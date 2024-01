Kim Jong-un promite să ascută „sabia prețioasă” pentru a răspunde provocărilor militare din partea SUA și a Coreei de Sud

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a avertizat că armata ar trebui să fie pregătită să „anihileze complet” Statele Unite și Coreea de Sud dacă va fi provocată, a relatat luni presa de stat. El se angajase anterior să consolideze apărarea națională pentru a ține piept la ceea ce a numit o atitudine de confruntare fără precedent din partea SUA.

În cadrul unei reuniuni majore de cinci zile a partidului Muncitoresc aflat la de guvernare, săptămâna trecută, Kim a promis că va lansa în acest an încă trei sateliți de spionaj militar, va produce mai multe materiale nucleare și va dezvolta drone de atac, în ceea ce observatorii consideră a fi o încercare de a-și spori influența în vederea viitoarelor eforturi diplomatice cu SUA, relatează AP.

În cadrul unei întâlniri avute duminică cu comandanți armatei, Kim a avertizat că este urgent să ascută „sabia prețioasă” pentru a proteja securitatea națională, aparent o referire la programul de arme nucleare al Coreei de Nord. El a menționat în acest sens „măsurile de confruntare militară ale SUA și ale altor forțe ostile", potrivit agenției oficiale Korean Central News Agency.

Kim a subliniat că dacă inamicul optează pentru confruntare militară „armata noastră ar trebui să dea o lovitură mortală pentru a-l anihila complet, prin mobilizarea celor mai dure mijloacele și posibilități, fără nicio ezitare”, a precizat KCNA.

La reuniunea de partid, Kim a numit Coreea de Sud „o malformație hemiplegică și un stat colonial subordonat”, a cărui societate este „contaminată de cultura yankee”. El a subliniat că armata sa trebuie să folosească toate mijloacele disponibile, inclusiv armele nucleare, pentru a „suprima întregul teritoriu al Coreei de Sud” în cazul unui conflict.

Ministerul sud-coreean al Apărării a avertizat duminică, în replică, că dacă Coreea de Nord va încerca să folosească arme nucleare, forțele sud-coreene și americane o vor pedepsi în mod copleșitor, ceea ce va duce la sfârșitul guvernului Kim.

Din 2022, Coreea de Nord a efectuat peste 100 de teste cu rachete, ceea ce a determinat SUA și Coreea de Sud să își extindă exercițiile militare comune. Coreea de Nord a încercat, totodată, să își consolideze relațiile cu China și Rusia, care au blocat eforturile SUA și ale partenerilor săi din Consiliul de Securitate al ONU de a înăspri sancțiunile ONU împotriva Coreei de Nord din cauza testelor sale.

KCNA a declarat că Kim și președintele chinez Xi Jinping au făcut luni un schimb de mesaje de Anul Nou privind consolidarea legăturilor bilaterale. Coreea de Nord se confruntă cu suspiciuni că a furnizat arme convenționale pentru războiul Rusiei din Ucraina, în schimbul unor tehnologii rusești sofisticate pentru a îmbunătăți programele militare ale Nordului.

Estimările privind dimensiunea arsenalului nuclear al Coreei de Nord variază, de la aproximativ 20-30 de bombe la peste 100. Mulți experți străini spun că Coreea de Nord mai are încă de depășit unele obstacole tehnologice pentru a produce rachete balistice intercontinentale înarmate nuclear funcționale, cu toate că rachetele sale cu rază de acțiune mai scurtă și cu capacitate nucleară pot ajunge în Coreea de Sud și Japonia.

Coreea de Nord nu va mai căuta reunificarea cu Coreea de Sud

„Este timpul să recunoaștem realitatea și să ne clarificăm relația cu Sudul”, a declarat Kim, adăugând că dacă Washingtonul și Seulul vor încerca o confruntare militară nu va ezita să ia măsuri serioase, inclusiv prin descurajare nucleară, relatează CNN.

„Cred că este o greșeală pe care nu trebuie să o mai facem să tratăm cu oamenii care ne declară ca fiind «inamicul principal» și care caută doar oportunități pentru «[căderea] regimului nostru» și «unificarea prin absorbție» prin colaborarea pentru reconciliere și unificare", a adăugat Kim.

Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt separate de la sfârșitul Războiului din Coreea din 1953, care s-a încheiat printr-un armistițiu. Din punct de vedere tehnic, cele două părți sunt încă în război, dar ambele guverne au urmărit obiectivul de a se reunifica într-o zi.

Relațiile au avut fluctuații de-a lungul deceniilor, dar tensiunile au rămas deosebit de ridicate în ultimii ani, după ce Kim Jong Un a intensificat programul de arme nucleare al țării, sfidând sancțiunile internaționale.

Săptămâna trecută, KCNA a relatat că Kim a dat instrucțiuni armatei, industriei de muniții, armelor nucleare și sectoarelor de apărare civilă ale țării să accelereze pregătirile de război ca răspuns la „măsurile de confruntare” ale SUA.

La momentul respectiv, KCNA a descris situația politică și militară din Peninsula Coreeană ca fiind „gravă„, afirmând că a ajuns într-un punct „extrem” din cauza Washingtonului.

Ultimele comentarii ale lui Kim privind reunificarea sunt semnificative, a apreciat Hoo Chiew-Ping, cercetător senior la East Asian International Relations CAUCUS (EAIR) și membru al Asia Pacific Nuclear Advisory Panel (APNAP), care a subliniat că liderul nord-coreean s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de „relațiile intercoreene” în ultimii ani.

„Asta va marca o etapă critică în Peninsula Coreeană în care oferirea ramurii de măslin de către viitoarele administrații sud-coreene va fi respinsă vehement de Coreea de Nord”, a declarat Hoo pentru CNN.

Sateliți de spionaj

După eșecuri repetate, Coreea de Nord a declarat în noiembrie că a pus pe orbită primul său satelit de spionaj.

Analiștii au apreciat că dacă acesta se va dovedi funcțional ar putea îmbunătăți semnificativ capacitățile militare ale Coreei de Nord, permițându-i inclusiv să țintească cu mai multă precizie forțele adversarilor.

Coreea de Sud a calificat lansarea drept o „încălcare clară” a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care interzice Coreei de Nord să folosească tehnologia rachetelor balistice.

Duminică, KCNA a relatat că Coreea de Nord intenționează să consolideze acest program cu încă trei sateliți de spionaj în 2024.

„Pe baza experienței lansării și operării cu succes a primului satelit de recunoaștere în 2023, a fost anunțată sarcina de a lansa trei sateliți de recunoaștere suplimentari în 2024 pentru a promova viguros dezvoltarea științei și tehnologiei spațiale”, se arată în declarație.

De-a lungul anului 2023, Phenianul a efectuat o serie de teste cu rachete balistice intercontinentale, inclusiv o rachetă cu combustibil solid cu rază lungă de acțiune numită Hwasong-18, în decembrie, despre care experții în apărare și observatorii regionali spun că indică o „maturizare” a programului nord-coreean de rachete.

„În timp ce Coreea de Nord, ca orice țară, are teste care eșuează, este limpede că fiabilitatea generală a rachetelor nord-coreene este destul de respectabilă”, a declarat anterior pentru CNN Jeffrey Lewis, profesor la James Martin Center for Nonproliferation Studies din cadrul Middlebury Institute of International Studies.