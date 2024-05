Uleiul de măsline este din ce în ce mai scump: „Oferta este problematică și nu este suficientă pentru a satisface cererea”

Prețurile la uleiul de măsline vor crește și mai mult în acest an, în contextul în care producția mondială a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, relatează The Guardian.

Se așteaptă ca producția mai scăzută din Grecia, Maroc și Turcia, ca parte a ciclului natural de creștere a măslinelor, să echilibreze situația din Spania și Italia, unde arborii au avut de suferit din cauza căldurii extreme și a secetei din ultimii ani.

Conform celor mai recente informații furnizate de Consiliul Internațional al Măslinilor, se estimează că în acest an se vor produce la nivel mondial puțin sub 2,3 milioane de tone, în scădere față de cele 2,5 milioane de tone produse în timpul recoltei de anul trecut și mult sub cele 3,4 milioane de tone din 2022. Pentru al doilea an consecutiv, se așteaptă ca cererea să depășească oferta.

„Oferta este problematică și nu este suficientă pentru a satisface cererea", a declarat Walter Zanre, șeful din Marea Britanie al Filippo Berio, unul dintre cei mai mari producători de ulei de măsline din lume, care a atras atenția asupra faptului că se așteaptă ca prețurile de vânzare cu amănuntul să crească din nou în următoarele săptămâni.

Producția din întreaga lume este afectată de fenomenele meteo extreme cauzate de criza climatică. Există speranța că producția din acest an și-ar putea reveni în condiții meteorologice mai obișnuite în Italia și Spania, unde arborii abia încep să înflorească. Totuși, se așteaptă ca producția să fie cu până la 60 % mai mică în Grecia și cu mai mult de jumătate în Turcia, pe măsură ce arborii din ambele țări își revin după recoltele mari din 2023.

Prețurile la producător pentru uleiul de măsline au crescut luna trecută cu peste 60% în Italia și Spania și cu peste 80% în Grecia, potrivit COI. Prețurile ridicate au determinat orientarea către alte uleiuri, cum ar fi cele de floarea-soarelui și de rapiță.

Walter Zanre a precizat că Filippo Berio va aduce petrol din America de Sud pentru al doilea an consecutiv pentru a susține producția, dar a adăugat că achiziționarea stocurilor de acolo a fost mai dificilă în acest an din pricina restricțiilor de aprovizionare din Argentina și Chile.