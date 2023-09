The Economist: Pericolele acordului dintre Rusia și Coreea de Nord

Efectul imediat al oricărui acord ar putea fi pur și simplu acela de a îngreuna viața soldaților ucraineni, dar ar putea, în cele din urmă, să schimbe și echilibrul nuclear din Asia.

Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, a debarcat din trenul său blindat de lux în această săptămână, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, unde a fost întâmpinat de o fanfară militară. Liderul nord-coreean a venit în Orientul Îndepărtat rus pentru a-l întâlni pe Vladimir Putin.

La o cină cu salată de rață și găluște de crab, spălate cu vin rusesc, cei doi dictatori au rostit un toast pentru ceea ce Kim a numit o „luptă sacră” împotriva imperialismului occidental, scrie The Economist.

Kim este nepotul unui tiran impus Coreei de Nord de Stalin. Putin este nostalgic pentru trecutul imperial al Rusiei. Dar, amenințarea pe care o reprezintă astăzi cei doi dictatori este evidentă și reală. O alianță între ei ar putea influența cursul războiului din Ucraina, oferind Rusiei noi provizii de arme. De asemenea, ar putea escalada cursa înarmărilor nucleare în Asia.

Coreea de Nord este ca o versiune extremă a ceea ce Rusia devine sub Putin: o societate militarizată izolată de Occident, condusă de un despot care nu ține cont de viața oamenilor. Cu toate acestea, în ciuda sărăciei și izolării sale, Coreea de Nord are la dispoziție ceea ce Rusia ar avea nevoie disperată: mai multe obuze de artilerie. Se estimează că Rusia a produs peste 10 milioane dintre ele anul trecut și, la fel ca și cele produse de Ucraina, se epuizează. Coreea de Nord, cu forțele sale armate construite după model sovietic, are milioane de obuze de artilerie în stoc și puterea industrială primitivă de a produce și mai multe arme. Rata de eșec a rachetelor sale este mare: dintr-o salvă îndreptată spre Coreea de Sud în 2010, 20% nu au reușit să explodeze. Dar pentru Rusia, este mult mai bine decât nimic. Coreea de Nord poate oferi și alte arme, cum ar fi rachete sau obuziere.

Orice acord referitor la muniții ar urma să vină într-un moment delicat al contraofensivei Ucrainei, al cărei ritm lent a ridicat noi întrebări cu privire la tacticile sale și la rezultate. În acest moment, Ucraina a atins cel puțin paritatea cu Rusia în războiul de artilerie, ambele părți confruntându-se cu provizii limitate. Dar dacă Rusia ar primi un aflux de muniții, ar fi capabilă să blocheze mai eficient forțele ucrainene, încetinind și mai mult avansul acestora și crescând ritmul de uzură al forțelor inamice în următoarele luni de iarnă.

Coreea de Nord vrea însă ceva în schimb. În anii 2000, Rusia a aderat la un regim internațional de sancțiuni impus Coreei de Nord pentru programul său ilegal de arme nucleare. Cu toate acestea, locul de întâlnire din această săptămână - Cosmodromul Skhidny - a oferit un indiciu nu prea subtil despre ceea ce s-ar putea întâmpla în continuare. Kim ar putea cere acces la tehnologia rusă de rachete care ar putea îmbunătăți raza de acțiune, fiabilitatea și flexibilitatea sistemului purtător al focoaselor nucleare din Coreea de Nord. Poate, în plus, și-ar dori să obțină și secretele sateliților și submarinelor rusești.

Astfel, în timp ce efectul imediat al oricărui acord poate fi pur și simplu acela de a îngreuna viața soldaților ucraineni, un astfel de acord ar putea, de asemenea, să schimbe în cele din urmă echilibrul nuclear din Asia. Regimul nord-coreean este volatil și răuvoitor: a amenințat periodic că va arde Coreea de Sud și a lansat două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune chiar înainte de summitul Kim-Putin. Alte țări sunt îngrijorate de faptul că, aceste două state își vor îmbunătăți capacitățile lor militare și ar putea răspunde prin construirea propriilor arsenale. O dinastie Kim care ar putea lansa rachete din submarine după bunul plac și-ar îngrozi vecinii.

Întâlnire între Putin și Kim Jong Un

Unirea dictatorilor Vladimir Putin și Kim Jong Un va fi o problemă pentru China. După cum scrie Bloomberg, o alianță mai strânsă între Putin și Kim Jong Un amenință stabilitatea atât în Europa, cât și în Asia. Această perspectivă ar trebui să îngrijoreze principalul sponsor al celor doi lideri – China – la fel de mult ca și pe dușmanii lor din Occident.

După întâlnirea de la Vladivostok, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat pe omologul său Vladimir Putin să viziteze Phenianul la o „oră convenabilă”, invitație pentru care a primit acordul.