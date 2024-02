Răspunsul lui Putin, din interviul cu Carlson, care dă insomnii liderilor lumii: „Încă nu ne-am atins obiectivele”

În interviul cu Carlson, Putin a transmis mai multe mesaje comunității internaționale. Specialiștii de la portalul european EU vs Disinfo au „tradus” astfel unul dintre răspunsurile-cheie ale președintelui: „Vom ucide, vom viola și vom distruge Ucraina până când cineva ne va opri”.

Interviul Carlson/Putin analizat de specialiști europeni în dezinformare:

Portalul Comisiei Europene EU vs Disinfo, specializat în demontarea știrilor false provenite de la instituțiile media pro-Kremlin, a analizat interviul pe care Vladimir Putin l-a acordat lui Tucker Carlson.

„Atenția din jurul acestui spectacol propagandistic ilustrează încercarea Kremlinului de a crea o operațiune psihologică de erodare a sprijinului popular pentru Ucraina în societățile occidentale”, arată sursa citată.

Specialiștii europeni se întreabă dacă a rezultat vreo știre din interviul Carlson/Putin. „De fapt, nimic nou. Cea mai mare parte a lumii știe că Putin este obsedat de dorința de a controla Ucraina și de a restabili gloria imperială Rusiei. Putin s-a lansat într-o prelegere de 30 de minute de „istorie a la Putin” și apoi a rostit discursul fără a fi deranjat cu întrebări jurnalistice de către Carlson”, se arată în analiza EU vs Disinfo.

Putin rescrie istoria

Specialiștii europeni au făcut un rezumat descifrat a ceea ce înseamnă cu adevărat declarațiile lui Putin:

Ce a spus Putin: „Inițial, cuvântul „ucrainean” însemna o persoană care locuia la periferia statului”.

Ce înseamnă cu adevărat: Resping ideea că Ucraina ar avea dreptul la autodeterminare națională.

Ce a spus: Rusia și-a revendicat toate pământurile istorice, inclusiv în sud și vest.

Ce înseamnă cu adevărat: Ne-am extins imperiul colonial prin cucerire și opresiune nemiloasă.

Ce a spus: Hitler a oferit Poloniei pace și un tratat de prietenie și alianță.

Ce înseamnă: Nu îmi este rușine să-l „albesc” pe cel mai îngrozitor dictator din istoria omenirii.

Ce a spus: Înainte de al Doilea Război Mondial, Polonia a colaborat cu Hitler.

Ce înseamnă: Ești nazist dacă spun eu că ești nazist.

Ce a spus: „Polonia a mers prea departe, împingându-l pe Hitler să înceapă cel de-al Doilea Război Mondial atacându-i”.

Ce înseamnă: Deturnez grosolan intenția reală a pactului Molotov-Ribbentrop de a împărți Europa.

Ce a spus: „URSS s-a comportat foarte cinstit”.

Ce însemnă: URSS a mințit.

Ce a spus: „Lenin, fondatorul statului sovietic, a înființat Ucraina”.

Ce înseamnă: Rescriu trecutul și neg secolele de istorie ucraineană.

Ce a spus: „Promisiunea a fost că NATO nu se va extinde spre est”.

Ce înseamnă: Vestul mi-a forțat mâna să atac, Rusia este nevinovată.

Ce a spus: „Statele Unite nu ar trebui să susțină separatismul sau terorismul în Caucazul de Nord”.

Ce înseamnă: Nu ar trebui să vă pese de faptul că Rusia acaparează teritorii dacă acestea sunt departe de voi.



Ce a spus: „Opoziția armată a comis o lovitură de stat la Kiev”.

Ce înseamnă: Este întotdeauna de vină altcineva când Rusia este agresivă.

Ce a spus: „Au creat o amenințare pentru Crimeea pe care a trebuit să o luăm sub protecția noastră”.

Ce înseamnă: Învinuiesc adversarii imaginari pentru a justifica o acaparare ilegală și nerușinată de pământ.

Ce a spus: „Au lansat un război în Donbass în 2014”.

Ce înseamnă: Încă o dată, dau vina pe victimă pentru crimele Rusiei din Donbas.

Ce înseamnă „încă nu ne-am atins obiectivele”?

Ce a spus:„Nu ne-am fi gândit niciodată să ridicăm un deget, dacă nu ar fi fost evoluțiile sângeroase de pe Maidan”

Ce înseamnă: Cred că Rusia este un cavaler în armură strălucitoare trimis din ceruri pentru a salva păgânii vrăjiți de războiul occidental.



Ce a spus: „Nu am fost niciodată de acord cu extinderea NATO și, în plus, nu am fost niciodată de acord că Ucraina va fi în NATO”.

Ce înseamnă: Nu înțeleg că țările suverane iau independent propriile decizii de politică externă și de securitate.

Ce a spus: „Conducerea ucraineană a declarat că nu va implementa Acordurile de la Minsk”Ce înseamnă: Încerc să distrag atenția de la încălcările respectivelor acorduri de către Rusia și să invoc o altă cauză falsă pentru agresiune.

Ce a spus: „Nu, încă nu ne-am atins obiectivele”.

Ce înseamnă: Vom continua să ucidem, să violăm și să distrugem pământurile ucrainene până când cineva ne va opri.

Ce a spus: „Ne-am retras trupele de la Kiev”.

Ce înseamnă: Vă rog să nu vă amintiți cum ne-am lăudat că totul se va termina în trei zile.

Ce a spus: „Ucraina și-a construit identitatea pe niște eroi falși care au colaborat cu Hitler”

Ce înseamnă: „Voi spune și voi face orice pentru a demoniza Ucraina și a justifica brutalitatea Rusiei împotriva poporului ucrainean.

Ce a spus: „Kiev a respectat instrucțiunile țărilor occidentale, ale țărilor europene și ale Statelor Unite de a lupta împotriva Rusiei până la capăt”.

Ce înseamnă: Resping ideea unei Ucraine suverane și independente care să acționeze cu propria sa voință.

„Lăsați-ne să ardem Ucraina din temelii”

Ce a spus: „Dacă vreți cu adevărat ca lupta să înceteze, trebuie să încetați aprovizionarea cu arme. Războiul se va termina în câteva săptămâni”.

Ce înseamnă: Lăsați-ne să ardem Ucraina din temelii.

Ce a spus: „NATO încearcă să-și intimideze propria populație cu o amenințare rusă imaginară”.

Ce înseamnă: Nu vă gândiți la nenumăratele situații în care Rusia a amenințat sau atacat aproape toți vecinii săi.

Ce a spus: „Pentru că nu avem niciun interes în Polonia, Letonia sau oriunde altundeva”

Ce înseamnă: Avem cu siguranță interese coloniale în Polonia și Țările Baltice.

Ce a spus: „Statele Unite ale Americii controlează toată mass-media din lume și multe mass-media europene”

Ce înseamnă: Credeți în teoriile conspirației și nu vă gândiți la mașina de propagandă masivă a Rusiei, în care investim multe miliarde.



Ce a spus: „S-a dus o politică de presiune complet nejustificată împotriva Rusiei”

Ce înseamnă: Încă o dată, este timpul să jucăm cartea victimei.

Ce a spus: „Nu am refuzat niciodată negocierile”.

Ce înseamnă: Nu considerăm Ucraina suficient de suverană pentru a negocia cu ea.



„Nu vom accepta nimic mai puțin decât predarea necondiționată”

Ce a spus: „Toată lumea avea iluzia că Rusia ar putea fi învinsă pe câmpul de luptă”.

Ce înseamnă: Cu alte cuvinte, să vă fie foarte frică de armele noastre nucleare.

Ce a spus: „Autoritățile ruse au fost întotdeauna foarte atente la cultura și religia acelor popoare care au intrat în Imperiul Rus”.

Ce înseamnă: Am oprimat și rusificat sistematic națiunile și culturile pe care Rusia le-a ocupat și colonizat.



Ce a spus: „Nu vom ataca pe nimeni.”

Ce înseamnă: De parcă nu am fi atacat Ucraina în februarie 2022.

Ce a spus: „Am făcut atâtea gesturi de bunăvoință din decență”.

Ce înseamnă: Dacă te atacăm, înseamnă că ne pasă de tine.

Ce a spus: „Suntem pregătiți pentru un dialog”.

Ce înseamnă: Nu vom accepta nimic mai puțin decât predarea necondiționată.

Ce a spus: „Unitatea este încă acolo”.

Ce înseamnă: Vom continua spălarea creierului și rusificarea teritoriilor ocupate temporar.