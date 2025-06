O vilă de lux din India, replică a Casei Albe, în valoare de aproximativ 18 milioane de euro, se află într-o situație incertă după ce proprietarul său a fugit în Marea Britanie.

Vila Sky Mansion a fost comandată în 2010 de omul de afaceri Vijay Mallya, în vârstă de 69 de ani. Aceasta se află în turnurile Kingfisher Towers 34 și 35, un zgârie-nori de 120 de metri din orașul Bengaluru, din India. Conacul a fost unul dintre primele penthouse-uri rezidențiale din țară construite la o asemenea înălțime.

Afaceristul nu a apucat să locuiască însă în ea, fugind din țară în 2016 din cauza unei fraude de aproape 1 miliard de lire sterline. Surse apropiate cazului afirmă că soarta vilei rămâne necunoscută. Creditorii și procurorii încearcă încă să recupereze banii de la Mallya, relatează The Sun.

Vila se întinde pe 3.716 metri pătrați, pe două niveluri. Ea include un heliport, o piscină și o terasă cu vedere panoramică la 360 de grade. Deși face parte din zgârie-nori, este o proprietate privată cu două lifturi proprii.

„Este o structură complexă. A fost o provocare să construim vila pe un cantilever uriaș la acea înălțime”, a precizat președintele Prestige Group, Irfan Razack, pentru presa locală.

Deși impresionantă, soarta vilei rămâne incertă în contextul problemelor legale ale proprietarului său.

Nu se știe dacă a fost finalizată construcția, dar exteriorul conacului pare să fie complet terminat. Firma de interioare Morph Design and Co, o ramură a Prestige Group angajată să lucreze la interioarele conacului, a dezvăluit pentru The Sun că „interioarele conacului nu au fost terminate”.

Înainte ca imobilul să fie finalizat, Mallya a fugit din țară după ce a fost acuzat de spălare de bani și presupuse fraude. El luase un împrumut de aproape un miliard de lire sterline de la un sindicat de bănci pentru operațiunile companiei sale, Kingfisher Airlines, dar nu a reușit să efectueze plata. Ulterior, magnatul s-a declarat falit în Regatul Unit.

De atunci, băncile indiene au încercat să recupereze suma împrumutului neachitat prin diverse mijloace legale, inclusiv prin vânzarea bunurilor sale.

Mai multe dintre proprietățile sale au fost confiscate de către autoritățile din India, iar conacul face probabil parte din procedura de recuperare a datoriilor.

Mallaya contestă încă de la acea vreme acuzațiile, iar India a încercat să obțină extrădarea sa din Marea Britanie.