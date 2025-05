Termenul care l-a luat prin suprindere pe Trump în fața presei. Președintele, furios că nimeni nu l-a avertizat

Președintele SUA a fost iritat nu numai de termenul în sine, ci și de faptul că echipa sa nu l-a informat despre popularitatea pe care o câștigase această expresie.

Donald Trump s-a arătat iritat când un reporter l-a întrebat despre un nou termen inventat în legătură cu tarifele impuse de președinte: TACO, sau Trump Always Chickens Out (Trump dă înapoi întotdeauna).

El nu auzise încă acest termen, potrivit unui înalt oficial al Casei Albe, care a recunoscut pentru CNN că Trump nu era la curent cu expresia, fiind luat prin surprindere. „N-am mai auzit asta niciodată”, a spus Trump, vizibil deranjat, catalogând întrebarea drept „cea mai urâtă întrebare”.

„El a crezut că reporterul îl numea laș”, a spus oficialul, adăugând că Trump era „în mod rezonabil” frustrat de această expresie, scrie CNN.

Acronimul a fost inventat la începutul lunii mai de un editorialist al Financial Times și este acum folosit ca prescurtare pe Wall Street pentru a indica faptul că traderii nu ar trebui să se îngrijoreze prea mult în legătură cu amenințările tarifare ale lui Trump, deoarece acesta de obicei dă înapoi.

Trump și-a exprimat frustrarea față de echipa sa după această discuție, au declarat surse familiarizate cu subiectul. El a fost iritat nu numai de termenul în sine, ci și de faptul că echipa sa nu l-a informat despre popularitatea pe care o câștigase această expresie.

Este o fereastră către ceea ce îl poate ofensa cel mai mult pe Trump: el s-a simțit clar jignit de ideea că oamenii percep ajustările sale tarifare ca pe o slăbiciune. Răspunsul în timp real al lui Trump a demonstrat, de asemenea, opinia sa că prescurtarea diminua ceea ce el consideră a fi o tactică esențială de negociere în domeniul comerțului. El a explicat miercuri că, uneori, stabilește „o cifră ridicol de mare” pentru tarifele vamale și apoi cedează dacă alte națiuni acceptă cererile sale.

„Este evident că acest lucru l-a deranjat, în primul rând pentru că a demonstrat o lipsă de înțelegere a modului în care el utilizează de fapt aceste amenințări pentru a obține avantaje”, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune. „Dar, evident, el nu este un om care privește cu indulgență slăbiciunea, așa că ideea că cineva ar putea gândi astfel în legătură cu acțiunile sale nu este bine primită.”

Doar în ultima săptămână Trump a amenințat cu tarife de 50% pentru Uniunea Europeană, apoi a prelungit termenul limită în schimbul unor discuții mai concrete și a amenințat că va intensifica din nou războiul comercial cu China, în efortul de a asigura respectarea acordului de luna trecută. Luna trecută, el a impus, de asemenea, o taxă de 145% asupra mărfurilor importate din China, înainte de a o reduce la 30% în această lună.

Călătoria acronimului TACO către Biroul Oval este, în sine, o poveste revelatoare despre mediul informațional actual.

Acesta a apărut pentru prima dată într-un articol publicat pe 2 mai de Robert Armstrong, comentator la Financial Times și autor al popularului buletin informativ financiar al publicației, „Unhedged”.

Armstrong a inventat expresia pentru a surprinde disponibilitatea frecventă a lui Trump de a da înapoi, de a face o pauză sau de a oferi derogări de la amenințările sale tarifare cele mai expansive. Pe scurt, ideea este că amenințările lui Trump au creat un model de scădere a acțiunilor, care au crescut apoi brusc când el și-a schimbat cursul câteva săptămâni mai târziu.

El a folosit termenul pentru a încerca să explice traiectoria ascendentă constantă care a avut loc la sfârșitul lunii aprilie, despre care a scris că „are mult de-a face cu faptul că piețele au realizat că administrația SUA nu are o toleranță foarte mare la presiunea pieței și a economiei și va renunța rapid atunci când tarifele vor cauza probleme. Aceasta este teoria TACO: Trump Always Chickens Out (Trump întotdeauna se sperie)”.

În câteva săptămâni, tranzacția TACO a devenit un subiect recurent în discuțiile de pe Wall Street și a început să apară în notele clienților analiștilor financiari și economiștilor. Accelerarea rapidă a rolului acronimului în lexicul financiar l-a surprins pe Armstrong, care a criticat aspru meritele economice ale tarifelor lui Trump.

„