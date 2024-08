Liderul Hamas cere garanții că viața îi va fi cruțată drept condiție pentru un acord de încetare a focului cu Israelul

Negocierile dintre Israel și Hamas pentru o încetare a focului continuă să se lovească de piedici, liderii grupării teroriste cerând printre alte condiții, garanții de asigurare a supraviețuirii, relatează Fox News și Associated Press.

„Sinwar subliniază faptul că siguranța vieții și bunăstarea lui trebuie să fie asigurate”, a declarat un oficial egiptean pentru publicația israeliană Ynet. Oficialii au remarcat faptul că Sinwar a transmis mesaje scurte și clare pentru a evita confuzia pe măsură ce acestea trec prin „multe mâini” implicate în discuții.

Oficialii americani, israelieni, egipteni și qatarezi au purtat negocieri privind un acord de încetare a focului în ultimele zile. Premierul israelian Benjamin Netanyahu la începutul acestei săptămâni a „acceptat” acordul , potrivit secretarului de stat al SUA Antony Blinken, însă relatările au indicat că reprezentanții Hamas au considerat acordul complet nesatisfăcător.

„Americanii oferă promisiuni, nu garanții”, a declarat un oficial egiptean sub rezerva anonimatului, pentru The Associated Press. „Hamas nu va accepta acest lucru, deoarece înseamnă practic faptul Hamas va elibera ostaticii civili în schimbul unei pauze în lupte de șase săptămâni, fără garanții pentru o încetare permanentă a focului negociată”.

El a mai spus că propunerea de acord nu stipulează clar că Israelul își va retrage forțele din două coridoare strategice din Gaza, și anume coridorul Philadelphi de-a lungul graniței Fâșiei Gaza cu Egiptul, respectiv coridorul Netzarim creat în timpul operațiunii terestre și care desparte nordul și sudul enclavei. Israelul a propus să-și reducă forțele pe coridorul Philadelphi, cu „promisiunea” de a se retrage din zonă, a spus el.

Oficialii egipteni au contestat maniera în care Netanyahu s-a comportat public în privința negocierilor. Publicația israeliană Haaretz a relatat că ministrul egiptean de externe Badr Abdelatty i-a spus lui Blinken la o întrevedere recentă că „chiar dacă Netanyahu intenționa să ajungă la înțelegeri temporare cu Egiptul, nu ar fi trebuit să o facă public și în felul în care a făcut-o”.

Egiptul continuă, de asemenea, să preseze Autoritatea Palestiniană să gestioneze partea dintre Gaza a trecerii Rafah, iar Israelul a respins propunerile egiptene pentru înființarea unui grup de lucru multinațional care să administreze coridorul Philadelphi.

Cererile Hamas

Principala cerere în vederea unui acord rămâne insistența șefului Hamas, Yahya Sinwar, asupra unor garanții privind siguranța sa.. Sinwar a preluat funcția de oficial de vârf al grupării teroriste după ce fostul lider politic al mișcării Ismail Haniyeh a murit luna trecută într-o explozie la Teheran, pentru care oficialii iranieni au dat vina pe Israel.

Un oficial israelian a declarat pentru The Times of Israel: „Ne luptăm cu Hamas ca și cum nu ar exista negocieri și negociem ca și când nu ar fi război”, citând poziția lui Netanyahu precum „că trebuie să exercităm presiuni militare și diplomatice asupra Hamas pentru a ajunge la un acord". Totuși, oficialul a subliniat că Netanyahu este în spatele „acordului-punte” oferit de SUA, oferit săptămâna trecută la Doha, Qatar.

„Atâta timp cât Hamas nu acceptă un acord, vom continua să luptăm”, a spus oficialul. „Firește, dacă există o înțelegere, va fi o pauză în lupte în prima etapă. Dar vom continua să luptăm până când ne vom atinge toate obiectivele de război."

Sinwar a numit zecile de mii de oameni uciși în timpul campaniei Israelului în Gaza „sacrificii necesare”, dând drept exemplu morțile din Algeria în lupta țării pentru independența față de Franța.

„Îi avem israelienii exact acolo unde vrem noi”, a spus Sinwar în mesaje adresate oficialilor Hamas implicați în negocieri în iunie, potrivit The Wall Street Journal. Publicația a analizat mesajele dintre Sinwar și negociatori, în care oficialul Hamas a spus clar că are convingerea că Israelul are mai mult de pierdut din război.

Sinwar făcuse comentarii similare despre moartea fiilor săi, susținând că sacrificiile lor „infuzează viață în venele acestei națiuni, determinând-o să se ridice la gloria și onoarea ei”.

Israelul a anunțat înfrângerea Hamas în Rafah

Unii dintre susținătorii Hamas din regiunea arabă au început, de asemenea, să pună la îndoială logica din spatele ideii lui Sinwar, comentatorul palastiniano-sirian Mohamad Kial afirmând că „de 10 ori numărul palestinienilor uciși pe parcursul celor patru ani” ai celei de-a doua intifade au murit din 7 octombrie încoace, echivalentul a aproximativ unui israelian pentru fiecare 30 de palestinieni”.

„Este surprinzător cum forțele de „rezistență” care pariază riscant pe crizele interne din Israel nu reușesc să înțeleagă – sau nu vor să priceapă – că situația palestiniană este în cădere liberă și nu au nicio idee cu privire la faptele internaționale și regionale care înclină de partea Israelului”, a scris Kial într-un articol publicat într-o instituție de presă arabă, potrivit Haaretz.

Sinwar a mai susținut că „călătoria Israelului în Rafah nu va fi o plimbare în parc”, și totuși Israelul a susținut miercuri că „brigada [Hamas] Rafah a fost învinsă și peste 150 de tuneluri au fost distruse în regiune”.

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, în timpul unei ședințe de evaluare situațională cu înalți oficiali IDF din Gaza, a spus: „Este esențial să ne amintim obiectivele războiului și să le atingem - în ceea ce privește Hamas, în ceea ce privește ostaticii [deținuți de Hamas] și, de asemenea, să înțelegem de ce privim către nord.”

Trupele israeliene au capturat și punctul de trecere a frontierei Rafah către Egipt, cunoscut sub numele de Coridorul Philadelphi. Această zonă de 14 kilometri este considerată unul dintre cele mai mari puncte de dispută în cadrul negocierilor privind un acord de încetare a focului în Fâșia Gaza.