Navă aparținând SUA, lovită de o rachetă trasă de houthi în Golful Aden

Rebelii houthi au tras luni o rachetă care a nimerit o navă aparținând SUA în largul coastelor Yemenului, în Golful Aden, la mai puțin de o zi după ce au lansat o rachetă de croazieră anti-navă spre un distrugător american în Marea Roșie, au declarat oficiali americani, citați de AP.

Atacul asupra navei Gibraltar Eagle, deși nu a fost revendicat imediat de rebeli, e de natură să sporească și mai mult tensiunile care au cuprins Marea Roșie după raidurile coordonate de americani asupra unor obiective militare ale houthi.

United Kingdom Maritime Trade Operations, care supraveghează apele din Orientul Mijlociu, a declarat că atacul de luni a avut loc la aproximativ 177 de kilometri sud-est de Aden. Aceasta a precizat că potrivit căpitanului navei „partea dinspre babord a fost lovită de o rachetă".

Firmele private de securitate Ambrey și Dryad Global au declarat pentru The Associated Press că nava Eagle Gibraltar navighează sub pavilionul Insulelor Marshall. Comandamentul central al armatei americane a recunoscut ulterior atacul, punând atacul pe seama houthi.

„Nava nu a raportat răniți sau daune semnificative și își continuă călătoria", a transmis Comandamentul Central.

Nava este deținută de Eagle Bulk Shipping, o firmă cu sediul în Stamford, Connecticut, tranzacționată la Bursa din New York. Într-o declarație pentru AP, compania a recunoscut atacul și a precizat că aceasta a provocat „daune limitate la o cală de marfă, dar altfel (nava) este stabilă”.

„Se confirmă faptul că toți cei de la bordul navei sunt nevătămați", a precizat firma. „Nava transporta o încărcătură de produse din oțel. Conducerea Eagle Bulk se află în strânsă legătură cu toate autoritățile relevante în legătură cu această problemă."

Datele de urmărire prin satelit analizate de AP au arătat că nava Eagle Gibraltar care se îndrepta spre Canalul Suez a făcut rapid cale întoarsă în momentul atacului.

Comandamentul Central a declarat că a detectat luni o lansare separată a unei rachete balistice anti-navă spre sudul Mării Roșii, dar aceasta „a eșuat și a aterizat pe uscat în Yemen".

Administrația Maritimă a SUA a emis un avertisment luni, afirmând că există în continuare „un grad ridicat de risc pentru navele comerciale” în apropierea Yemenului.

„În timp ce decizia de a tranzita rămâne la discreția fiecărei nave și companii în parte, se recomandă ca navele comerciale sub pavilion american și cele deținute de SUA" să evite Marea Roșie și Golful Aden „până la noi ordine", se arată în avertisment.

Lansarea unei rachete, duminică, spre o navă de război americană a marcat primul tir al rebelilor recunoscut de SUA de când împreună cu aliați au început loviturile asupra rebelilor, după săptămâni de atacuri asupra navigației în Marea Roșie.

Houthi au tras în direcția USS Laboon, un distrugător din clasa Arleigh Burke care operează în sudul Mării Roșii, a declarat Comandamentul Central.

Racheta a fost lansată din apropierea Hodeida, un oraș-port de la Marea Roșie aflat de mult timp sub controlul rebelilor, au precizat SUA.

„O rachetă de croazieră anti-navă a fost lansată din zonele militante Houthi din Yemen, susținute de Iran, către USS Laboon. Nu au fost raportați răniți sau pagube”, a precizat Comandamentul Central. "

Houthi nu au revendicat imediat nici acest atac.

Din noiembrie încoace, rebelii au vizat în mod repetat navele din Marea Roșie, invocând represalii pentru ofensiva Israelului în Gaza împotriva Hamas.

Transport maritim perturbat

Atacurile Houthis au perturbat transportul maritim mondial, vizând un coridor crucial care leagă transporturile din Asia și Orientul Mijlociu de Canalul Suez și de Europa.

Liderul grupării militante libaneze Hezbollah Hassan Nasrallah s-a referit în mod indirect la extinderea atacurilor Houthi asupra navelor într-un discurs, duminică, în care a spus că „marea a devenit un câmp de luptă al rachetelor, al dronelor și al navelor de război" și acuzând SUA pentru escaladarea tensiunilor maritime.

„Cel mai periculos lucru este ceea ce au făcut americanii în Marea Roșie, (aceasta) va afecta securitatea întregii navigații maritime", a declarat Nasrallah.

Atacurile houthi afectează și transportul maritim al Qatarului, unul dintre cei mai importanți furnizori de gaze naturale din Orientul Mijlociu. Trei petroliere de gaze naturale lichide care au fost încărcat recent în Qatar și care se îndreptau spre Canalul Suez staționează în largul Omanului, în timp ce un alt tanc care venea din Europa spre Qatar se află în largul Arabiei Saudite.