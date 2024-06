Zelenski spune că a avut o discuţie „foarte bună” cu secretarul american al apărării în Singapore. Kievul speră ca SUA să ridice mai multe restricții privind armele

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat duminică, în Singapore, cu secretarul american al apărării, Lloyd Austin, despre nevoile de apărare ale Kievului, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

În marja Dialogului Shangri-La desfăşurat în Singapore, Zelenski şi ministrul apărării ucrainean Rustem Umerov au avut o discuţie de peste o oră cu Austin. Discuţia a fost „foarte bună”, a spus Zelenski la final, potrivit AFP.

„Am discutat despre ceea ce este cheia: nevoile de apărare ale ţării noastre, întărirea sistemului de apărare antiaeriană ucrainean, coaliţia F-16 şi pregătirea unui acord de securitate bilateral'', a scris el pe platforma socială Telegram, citat de Reuters.

Austin l-a pus la curent pe Zelenski cu privire la asistenţa militară pentru Kiev şi „a reafirmat angajamentul SUA de a menţine sprijinul puternic'', a declarat un oficial al Pentagonului, vorbind sub rezerva anonimatului.

„Cei doi lideri s-au angajat să întărească şi mai mult parteneriatul strategic de apărare dintre Statele Unite şi Ucraina”, a adăugat el.

Peste 100 de țări vor participa la conferința de pace din Elveția

Adresându-se forumului de securitate din Singapore, Zelenski a spus că 106 state şi organizaţii au promis că vor participa la viitorul summit de pace din Elveţia, dar că este dezamăgitor faptul că unii lideri nu şi-au oferit încă sprijinul.

El a mulţumit SUA, Germaniei şi Olandei pentru asistenţa militară, în special pentru sistemele de apărare antiaeriană.

Pe platforma socială X, Zelenski a scris că s-a întâlnit de asemenea cu preşedintele ales al Indoneziei, Prabowo Subianto, cu o delegaţie a Congresului american şi cu preşedintele Timorului de Est, Jose Ramos-Horta, care a fost de acord să participe la summitul de pace programat la mijlocul lui iunie în Elveţia.

La conferinţa de anul trecut a Dialogului Shangri-La, Prabowo propusese un plan de pace indonezian pentru a se pune capăt războiului din Ucraina.

Duminică, adresându-se delegaţilor la conferinţă, ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a spus că, ''în ce priveşte criza din Ucraina, China promovează discuţii de pace cu o atitudine responsabilă''.

„Noi nu am furnizat arme niciuneia dintre părţile conflictului. Noi am pus controale stricte la produsele cu dublă utilizare şi nu am făcut nimic pentru a alimenta flăcările. Susţinem ferm pacea şi dialogul'', a mai afirmat ministrul chinez.

Beijingul a decis să nu participe la conferinţa din Elveţia.

Dialogul Shangri-La, organizat de Institutul Internaţional de Studii Strategice de la Londra, se încheie duminică.

Ucraina a salutat permisiunea SUA de a ataca ţinte pe teritoriul Rusiei, dar regretă că unele restricţii sunt încă în vigoare

Ucrainenii salută decizia SUA de a le permite să folosească anumite arme occidentale împotriva unor ţinte inamice pe teritoriul Rusiei, dar speră că vor fi ridicate mai multe restricţii în acest sens pentru a evita un număr şi mai mare de victime şi de oportunităţi pierdute în încercarea de a opri agresiunea Moscovei, relatează EFE, preluat de Agerpres.

„Acesta este un pas binevenit care ne va permite acum să protejăm mai bine Ucraina şi pe ucraineni de teroarea rusă şi de încercările de extindere a războiului", a scris vineri seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţeaua de socializare X, mulţumindu-i omologul său american Joe Biden pentru "sprijinul său vital".

Ucraina poate utiliza acum împotriva teritoriului rus unele arme furnizate de Statele Unite aproape de frontiera ucraineano-rusă pentru a proteja regiunea Harkov (nord-est), unde Moscova a deschis în urmă cu câteva săptămâni un nou front.

„Trebuie să continuăm să facem tocmai aceşti paşi decisivi şi eficienţi pentru a garanta avantajul strategic al lumii democratice în această confruntare, în care nu doar viitorul Ucrainei se stabileşte", a insistat Zelenski.

Mulţi analişti consideră că unul dintre aceşti paşi suplimentari ar fi acela de a permite Ucrainei să folosească rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune împotriva Rusiei, ceea ce ar reduce semnificativ riscul prezentat de bombele aeriene ghidate ruse şi ar afecta logistica militară rusă.

Cu toate acestea, decizia Washingtonului nu include aceste rachete „pentru că acest lucru este făcut pentru a oferi Ucrainei posibilitatea de a se apăra", a declarat directorul pentru Afaceri Europene al Consiliului Naţional de Securitate al SUA, Michael Carpenter, într-un interviu acordat televiziunii ucrainene.

Restricţiile în vigoare

„Dacă aliaţii ar fi acţionat mai decisiv, poate că Rusia ar fi putut fi oprită mult mai devreme, încă din 2022", a declarat pentru EFE Victoria, o voluntară civilă în vârstă de 57 de ani din Harkov.

După ce a fost martoră la distrugerea cauzată de atacurile continue ale Rusiei asupra celui de-al doilea oraş ca mărime al Ucrainei, ea a fost dezamăgită de încetineala cu care partenerii Ucrainei au convenit să furnizeze echipamente esenţiale şi să ridice restricţiile privind utilizarea acestuia.

„La intrarea în al treilea an al acestui război, este evident că aceste restricţii costă vieţi şi teritorii ucrainene", a declarat la rândul său grupul de analiză militară ucraineană "Frontelligence".

Potrivit analistului militar Oleksandr Kovalenko, Ucraina are nevoie de rachete americane pentru a ataca bazele aeriene ruse unde sunt staţionate bombardierele tactice folosite pentru a lansa în fiecare lună mii de bombe aeriene ghidate împotriva poziţiilor şi a zonelor rezidenţiale ucrainene.

„Alte arme, inclusiv rachetele furnizate de Regatul Unit şi Franţa, nu vor fi la fel de eficiente", a declarat Kovalenko pentru EFE.

Potrivit "Frontelligence", întârzierile şi restricţiile pot duce la închiderea unei „ferestre critice de oportunitate", prelungind astfel războiul.

Ocazii pierdute

Analiştii spun că acum, după ce Rusia şi-a dispersat forţele lângă Harkov şi le-a dislocat pe front, Ucraina va trebui să facă faţă unor ţinte mai mici, în loc să poată neutraliza marile aglomerări de trupe cu mai puţine atacuri.

Încă mai există câteva ţinte valoroase, dar atacurile nu vor mai fi la fel de eficiente cum ar fi fost dacă Ucraina ar fi putut ataca teritoriul rusesc atunci când Moscova pregătea ofensiva, subliniază 'Frontelligence'.

„În acest război, ajutorul sosit la timp şi permisiunea de a lovi joacă un rol crucial", au subliniat analiştii şi au cerut ridicarea tuturor restricţiilor asupra tipului de arme şi de ţinte, cu excepţia infrastructurilor civile sau nucleare.

„Reducerea restricţiilor este o recunoaştere a faptului că nu rezultă nimic bun din calculele politice nesănătoase care prevalează asupra unei strategii militare solide", a subliniat analistul militar Mikola Bielieskov.

Dacă se acordă prioritate capacităţii Ucrainei de a se apăra, aceste restricţii vor fi în cele din urmă ridicate, a declarat Bielieskov pentru EFE săptămâna aceasta, avertizând totodată cu privire la creşterea constantă a costului în vieţi şi în resurse folosite ineficient.

Aliaţii Ucrainei nu ar trebui să se oprească în faţa ameninţărilor ruse, crede Kovalenko.

„Rusia a trasat 'ultimele linii roşii' tot timpul, dar singurul lucru pe care l-a făcut după ce una dintre aceste linii a fost depăşită a fost să traseze alta", a scris Kovalenko pe canalul său de Telegram.