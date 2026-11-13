 Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede prin apeluri video false. Cum funcționa operațiunea „FaceStealer” | adevarul.ro
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Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede prin apeluri video false. Cum funcționa operațiunea „FaceStealer”

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Peste 900 de persoane au fost înșelate în ultimele 18 luni de hackeri nord-coreeni care au folosit apeluri video falsificate pentru a obține acces la dispozitive și conturi, apoi pentru a fura criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari. Operațiunea, identificată de FBI sub numele „FaceStealer”, vizează în special angajați din domeniul criptomonedelor și al tehnologiilor Web3, potrivit autorităților americane, citate de BBC.

Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede.
Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede. Foto: Arhivă

Brett Leatherman, directorul diviziei de securitate cibernetică a FBI, a afirmat că veniturile obținute prin astfel de atacuri contribuie la finanțarea programului de înarmare al Coreei de Nord. Potrivit acestuia, regimul de la Phenian a obținut în ultimii ani miliarde de dolari prin furturi de criptomonede.

Avertismentul autorităților vine la scurt timp după ce Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor, a anunțat un atac informatic în care ar fi fost furate active în valoare de 6,3 miliarde de dolari. Ancheta americană a atribuit acel atac unor hackeri cu legături nord-coreene, acuzații respinse de Phenian.

Potrivit FBI și Departamentului american al Justiției, atacatorii își selectau țintele prin intermediul unor conturi false sau compromise de pe rețelele sociale. Acestea trimiteau invitații la presupuse întâlniri online, organizate pe site-uri care imitau platforme cunoscute precum Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet.

Pentru ca înșelătoria să pară credibilă, hackerii foloseau înregistrări video cu persoane pe care victimele le cunoșteau. Imaginile erau redate în timpul apelului, astfel încât discuția să pară autentică. Unicul indiciu vizibil că ceva nu funcționa era, de regulă, o problemă aparentă cu sunetul.

Participanților li se solicita apoi să rezolve defecțiunea audio accesând un link afișat pe ecran. În realitate, acesta conducea la descărcarea unui program malițios pe dispozitivul utilizatorului.

Odată instalat, malware-ul le permitea atacatorilor să acceseze listele de contacte și aplicațiile victimei. Astfel, hackerii puteau identifica noi persoane de vizat și își extindeau rețeaua de potențiale victime. În plus, apelurile erau înregistrate pe ascuns, iar imaginile obținute puteau fi reutilizate în alte tentative de fraudă.

FBI a caracterizat FaceStealer drept o metodă de inginerie socială care poate induce în eroare inclusiv persoane cu experiență în utilizarea computerelor și preocupate de securitatea online.

Patrick Grandy, director adjunct al biroului FBI din Los Angeles, a explicat că atacul se bazează pe încrederea oamenilor în platformele de videoconferință cunoscute și în persoanele cu care interacționează.

„Aceasta exploatează încrederea noastră în platformele de videoconferință utilizate pe scară largă și în relațiile personale pe care le prețuim”, a transmis oficialul într-un comunicat publicat joi.

Acesta a avertizat că nimeni nu ar trebui să considere că este imun la astfel de tentative de fraudă: „Dacă nu vă puteți imagina un scenariu în care ați putea cădea victimă unei astfel de înșelătorii, înseamnă că nu aveți suficientă imaginație”.

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