cu siguranță că, iată din experiența mea deja de mai mult de patru luni de activitate, nu este chiar așa cum se menționează, există un stigmat pe Serviciul Vamal. Avem excepții și iată excepțiile astea, câteodată, ne pătează imaginea la intrarea în instituție. Cu asta vom lupta în continuare și să nu admitem corupție”, a mai menționat acesta.

Întrebat despre rândurile de mașini de la începutul acestui an la vămile de la granița cu România, în special Leușeni-Albița și Sculeni-Sculeni, precum și despre presiunea asupra acestor puncte de trecere și măsurile întreprinse de instituție pentru a le elimina, Alexandru Iacub a detaliat: ,De fapt, în fiecare an, noi începem tradițional cu careva rânduri în vămi. De obicei este vorba despre vămile Leușeni-Albița și Sculeni-Sculeni și se datorează faptului că este perioada de sărbători, cetățenii din Republica Moldova merg în vacanță la munte și după se întorc acasă. Nu este o problemă de gestionare a fluxului. Comparativ cu anul trecut, am avut rânduri mult mai mici. Colegii s-au mobilizat la maxim, au fost deschise mai multe piste pentru traversare. A fost gestionat destul de eficient fluxul”.

Rânduri electronice

Alexandru Iacub a anunțat că Serviciul Vamal va lansa în curând un sistem de rând electronic pentru a fluidiza traficul la frontieră, care va fi implementat inițial în punctele vamale Costești-Stânca și Otaci-Moghilev-Podolsk, urmând să fie extins în toate.

,,Noi, ca o măsură de fluidizare, lansăm în scurt timp sistemul de rând electronic. Va fi pilotat la Costești, după care la Otaci și ulterior în toate punctele vamale. Rândul electronic este încă o facilitate destul de bună pentru agenții economici care își vor putea programa din timp când doresc să traverseze frontiera, introduce datele ce ține de declarație vamală și bunuri. Este focusat pe agenții economici ca să fie fluidizat la maximum controlul vamal, iar pentru persoanele fizice cred ca va fi o ultimă etapă”, a mai afirmat șeful SV.

În ceea ce privește cazurile de contrabandă, inclusiv tipurile de obiecte aduse sau scoase clandestin din țară prin punctele vamale moldo-române în anul 2024, precum țigările, drogurile și banii, șeful SV a afirmat că au fost luate măsuri pentru combaterea acestui fenomen.

,,Lupta cu contrabanda rămâne o prioritate a Serviciului Vamal. Noi, în acest sens, am întreprins mai multe măsuri ce țin de sporirea gradului de securitate la frontieră. Sunt dotați colegii cu echipamente suplimentare de scanare. Este vorba despre o analiză minuțioasă ce ține de riscurile potențiale pentru anumite produse de a fi supuse în circuitul de contrabandă. Avem mai multe structuri interne care se ocupă cu această prioritate: este organul antifraudă, este organul de urmărire penală, secții, precum Direcția analiză riscului, care se ocupă nemijlocit de analiza tuturor faptelor ca să poată depista, să pună pe consemn riscurile care pot influența asupra acestor factori a contrabandei. Avem succese semnificative în lupta cu contrabanda. În mare măsură, majoritatea fluxurilor le oprim, sunt depistate. Totuși, rămâne prioritate pentru noi lupta cu contrabanda de țigări, narghilea, droguri și bani, inclusiv. În acest sens au fost desfășurate mai multe operațiuni, inclusiv trilaterale. Au fost organizate mai multe întâlniri, inclusiv cu partea română, cu partea ucraineană. A fost în premieră o trilaterală cu toți șefii vămilor din regiune, au fost încheiate mai multe acorduri ce ține de lupta cu fraudele vamale și contrabanda”, a evidențiat Alexandru Iacub.

Mai multe cazuri de contrabandă

Alexandru Iacub a fost chestionat și despre numărul cazurilor de contrabandă de anul trecut față de 2023 din cadrul punctele vamale moldo-române.

,,În anul 2024, comparativ cu 2023, au fost depistate mai multe cazuri de contrabandă, în principal cu țigări și narghilea, iar autoritățile moldovenești colaborează cu cele române pentru a combate acest fenomen la import și export. Deși a existat o creștere de aproximativ 10% a contrabandei față de anul anterior, autoritățile sunt eficiente în identificarea și combaterea acesteia, iar reorganizarea Serviciului Vamal va avea un impact pozitiv în contracararea fenomenului. Creșterea contrabandei poate fi explicată prin riscurile și modificările recente de la frontierele cu Ucraina și România”, a mai spus demnitarul moldovean.

Impactul războiului de la graniță

În contextul în care, de aproape trei ani, la granița Republicii Moldova se duce un război, șeful Serviciului Vamal a fost întrebat cum influențează acesta fluxul comercial și riscurile de contrabandă la vama moldo-ucraineană.

,,Fluxul comercial nu este influențat negativ. Noi implementăm mai multe măsuri ce țin de facilitarea comerțului. Avem măsuri digitale, implementarea unui nou sistem electronic de tranzit, realizat cu sprijinul Uniunii Europene și al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. Sistemul național de tranzit NCTS5-MD, compatibil cu cerințele sistemului de tranzit transeuropean NCTS P5 (New Computerised Transit System phase5), este parte integrantă a angajamentului asumat de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care vizează asigurarea interconectivității progresive a sistemelor de tranzit vamal. Circa 148 de operatori economici autorizați (AEO) beneficiază de facilități destul de semnificative, cu timp redus la vămuire, cu timp redus la trecerea frontierei, cu mai puține controale. Deci, ceea ce ține de aspectul de facilitare a comerțului nu avem probleme și înaintăm cu pași siguri”, a punctat Alexandru Iacub.

Oficialul a venit și cu precizări privind bunurile care încearcă să fie introduse ilegal prin aceste vămi de la granița cu Ucraina.

,,Este vorba deseori de țigarete, de droguri, mai nou- bunuri de brand. Deseori acestea sunt oprite și verificate minuțios. Avem, inclusiv o structură în cadrul Serviciului Vamal ce are capacitatea de a verifica drepturile de proprietate intelectuală. Dacă acestea sunt revendicate de către autori și bunurile nu au actele de proveniență, acestea sunt supuse confiscării și cu amendarea în conformitate cu legislația. Armele, de obicei, sunt depistate mai mult în punctele de trecere aeriene. Dacă ați observat, la Aeroportul Internațional Chișinău, mai multe arme pneumatice sau ustensile cu dublă destinație care sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate. Avem cazuri, inclusiv și la alte puncte de trecere, unde sunt confiscate conform legislației, dacă nu sunt declarate”, a adăugat acesta.

„Adevărul” l-a întrebat pe Alexandru Iacub și dacă există inițiative concrete de cooperare între autoritățile vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei pentru a preveni traficul ilegal de mărfuri, având în vedere războiul din Ucraina și impactul acestuia asupra fluxurilor transfrontaliere. ,,Indiferent de faptul că colegii din Ucraina se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv și la frontieră, noi avem o colaborare foarte productivă și eficientă cu ei, suntem în comunicare directă. Avem un schimb de date la trecerea frontierei ca să putem să fluidizăm fluxul. Avem mai multe acorduri încheiate, inclusiv unul recent de la sfârșitul anului trecut prevede organizarea unor simulări în cadrul punctelor vamale, în cadrul situațiilor de criză. Avem colaborare privind schimb de dotări necesare, de intervenții necesare”, a detaliat șeful structurii.

Mai multe controale odată cu intrarea terestră a României în Schengen

România a aderat și terestru la spațiul Schengen în 2025, astfel am dorit să aflăm detalii despre colaborarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu autoritățile române, precum și despre strategiile comune implementate pentru a reduce traficul de contrabandă în noile condiții.

,,Nu a suferit careva schimbări colaborarea cu România. Este în același regim cum a fost și până acum. Noi suntem în comunicare directă. Ce ține de Schengen nu este o problemă majoră, pur și simplu, intrarea în zona Schengen presupune niște sisteme suplimentare care trebuie să verifice anumite date ale cetățenilor care trec frontiera și intră în zona Schengen, acest lucru presupunând maxim câteva minute suplimentare în perioada de control. Dar posibil că va fi un flux mai sporit, o majorare cu circa 20 % din volumul care este, având în vedere că mai multe puncte interne cum erau cele din Bulgaria au fost înlăturate, însă atât partea română, cât și cea a Republicii Moldova au fortificat cu personal suplimentar punctele de trecere a frontierei ca să poată face față fluxului sporit. Mai exact, fluxul va fi același, dar va crește ca intensitate. Noi vom face față, cu siguranță. Noi, deja, cu colegii de la Poliția de Frontieră am detașat personal suplimentar, sunt echipamente suplimentare în punctele mai aglomerate și nu este o problemă de a nu face față fluxului cât de sporit acesta nu ar fi.

Cu siguranță, controalele suplimentare vor influența pozitiv lupta contra contrabandei pentru că presupune anumite măsuri suplimentare de securitate. Ce ține de majorarea timpului de verificare a controlului vamal, eu cred că deja cetățenii noștri au putut să observe careva schimbări. Este vorba 10-15 minute suplimentare pentru a trece anumite date prin alte sisteme decât cele existente.

Concomitent cu partea română avem mai multe proiecte de colaborare. Avem proiecte de colaborare cu Universitate Dunărea de Jos de la Galați, ei au o catedră privind instruirea vamală. Noi avem un acord privind un Centru Regional de Instruire cu privire la necesitățile noastre la nivel regional ce ține de instruirea vameșilor. Este o colaborare fructuoasă și eficientă pe multe proiecte, inclusiv privind reabilitarea punctelor de trecere Leușeni-Albița, Giurgiulești-Galați. Colaborăm în toate domeniile cu colegii din România. Iată Ungheni-Ungheni sperăm ca va fi construit mai rapid, care tot va contribui la diminuarea fluxului”, a precizat Alexandru Iacub.

Pregătirea structurii pentru aderarea la UE

,,Adevărul” a aflat amănunte și despre cum se pregătește Serviciul Vamal al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește standardele de securitate și controlul frontierelor. ,,Sunt mai multe etape. Prima noi am trecut-o, fiind vorba de armonizarea legislației, Codul Vamal a fost armonizat legislației europene. A doua urmează reorganizarea ca structură ca să ne adaptăm condițiilor europene și a treia vizează sistemele noastre informaționale, care este cel mai complicat proces. Digitalizarea și racordarea sistemelor digitale în conformitate cu standardele europene pentru asta noi am finalizat strategia IT care presupune ajustarea tuturor sistemelor informaționale, inclusiv securitate cibernetică și ce ține de standardele europene. În sensul dat vor fi armonizate, ajustate sistemele noastre la două directive ale Uniunii Europene. Urmează integrarea cu alte sisteme de schimb de date. Cu siguranță, măsurile despre care noi discutăm vor aduce la un control vamal mult mai rapid, mai user- friendly pentru cetățenii care trec, mai user- friendly pentru agenții economici și vor fi niște măsuri de prevenire și de securitate, inclusiv din oficiu practic setate”, a conchis șeful Serviciul Vamal.





·