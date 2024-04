Un britanic a traversat continentul Africa, alergând 16.000 km în 352 de zile. A fost jefuit, a dispărut în junglă, dar nu s-a lăsat VIDEO

Britanicul Russ Cook a alergat din cel mai sudic punct al continentului african până în Tunisia, parcurgând până peste 16.000 km - echivalentul a 385 de maratoane - în 352 de zile.

Duminică, Russ Cook, în vârstă de 26 de ani, din Worthing, West Sussex, și-a încheiat, în sfârșit, provocarea epică, începută în aprilie 2023, alergând pe toată lungimea Africii - echivalentul a 385 de maratoane - în 352 de zile.

Russ Cook care se autointitulează „Hardest Geezer” pe rețelele de socializare, a parcurs astăzi ultimii 40 km, sute de susținători însoțind-ul pe finalul cursei, potrivit Sky News.

„Încă o zi, un ultim efort pentru a termina acest lucru”, declara el pentru Sky News la scurt timp după ce a pornit la drum, în timp ce corespondentul publicației încerca să țină pasul cu el.

Odată cu finalizarea cursei, el a devenit prima persoană care a alergat pe toată lungimea continentului african.

„352 de zile pe drum este o perioadă lungă de timp fără să-mi văd familia, prietena. Corpul meu are dureri mari, dar am doar o zi, nu am de gând să mă plâng”, spunea britanicul dimineață.

Înaintea ultimei zile a provocării epuizante care se încheie în Tunisia, el a făcut un apel către fanii săi:

„Pentru toți cei care vin în Tunisia săptămâna aceasta. Aceasta va fi ultima cursă de duminică, începând cu ora locală 10:00. Dacă sunteți gata, întâlniți-vă la garajul Shell sau alăturați-vă la orice distanță pe care doriți de-a lungul traseului. Ne vedem acolo, trupe.”

Traseul temerarului Russ Cook

Russ Cook și-a început călătoria la Capul Agulhas, Africa de Sud - cel mai sudic punct al continentului african - în aprilie 2023 cu scopul de a strânge bani pentru două organizații de caritate: The Running Charity, care sprijină sănătatea mintală a tinerilor cu nevoi complexe sau care nu au adăpost, și Sandblast, care educă oamenii cu privire la cultura sahrawi.

În ultimele șapte zile, el a strâns peste 217.000 de lire sterline din totalul de 568.000 de lire sterline.

Misiunea sa nu a fost una ușoară. În Angola, el și echipa sa au fost jefuiți sub amenințarea armei, iar hoții i-au lăsat fără aparatele foto, telefoanele și pașapoarte.

Apoi, în august, Cook a dispărut în jungla din Republica Democrată Congo.

Susținătorii săi au reușit în cele din urmă să îl elibereze plătind sătenii înarmați cu macete, potrivit Sky News.

În ianuarie, el a apelat la rețelele de socializare ca să poată obține o viză pentru a trece granița din Mauritania în Algeria, după ce a declarat că provocarea sa s-ar putea încheia în lipsa acesteia.

În urma unei campanii uriașe pe rețelele de socializare, ambasada algeriană a declarat că îi va acorda o viză de curtoazie „la fața locului”, ceea ce i-a permis să treacă granița.

Traversarea Africii în alergare este cea mai mare provocare a sa, dar nu prima.

Când avea 22 de ani, Cook a alergat din Asia până în Anglia, parcurgând 71 de maratoane în 66 de zile. Înaintea acestei curse, el alergase doar la maratonul din Brighton.