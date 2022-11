Oligarhi și companii ruse sancționate, printre lobbyiștii de la COP27 din Egipt. Rusia folosește discuțiile cruciale privind clima pentru a stimula afacerile

Prezența puternică a lobbyștilor de la Moscova sugerează că Rusia folosește summit-ul climatic pentru a stimula afacerile. Oligarhi ruși și directori din mai multe companii aflate sub sancțiuni internaționale se numără printre lobbyiștii care participă în prezent la summit-ul climei, COP27, de la Sharm el-Sheikh.

Printre cei care participă la discuțiile esențiale privind schimbările climatice se numără miliardarul și fostul magnat al aluminiului Oleg Deripaska, care se află sub sancțiunile Marii Britanii, și miliardarul Andrei Melnicenko, fostul șef al companiei ruse de îngrășăminte, grupul EuroChem, care este vizat de sancțiuni individuale de către Uniunea Europeană și pe care le-a contestat, numindu-le „absurde și fără sens”, scrie The Guardian.

Gigantul gazier Gazprom a trimis șase delegați la discuții, alături de directorul general al Sberbank. Ambele firme sunt sub sancțiunile SUA și ale UE. De asemenea, sunt prezenți reprezentanți ai companiei petroliere Lukoil, companiei miniere Severstal și Magnitogorsk Iron and Steel Works, toate fiind sub sancțiunile SUA.

Compania de petrol și gaze Tatneft, sancționată în prezent de UE, a trimis trei lobbyiști la discuțiile climatice, potrivit datelor compilate de organizațiile Corporate Accountability, Global Witness și Corporate Europe Observatory. Delegația rusă include companiile metalurgice Severstal și NLMK Group, parte a unei industrii care se confruntă cu sancțiuni din partea UE.

Discuțiile COP27 privind clima au fost animate în mare parte de dezbateri despre modul în care lumea ar trebui să se adapteze la deficitul de aprovizionare cu gaze rusești. Aceasta urmează lunilor de temeri în Europa cu privire la penuria de energie care decurge din decizia Moscovei de a opri brusc livrările de gaz către Europa, ca răspuns la sancțiunile internaționale din cauza invaziei Ucrainei de către președintele Vladimir Putin în februarie.

În timp ce delegații s-au adunat în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, grupuri ecologiste, oameni de știință și reprezentanți din sudul global și-au exprimat temerile că criza energetică a Europei ar putea fi folosită ca pretext pentru continuarea explorării de gaze în Africa, mai degrabă decât un impuls pentru creșterea energiei regenerabile.

Prezența lobbyiștilor din industrie și a directorilor din industria petrolului și gazelor, inclusiv șase reprezentanți ai Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, un grup de lobby, sugerează că Rusia folosește discuțiile cruciale privind clima pentru a stimula afacerile.

De altfel, potrivit Bloomberg, Trezoreria și Departamentul american de Stat îndeamnă, discret, giganții bancari, inclusiv JPMorgan și Citigroup, să continue afacerile cu anumite firme strategice rusești., cum ar fi unele metale și îngrășăminte, care sunt legate de impactul Rusiei asupra aprovizionării globale cu alimente și de creșterea costului produselor alimentare, în special în sudul global.

Efortul discret face parte din eforturile administrației de a minimiza efectele negative ale regimului de sancțiuni menit să pedepsească Rusia.

Criticii au susținut că Rusia a căutat modalități de a câștiga din criza climatică, în special în ceea ce privește forajul în Arctica. Reprezentantul climatic al lui Putin, Ruslan Edelgeriev, a declarat în cadrul discuțiilor COP27 că „dacă nu existau sancțiuni, restricții sau abordări discriminatorii, Federația Rusă ar fi putut ajunge mai devreme la neutralitatea carbonului”.

Dr Oleksi Riabcin, un membru al delegației Ucrainei la COP27 , a spus că este „ridicol să știi că oligarhii ruși se strecoară pe coridoare. Este ridicol că sunt capabili să călătorească liber. Pentru mine, dacă acești oligarhi nu sunt capabili să oprească acest război sângeros, atunci nu ar trebui să fie la COP27.