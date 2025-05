Ce apel face Chișinăul după ce George Simion l-a acuzat de ingerință în procesul electoral

Chișinăul face un apel către toți actorii politici să evite acuzațiile nefondate și jignirile la adresa votanților din Republica Moldova, în contextul acuzațiilor formulate de liderul AUR, George Simion, privind o presupusă ingerință în alegerile prezidențiale.

„Românii din Republica Moldova au votat liber. Numărul mare de oameni care au ieșit la vot în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din România arată cât de mult le pasă de viitorul României. Campaniile electorale pot fi însoțite de tensiuni și emoții, însă, din respect pentru toți cetățenii români, facem un apel către actorii politici să evite acuzațiile nefondate și jignirile la adresa votanților din Republica Moldova. Mulțumesc”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă.

Acuzațiile liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR)

George Simion, liderul AUR, a anunțat că va contesta rezultatul alegerilor prezidențiale, susținând că, în turul al doilea din 18 mai, ar fi existat ingerințe din partea Republicii Moldova și a Franței. Mai mult, liderul AUR, care are interdicție de intrare în țara vecină, acuză Chișinăul că ar fi alocat 100 de milioane de euro pentru a influența votul.

„Vom acționa pe căile legale, și intern și internațional, pentru ca mișcarea noastră să aibă câștig de cauză. Așa că, pentru exact motivele menționate în decizia CCR din 6 decembrie 2024, eu, ca și competitor electoral, voi scrie Curții Constituționale și voi cere anularea alegerilor. De ce? Pentru că a fost vorba de cumpărare de voturi! 100 de milioane de euro a fost bugetul alocat în Republica Moldova, numai, pentru turism electoral și pentru cumpărarea voinței românilor basarabeni care au fost diabolizați pe nedrept în ultima săptămână. Pentru că au folosit resurse administrative ale unui alt stat, ca să anuleze alegerile. Pentru că persoane decedate au votat la scrutinul din 18 mai și niciun calcul din lume nu ne poate arăta că peste 11.500.000 de români au fost la vot”, a spus perdantul alegerilor prezidențiale.

Record de participare

În turul al doilea al scrutinului prezidențial din data de 18 mai au votat peste 158.100 de cetățeni români din Republica Moldova, acesta fiind un record de participare. Numărul este considerabil mai mare față de primul tur, când 90.851 de moldoveni cu cetățenie română și-au exercitat dreptul de vot.

Învingătorul alegerilor prezidențiale, Nicușor Dan, a fost votat de 138.320 de basarabeni cu cetățenie română, ceea ce reprezintă 88% dintre sufragii, în timp ce contracandidatul său, George Simion, a obținut un număr de voturi de peste șapte ori mai mic, adică aproximativ 18.870 de voturi (12%).

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, le-a mulțumit basarabenilor cu cetățenie română pentru că au votat masiv pentru candidatul pro-european.

,,Mulțumim, Republica Moldova! După victoria lui Nicușor Dan, România va continua să fie principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova. Mulțumim oamenilor din Republica Moldova care au înțeles importanța alegerilor prezidențiale din România și au votat în număr record candidatul pro-european. Peste 157 de mii de voturi, dintre care 88% au fost pentru candidatul pro-european. Cu Nicușor Dan președinte, România va continua să fie principalul susținător al integrării europene a Republicii Moldova, așa cum a fost în ultimii ani”, a notat Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Asigurările Bucureștiului

Siegfried Mureșan a dat asigurări că Bucureștiul va continua să sprijine Chișinăul, inclusiv în parcursul său european.

,,După aceste alegeri, vom avea în curând la București un guvern stabil, pro-european, care să sprijine Moldova în negocierile de aderare și în depășirea provocărilor cu care se confruntă.Federația Rusă a încercat să influențeze atât alegerile prezidențiale din Republica Moldova de anul trecut, cât și cele din România din acest an. A eșuat în ambele cazuri. Am fost uniți și am combătut aceste încercări de destabilizare ale Rusiei. Anticipez același deznodământ și la alegerile parlamentare care urmează în Republica Moldova”, a conchis eurodeputatul.