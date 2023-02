Sute de apartamente de lux din Gaziantep au devenit ruine după cutremur. Oamenii fuseseră avertizați de problemele blocurilor FOTO VIDEO

Bărbatul despre care autoritățile spun că a fost constructorul complexului Ayșe Mehmet Polat a fost arestat la cinci zile după cutremure. El a fost oprit pe aeroportul din Istanbul în timp ce încerca să părăsească țara.

Cu doar un foc de tabără pentru lumină și căldură, într-o noapte de iarnă aspră, o familie mare stă la marginea drumului așteptând un miracol.

Miracolul nu vine. Sunt aici de nouă zile și nouă nopți, dar cei dragi lor nu au fost găsiți.

Această suferință personală se desfășoară printre dărâmăturile uneia dintre cele mai dorite străzi, unde stau oameni cu bani, scrie bbc.com.

"Aceasta este una dintre cele mai luxoase zone rezidențiale din Gaziantep", spune muzicianul Yunus Emre, al cărui văr și familia sa de patru persoane au dispărut. "Cei mai bogați locuiesc aici. Aceste apartamente se vând cu milioane de euro".

Dar prețul proprietăților din acest oraș nu a însemnat nimic atunci când a avut loc cutremurul.

"Sunt pur și simplu furios. Vreau să aduc pe cineva în fața justiției, dar nu știu cine", spune tânărul de 28 de ani. Pentru el, atât de multe părți sunt vinovate în ceea ce nu este doar o tragedie națională, ci, odată cu prăbușirea atâtor clădiri, un scandal național.

"Totul începe cu antreprenorul", explică el."Acesta folosește materiale de construcție de calitate inferioară. Apoi vine autoritatea de certificare. Ei au pe mâini sângele oamenilor care au murit aici. Nu este corect să îl considerăm țap ispășitor pe antreprenor. Cei care au aprobat această clădire sunt responsabili împreună cu guvernul și statul. Ei nu ar fi trebuit să aprobe deloc acest proiect de construcție."

Complexul de apartamente Ayșe Mehmet Polat are o vechime de 24 de ani. Patru dintre cele șase blocuri ale sale s-au prăbușit, în timp ce alte clădiri din jurul său au rămas în picioare. Preocupările legate de siguranță fuseseră ridicate de către rezidenți cu mult înainte de cutremurele mortale de săptămâna trecută.

Am venit la acest loc pentru că auzisem că un bărbat despre care se spunea că ar fi antreprenorul clădirii a fost arestat. Acesta ne va spune mai târziu, prin intermediul avocatului său, că nu a făcut nimic greșit și că nu ar trebui să poarte nicio responsabilitate.

Vom petrece trei zile analizând ce s-a întâmplat aici la 6 februarie.

Când ne întoarcem la complex în dimineața următoare, serviciile de urgență ne dezvăluie o cifră șocantă - se știe că 136 de persoane au murit aici în timp ce dormeau.

La o benzinărie de alături, întrebăm dacă au înregistrări de la camerele de supraveghere din momentul cutremurelor. Ni se oferă înregistrări video de la patru camere de luat vederi diferite, care arată grozăvia care se desfășoară. Mai întâi, zguduirile violente ale luminilor, apoi, câteva secunde mai târziu, oamenii fug să-și salveze viețile înainte ca, în cele din urmă, un nor gros de fum și praf să învăluie totul în calea sa.

Clădirile de apartamente învecinate s-au prăbușit în câteva secunde

La ieșirea din benzinărie, suntem atrași de grămada de bunuri personale de pe marginea parterului. Este un muzeu profund tulburător al vieților stinse brusc - teme, păpuși, tigăi și fotografii de familie. Răscolind grămada și plângând fără consolare, se află Emel Filik, în vârstă de 65 de ani. "Totul a dispărut", ne spune ea.

Ea explică faptul că vărul ei dormea într-unul dintre cele patru blocuri distruse și că nimeni nu și-a asumat responsabilitatea de a păstra clădirea în siguranță.

"Odată ce începi să locuiești în apartamentul tău, nu se mai întâmplă nimic. Nici o inspecție. Nici asigurarea împotriva cutremurelor și nici asigurarea proprietății nu funcționează. Municipalitatea nu face verificări. Nu există niciun fel de monitorizare."

Existau îngrijorări cu privire la aceste apartamente, spune ea, adăugând că șefa asociației de rezidenți - o femeie cunoscută sub numele de Selma - le-a cerut chiar vecinilor să vină la o întâlnire pentru a-i asculta temerile.

"În urmă cu șase luni, Selma ne-a spus despre problemele clădirii. Ea a spus: 'Dragi locuitori, clădirile noastre s-ar putea prăbuși la cel mai mic cutremur. Haideți să întărim pilonii. Dacă nu aveți bani, municipalitatea ne-ar putea ajuta pentru o soluție mai ieftină'. Ea a organizat mai multe întâlniri. Dar nu s-a întâmplat nimic".

Găsim un număr de telefon pentru Selma și aceasta confirmă că a organizat întâlniri pentru a-și exprima temerile.

Dar ar trebui oare ca locuitorii să plătească pentru a fi în siguranță în propriile case? Aceasta a fost o problemă de integritate structurală, nu de vopsire a pereților.

Șeful organizației care reprezintă arhitecții din Turcia, Eyüp Muhçu, ne spune că responsabilitatea supremă de a se asigura că clădirile sunt sigure revine guvernului turc.

"Prioritatea guvernului central nu a fost de a face orașele sigure, ci de a pune în aplicare unele proiecte care au fost planificate exclusiv pentru maximizarea profiturilor. Din acest motiv, 65% din stocul actual de clădiri din Turcia este riscant. Și nu a fost implementată nicio măsură în ceea ce privește aceste structuri riscante."

Având în vedere că doi rezidenți ne-au spus că au existat potențiale probleme în cadrul blocurilor - începem să încercăm să aflăm dacă cei responsabili de clădire știau despre acest lucru și dacă au făcut ceva.

Când am ajuns pentru prima dată la bloc în noaptea precedentă, un băiat venise la noi pentru scurt timp să ne spună că tatăl său scosese șapte persoane din dărâmături cu mâinile goale. Părea o poveste remarcabilă, având în vedere amploarea distrugerilor pe care le puteam vedea, dar nu i-am dat crezare.

Și, cu siguranță, când am auzit pe alții vorbind despre curajul unui bărbat pe nume Bahattin Așan, am decis să dăm de urma lui.

"Am văzut clădirea învârtindu-se și prăbușindu-se. Am venit aici în fugă, era întuneric, ploua, era zăpadă și am fost primul care a intervenit", ne spune el.

Bahattin Așan lucra ca agent de pază la complexul de locuințe.

El ne arată o înregistrare video sfâșietoare pe care a realizat-o în ruinele fumegânde, în care îi cheamă pe cei blocați. Unii oameni îi răspund.

"Am salvat șapte persoane de unul singur. A fost ca în apocalipsă. Chiar și acum, când vă spun asta, încă tremur", spune el.

Dar cum rămâne cu aceste presupuse îngrijorări legate de siguranța clădirilor, întreb eu? A văzut el asta?

"În parcare, am fost martor cu ochii mei la defecțiuni. Când atingeam coloanele de beton, acesta se făcea praf în mâinile mele, ca și cum nu ar fi fost deloc beton. Fierul ruginise în coloane, precipitațiile deteriorau și corodau fierul."

Când îl întreb pe Bahattin Așan dacă a raportat vreodată acest lucru, el insistă că era evident atât pentru conducere, cât și pentru rezidenți.

"Obișnuiam să îi spun unui prieten că dacă mi-ar da un apartament aici nu l-aș lua. I-am spus că din cauză că nu cred că stâlpii sunt solizi și că, în caz de cutremur, clădirea s-ar prăbuși."

Dar bărbatul acuzat că ar fi antreprenorul, Mehmet Akay, spune că imobilul respecta regulamentul la momentul în care a fost construit. El susține că lucrările de canalizare și de apă au fost adăugate la proprietate după construcție - și că acestea, sau alte lucrări, ar fi putut deteriora coloanele de susținere.

Câți alți paznici și îngrijitori din întreaga Turcie și-au exprimat îngrijorări similare într-o țară aflată într-o poziție precară la răscrucea unor plăci tectonice în mișcare?

Imaginea imediată care se conturează în acest cartier din Gaziantep nu este aceea a unei mușamalizări sau a unei conspirații, ci fie a indiferenței, fie a inacțiunii.

Toată lumea știa că există o problemă, dar nimeni nu a făcut nimic

Pentru deputatul opoziției Garo Paylan, din partea partidului HDP, pe care îl întâlnim în timp ce vizitează acest sit, este un indiciu al neglijenței criminale la scară industrială în domeniul construcțiilor și al supravegherii în Turcia.

Dl Paylan acuză guvernul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, că nu a reușit să asigure siguranța clădirilor noi și nici să le consolideze pe cele mai vechi.

"Oamenii de știință strigau despre asta, acest dezastru se apropie, dar guvernul nu a făcut aproape nimic. Am avertizat orașele, le-am avertizat să pregătească echipele de salvare, dar nu au făcut nimic și trăim această catastrofă. Ei spun că acesta este destinul. Nu, nu este așa. În țările civilizate se întâmplă astfel de dezastre, dar mor mai puțini oameni. Dar aici avem zeci de mii de oameni sub dărâmături."

Procurorii de stat spun că el a fost antreprenorul construcției, dar, răspunzând la întrebările care i-au fost adresate prin intermediul avocatului său, dl Akay a afirmat că a fost coordonatorul construcției, dar nu antreprenorul. De asemenea, el respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi fost folosite materiale de construcție ieftine.

În Gaziantep, solicităm un răspuns de la autoritatea locală, municipalitatea Șehitkamil. Purtătorul de cuvânt Ahmet Aydın Sert spune că nu au fost primite plângeri cu privire la clădirile complexului și, prin urmare, nu au fost efectuate inspecții. "Am verificat înregistrările și nu am găsit nicio neregulă".

Președintele Erdogan a recunoscut că răspunsul de urgență la dezastru a fost lent pe alocuri, dar și-a îndemnat poporul să nu-i asculte pe cei pe care îi acuză de politizarea unei tragedii.

Guvernul său neagă neglijența și susține că peste 98% dintre clădirile care s-au prăbușit erau mai vechi - cum ar fi complexul Ayșe Mehmet Polat - și construite înainte ca partidul de guvernământ să ajungă la putere.

Sunt mulți cei care ar spune că fiecare țară are o datorie morală - dacă nu legală - de a-și proteja cetățenii, indiferent de vechimea proprietății lor.

Iar când turcii vor merge la urne în vară, vor decide singuri cine poate asigura cel mai bine siguranța familiilor lor în propriile case.