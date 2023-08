O femeie a greșit nunta, după ce a călătorit mii de kilometri. Povestea ei a devenit virala VIDEO

Călătoria unei femei care a traversat mii de kilometri de la Washington DC la Glasgow pentru a participa la nunta prietenei ei a devenit virală după ce a distribuit un videoclip despre cum a ajuns la o recepție greșită.

Arti Mala a postat un videoclip TikTok despre pățanie, care a arătat-o ​​stând în fața unei biserici din Glasgow, cu petrecerea de nuntă greșită, deoarece a evaluat greșit timpul petrecut între ceremonie și recepție, scrie independent.co.uk.

Femeia de afaceri a spus că a participat la ceremonia prietenei ei, dar a decis să se întoarcă la Airbnb la „cinci minute distanță” pentru a se schimba și a se odihni puțin înainte de recepție.

Cu toate acestea, aceasta s-a dovedit a fi o greșeală uriașă din cauza ploii și a problemelor cu obținerea unui taxi până la locul de recepție.

În videoclipul inițial distribuit de Mala, care a strâns peste 430.000 de vizualizări, ea i-a întâlnit pe mirii nunții în care se intersectase din greșeală. Cu toate acestea, au văzut partea amuzantă a lucrurilor și au râs împreună despre gafă, înainte ca Mala să intre într-un Uber pentru a ajunge la locul potrivit.

Ea a întârziat atât de mult la nuntă încât ratase discursurile. Într-un videoclip ulterior, ea a detaliat cum trebuia să fie „videograful neoficial” al cuplului, dar a ratat câteva momente cruciale în timp ce se afla în locul nepotrivit.

Ea a vorbit despre cum nunta prietenei ei a fost una interculturală cu un mire britanic-punjabi și o mireasă scoțiană. Cuplul s-a organizat pentru „surprize distractive” pentru a-și prezenta moștenirile, inclusiv pe cineva care cânta la cimpoi alături de un toboșar dhol.

„Am ratat totul”, a spus ea cu tristețe telespectatorilor.

Mala a explicat că s-a întors la Airbnb imediat după ceremonie, dar nu și-a dat seama că „Uber mergea foarte lent în acea zi” și că „va dura atât de mult să ajungă de la punctul A la punctul B”.

De asemenea, a făcut o greșeală când a introdus numele locului de recepție în aplicația de taxi, din cauza numelor similare. Oaspeții au mers de la Pollok House la Pollokshaws Burgh Hall, la doar o milă distanță unul de celălalt.

Dar ea a introdus din greșeală destinația ca Pollokshields Burgh Hall, care se afla la aproximativ două mile distanță de locul unde trebuia să fie.

„Pur și simplu nu m-am gândit la asta, eram tulburată, încercam să ies pe ușă”, a spus Mala. „Odată ajuns acolo, am sprintat în sală pentru că știam că întârziam și imediat, nimeni nu mi s-a părut cunoscut, ceea ce este în regulă pentru că vin din afara orașului, așa că nu cunoșteam mulți invitați la nuntă. .”

Dar abia când a văzut un panou pe care scria „Felicitări Caitlyn și Stephen” și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Ea a crezut inițial că a fost la intrarea greșită, dar curând și-a dat seama că se afla într-un loc complet greșit.

Mala a spus că a încercat să sune imediat un alt Uber, dar niciunul nu a fost disponibil de ceva timp. Doi bărbați au ieșit din hol și după ce ea le-a povestit ce s-a întâmplat, a descoperit că erau mirele, Stephen și fratele miresei.

Ei au asigurat-o că au făcut aceeași greșeală în acea dimineață și că au mers inițial la Pollokshaw în loc de Pollokshields, unde avea loc nunta lor.

Mireasa, Caitlyn, a venit și ea să o întâlnească pe Mala și a invitat-o ​​să bea ceva și să stea la recepția lor dacă dorea.

Cu toate acestea, Mala a spus: „Am zburat până la capăt pentru această nuntă foarte specialăși ar trebui să fac videoclipuri acolo. Așa că, în sfârșit, am luat un Uber, am apărut la celălalt eveniment, am sprintat înăuntru și până atunci, intrarea lor s-a terminat, toate discursurile de nuntă s-au terminat, aperitivul era în curs. Am ratat totul.”

Ea a recunoscut că tatăl mirelui a fost „deosebit de supărat” că nu a fost acolo la timp, dar i-a asigurat pe urmăritori că „l-a rezolvat mai târziu seara, la băuturi”.

„A fost una dintre cele mai distractive și pline de atenție nunți la care am fost vreodată”, a adăugat Mala.