Lana Nusseibeh, diplomată în Emiratelor Arabe Unite, a intrat în cursa pentru șefia ONU, unde concurează împotriva favoritei, Rebeca Grynspan.

Lana Nusseibeh Foto: X Turk Media Team

Diplomata Lana Nusseibeh, din Emiratele Arabe Unite, a intrat în cursa pentru funcția de secretar general al ONU, provocând-o pe favorita Rebeca Grynspan într-un moment decisiv pentru viitorul organizației globale. Cursa pentru funcția de secretar general al ONU ar putea duce acum la prima femeie secretar general din istorie.

La un vot consultativ informal organizat săptămâna trecută în Consiliul de Securitate al ONU, organismul care are un rol esențial în desemnarea secretarului general, Rebeca Grynspan s-a clasat pe primul loc, scrie Euronews.

Cu toate acestea, ea are un avantaj redus față de principalii săi contracandidați: fostul ministru de Externe al Guyanei, Carolyn Rodrigues-Birkett, și directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, argentinianul Rafael Grossi.

După ce au fost înregistrate două voturi împotrivă, cursa s-a redeschis, ceea ce a permis înscrierea unor noi candidați. Lana Nusseibeh și-a anunțat candidatura în această săptămână și a devenit una dintre persoanele care ar putea schimba evoluția competiției.

Nusseibeh a declarat: „Mi-am petrecut o mare parte din viața profesională lucrând în cadrul și în jurul Națiunilor Unite și am văzut direct ce poate realiza diplomația hotărâtă - țări cu diferențe profunde găsesc un teren comun și un acord acolo unde oamenii spuneau că un acord este imposibil.”

În declarația sa de viziune, ea pune pacea și securitatea în centrul atenției, promițând totodată să realizeze rezultate generale în ceea ce privește dezvoltarea și drepturile omului, precum și să reformeze organizația în jurul obiectivului și rezultatelor.

„Mă prezint pentru funcția de secretar general deoarece cred că acesta este un moment în care trebuie să acționăm cu o urgență mai mare: să acționăm mai devreme, să unim oamenii care depășesc diferențele și să ducem munca mai departe până când aceasta produce rezultate concrete”, a spus ea.

„Doresc să mă ofer acestei funcții așa cum aș servi-o: vorbind deschis cu fiecare guvern”.

Un diplomat foarte apreciat, care a crescut între Abu Dhabi și Marea Britanie într-o familie de personalități politice cunoscute, Nusseibeh a ocupat anterior funcția de ambasador al Emiratelor Arabe Unite la ONU și este creditat cu ridicarea vizibilității Emiratelor Arabe Unite în acea perioadă.

Pentru a obține funcția, un candidat are nevoie de cel puțin nouă voturi din partea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU și nu trebuie să se confrunte cu opoziția niciunuia dintre cei cinci membri permanenți: Statele Unite, Regatul Unit, Franța, China și Rusia.

Avans pentru contracandidată

Fosta vicepreședintă a Costa Ricai, Rebeca Grynspan, în vârstă de 70 de ani, s-a născut din părinți evrei care au fugit din Polonia înainte de Al Doilea Război Mondial și de atunci a construit o familie evreiască. Și-a pierdut bunicii în Holocaust, după ce aceștia au decis să rămână în Polonia.

Într-un interviu acordat lunii mai Euronews, Grynspan a spus: „Știu exact ce vă iau războaiele și ce vă permite pacea să faceți”.

„Sunt o generație care a trăit în pace. Nu am experimentat niciodată războiul în mod direct. Dar milioane de oameni din lumea de astăzi trăiesc în zone de război, în conflict. Și de aceea candidez, pentru că știu diferența, ce pot face pacea și oportunitățile pentru tine și familia ta”, a declarat ea pentru Euronews.

Membrii Consiliului au timp până la sfârșitul lunii decembrie să desemneze succesorul lui Antonio Guterres, care ocupă acum funcția. Numirea va trebui apoi confirmată de Adunarea Generală a ONU.

Pe lângă Rebeca Grynspan, Rafael Grossi și Carolyn Rodrigues-Birkett, în cursă s-au înscris fostul ministru de Externe al Ecuadorului, María Fernanda Espinosa, fostul președinte al Senegalului, Macky Sall, fostul secretar general adjunct al ONU Olara Otunnu, din Uganda, și diplomatul ecuadorian Ivonne A-Baki.